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同婚專法以釋憲文為名 王金平：沒看過這種法案名稱

2019-02-21 00:14聯合報 記者陳熙文／台北報導

立法院前院長、國民黨立委王金平。 圖／聯合報系資料照片
立法院前院長、國民黨立委王金平。 圖／聯合報系資料照片
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同婚專法爭議不休，行政院昨晚決定以「司法院釋字第七四八號解釋施行法」為名。國民黨立委王金平說，以大法官釋憲文為名的法案，在他擔任立法院長任內沒看過，但他支持用中性名稱，避免社會再起衝突。政大法律系副教授廖元豪認為，如此命名並非不可，但解決不了後續的問題。

王金平回憶，在他擔任立法院長任內，好像沒有看過用大法官釋憲文作為法案名稱的法案。他指出，大家在同婚專法的名稱上有很多的想法，有國外的案例是在法案名稱前加上「兩性」，是更為中性的做法，他認為名字當然愈中性愈好，不但社會的接受度比較高，也減少衝突。他表示，行政院通過草案，送入立法院後，朝野到時會再做討論。

廖元豪認為，行政院用此名並非不可，但在這個議題上，大家爭的只是象徵意義，重點仍在於草案內容是否讓同性伴侶與異性伴侶有平等的權利。他認為，光是用中性草案名稱並不能解決爭議，還要看條文內容，同性伴侶究竟到戶政事務所是做婚姻登記，還是伴侶登記？是叫配偶，還是伴侶？就算最後草案名稱叫「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，也逃不過要去定位同性伴侶的關係。

廖元豪指出，草案名稱躲不掉後面的問題，若要評估此法到底平不平等，得要看內容中同性伴侶是不是做婚姻登記，如果不叫婚姻登記，它的法律關係是否等同婚姻登記？廖元豪以所得稅法為例，質疑現行配偶可以一起報稅，同性伴侶如果不叫婚姻、配偶，還可不可以一起報稅？

立法院法制局也認為，用這樣的名稱可行，未來草案送立院後，討論的焦點預料將聚焦同性伴侶的登記名稱（配偶或伴侶）、健保、收養、繼承，以及伴侶關係結束後的財產分配。

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