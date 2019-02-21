同婚專法戰場回立院 綠委將自主投票

分享 facebook

行政院會今天通過同性婚姻專法草案，後續將送立法院審議，戰場再度回到立院。據了解，由於民進黨團內部意見仍有「民法派」及「專法派」兩方拉鋸，未來草案在立法院審查時，將開放所有黨籍立委自由投票，不會強制以「黨紀」限制立委投票意向。

有民進黨立委表示，雖然黨內沒有具體統計，但黨團內部風向明顯，區域立委倍感壓力，態度趨向保守。

立法院司法及法制委員會民國一○五年十二月二十六日審查婚姻平權法案，突遭反同婚者闖入高喊「停止審查，交付公投」，當天初審通過民法親屬編部分條文修正草案，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定。後來司法院大法官會議在一○六年五月二十四日做出釋字第七四八號解釋。

總統府發言人張惇涵昨晚表示，總統府期盼朝野能夠理性討論，也相信台灣社會能夠用相互尊重，撐出最大的社會共識，也希望社會各界展開對話、停止對立，讓台灣在友善與包容中往前進。

行政院長蘇貞昌昨晚在臉書貼出「走向一個相互尊重，彼此友善的國家」一文，強調「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間」。

蘇貞昌表示，他由衷期待大家，包容地接受不同，和善地對待彼此，使台灣成為一個相互尊重、彼此友善的國家。

蘇貞昌還表示，人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視過很長的一段時間，連投票權都沒有，現在都已經獲得尊重，人人平等，現在醫學也證明，同性戀是天生的，是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療而使同性戀者變成異性戀。

蘇貞昌表示，行政院作為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，「所以我們不修民法，民法婚姻夫妻的規定完整不動」。

他並提醒，要讓國人同胞了解的是，依據大法官第七四八號解釋，行政院如果不提專法，立法院如果不在五月廿四日前立法通過，同性伴侶就可依現行民法規定，直接作婚姻登記，「因此，懇請立法院能盡速通過，完成立法」。