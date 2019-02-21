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同婚專法 國民黨：應維持《民法》原樣不輕易更動

2019-02-21 14:25聯合報 記者王寓中╱即時報導

針對行政院會通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，立法宗旨揭示要以法律保障同性伴侶權益，國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨認為，各方立場與意見尚有歧異，且互有堅持的情況下，應維持《民法》原樣不輕易更動，兼顧去年11月24日公民投票結果的效力與106年5月24日司法院釋憲的精神。

至於「司法院釋字第748號解釋施行法」草案內容部分，國民黨認為，仍須充分參酌各方意見，待行政院版本完整提出，並送交立法院後，國民黨立法院黨團將召開黨團大會進行討論。

國民黨司法院行政院
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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