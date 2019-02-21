親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚專法草案出
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
能源政策燃戰火
兩岸交流門檻多
政治
軍事
綜合

同婚專法戰場回立院 綠委將自主投票

2019-02-21 00:08聯合報 記者丘采薇林河名林麒瑋／台北報導

分享

行政院會今天通過同性婚姻專法草案，後續將送立法院審議，戰場再度回到立院。據了解，由於民進黨團內部意見仍有「民法派」及「專法派」兩方拉鋸，未來草案在立法院審查時，將開放所有黨籍立委自由投票，不會強制以「黨紀」限制立委投票意向。

有民進黨立委表示，雖然黨內沒有具體統計，但黨團內部風向明顯，區域立委倍感壓力，態度趨向保守。

立法院司法及法制委員會民國一○五年十二月二十六日審查婚姻平權法案，突遭反同婚者闖入高喊「停止審查，交付公投」，當天初審通過民法親屬編部分條文修正草案，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定。後來司法院大法官會議在一○六年五月二十四日做出釋字第七四八號解釋。

總統府發言人張惇涵昨晚表示，總統府期盼朝野能夠理性討論，也相信台灣社會能夠用相互尊重，撐出最大的社會共識，也希望社會各界展開對話、停止對立，讓台灣在友善與包容中往前進。

行政院長蘇貞昌昨晚在臉書貼出「走向一個相互尊重，彼此友善的國家」一文，強調「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間」。

蘇貞昌表示，他由衷期待大家，包容地接受不同，和善地對待彼此，使台灣成為一個相互尊重、彼此友善的國家。

蘇貞昌還表示，人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視過很長的一段時間，連投票權都沒有，現在都已經獲得尊重，人人平等，現在醫學也證明，同性戀是天生的，是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療而使同性戀者變成異性戀。

蘇貞昌表示，行政院作為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，「所以我們不修民法，民法婚姻夫妻的規定完整不動」。

他並提醒，要讓國人同胞了解的是，依據大法官第七四八號解釋，行政院如果不提專法，立法院如果不在五月廿四日前立法通過，同性伴侶就可依現行民法規定，直接作婚姻登記，「因此，懇請立法院能盡速通過，完成立法」。

同性婚姻立法院蘇貞昌同性戀婚姻平權
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

同婚專法15字名稱出爐 同性準用民法規定結婚

2019-02-21 00:24

同婚專法出爐 總統府：重點是以何種法律形式必要保障

2019-02-20 22:36

徐永明批同婚專法沒擔當 管碧玲：還要繼續撕裂？

2019-02-20 23:43

直言集／決策兩難 同婚專法怪名為哪樁

2019-02-21 00:18

挺同…理解政院壓力 反同…違反公投民意

2019-02-21 00:22

同婚專法草案出爐 許毓仁建議：送立院後逕付二讀

2019-02-21 03:08

同婚專法以釋憲文為名 王金平：沒看過這種法案名稱

2019-02-21 00:14

同婚專法草案 同性滿18歲可結婚收養血緣子女

2019-02-21 00:06

同婚專法出爐 國民黨團：開放立委各自表述

2019-02-20 23:27

釋字第748號解釋施行法 法務部：具法律效力

2019-02-20 22:58

蘇貞昌臉書談同婚專法 同性伴侶秀照片感謝

2019-02-20 22:57

政院版同婚專法 融入反同立場

2019-02-20 22:39

同婚專法草案 反同團體：便宜行事

2019-02-20 22:33

政院版同婚專法出爐有綠委鼓掌 蘇貞昌建議不祭黨紀

2019-02-20 22:33

同婚專法草案 挺同團體盼有婚姻自由平等保護

2019-02-20 22:25

黨政溝通敲定中性專法名 盼化解挺同反同之爭

2019-02-20 22:24

同婚立法政院版出爐 戰場回到立院

2019-02-20 22:14

政院版同婚專法綠委接受 時力指沒擔當

2019-02-20 22:01

民進黨：支持政院保障同性婚姻立法立場

2019-02-20 21:53

同婚專法草案出爐 3分鐘大事紀報你知

2019-02-20 21:52

不滿同婚草案 幸福盟：同志可實質結婚有違公投民意

2019-02-20 21:51

同婚專法草案出爐 政院：通姦與重婚罪一樣存在

2019-02-20 21:48

同婚專法草案出爐 蘇貞昌：異性戀同性戀都同一國

2019-02-20 21:42

政院同婚專法出爐 綠委：不必再糾結字眼

2019-02-20 21:18

蘇貞昌拍板同婚專法 同志婚姻須守單一配偶守貞義務

2019-02-20 21:16

同婚專法出爐 同志團體：肯定行政院努力合憲

2019-02-20 21:11

同性可結婚和繼承 政院版同婚專法草案出爐

2019-02-20 20:25

同婚專法以「釋憲文」為名 王金平：沒看過這樣的名稱

2019-02-20 20:19

同婚專法敲定名稱 「司法院釋字第748號解釋施行法」

2019-02-20 20:18

同婚法草案今揭曉 陳芳明要民進黨看潘恒旭這篇文

2019-02-20 18:36
看更多

熱門文章

張善政宣布選總統 發動數位國家公投

2019-02-20 14:06

柯文哲角逐總統拚6月解決大巨蛋 台日團隊驚見日本首富

2019-02-20 10:00

柯文哲被韓流打趴？媒體民調韓國瑜若出戰2020大勝 她最慘

2019-02-20 09:43

陳水扁看重韓國瑜行情：等於是總統級的一樣

2019-02-20 05:18

孫大千：陳明通為兩岸「擺飾品」沒資格批吳敦義

2019-02-20 09:12

蔡英文表態2020競選連任 網分析只有這三縣市有贏面

2019-02-20 09:14

蘇貞昌嗆「別給禿子漏氣」 韓國瑜回：別刁難禿頭

2019-02-20 14:21

吳敦義：總統提名有「4最」 不排除徵召韓國瑜

2019-02-20 10:19

黃重諺諷韓國瑜喝醉土包子 蔡英文：話是他說的

2019-02-20 12:41

韓國瑜參選明年總統 網媒民調：超過五成高雄市民不支持

2019-02-20 17:52

同性可結婚和繼承 政院版同婚專法草案出爐

2019-02-20 20:25

韓國瑜遭酸土包子 漁販：等於罵農漁民是土包子

2019-02-20 10:32

和平協議燙手！ 8年前「馬吳配」曾重挫選票 吳敦義為何敢重提

2019-02-20 08:00

退將與國民黨智庫座談 軍中這個狀況讓他們看不下去

2019-02-20 04:08

同婚專法最後一哩路 蘇貞昌今晚坐鎮定案名稱、內容

2019-02-20 12:08

國民黨不排除徵召？ 韓國瑜：我心思不在這上面

2019-02-20 13:59

同婚專法敲定名稱 「司法院釋字第748號解釋施行法」

2019-02-20 20:18

海巡主力巡防艦 採海軍「高效能艦艇量產案」藍圖建造

2019-02-20 11:57

同婚專法以「釋憲文」為名 王金平：沒看過這樣的名稱

2019-02-20 20:19

李登輝要他出來選總統 柯文哲：你有在我身上裝竊聽器？

2019-02-20 15:59

民調敗給韓國瑜與柯文哲 蔡英文：民調死的人心是活的

2019-02-20 12:13

夜宿政治學累垮韓國瑜 「留宿王」馬英九 曾睡豬圈旁

2019-02-20 09:00

國民黨是否提韓國瑜選總統？ 盧秀燕這麼說

2019-02-20 12:07

媒體稱蔡「不顧北京反對」選連任 余天：國安局查一下

2019-02-20 11:20

民進黨加強網軍和直播 陳水扁：恐抓龜走鱉「嘸採工」

2019-02-20 05:19

張善政成立善科基金會 無黨參選正式投入總統大選

2019-02-20 15:32

謝龍介談選區有多綠：當年全村7票投連戰都被肉搜

2019-02-20 18:38

吳敦義拋用消費券補被砍年金？ 李來希：是要對幹嗎

2019-02-20 10:51

聲量大增 謝龍介：現在押虱目魚會贏的多過吳郭魚

2019-02-20 19:35

蔡英文受訪CNN：台灣最大的挑戰是能否維持獨立存在

2019-02-20 13:17

傳柯P密訪本土企業解決大巨蛋 王世堅轟：政治人格破產

2019-02-20 11:43

蔡英文抱怨改革影響民調 林濁水：沒跟上多數民意吧？

2019-02-20 09:10

李佳芬擔心韓國瑜健康 對韓參選總統：大家想太多了

2019-02-20 21:17

不滿同婚草案 幸福盟：同志可實質結婚有違公投民意

2019-02-20 21:51

徴召韓國瑜選總統？ 馬英九：應等韓國瑜有意願時再談

2019-02-20 11:27

謝龍介拚網路聲量 在綠到出汁的台南選區能翻轉突圍嗎？

2019-02-20 15:55

2020韓國瑜支持度高 游淑慧挺朱立倫：老媽尬意王金平

2019-02-20 10:03

柯文哲王金平蔡英文… 想選總統的人都去看過李登輝

2019-02-20 19:09

同婚法草案今揭曉 陳芳明要民進黨看潘恒旭這篇文

2019-02-20 18:36

公投電子連署擬6月上線 自然人憑證擋死人連署

2019-02-20 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top