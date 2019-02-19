保台擋藍…政院列最優先法案：兩岸和平協議須公投

2019-02-19 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



行政院昨天表示，將力推修法明訂兩岸和平協議簽訂前應舉行公投，並訂出條件與門檻。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

備戰明年總統大選，藍綠緊抓兩岸議題，國民黨主席吳敦義日前拋出「若國民黨重新執政，將與大陸洽簽兩岸和平協議」，行政院昨天表示，將力推修法明訂兩岸和平協議簽訂前應舉行公投，並訂出條件與門檻，列為本會期最優先法案。

前總統馬英九任內，兩岸共簽署廿一項協議，均依兩岸人民關係條例送立法院備查生效；但兩岸簽署服貿協議，原本備查後自動生效的協議，因民進黨堅持改為審查案，藍委在委員會快速通過，引發太陽花學運。

當時立法院長王金平承諾「先立法再審查」，學運落幕後，政院提出兩岸協議監督條例草案，但直到蔡總統上台，立法院一直未處理。政院提出修法，要求和平協議不能僅由國會同意，還須以公投為兩岸協議門檻。

吳敦義日前拋出洽簽話題

吳敦義日前提出「兩岸和平協議論」，民進黨批評，吳敦義所謂兩岸和平協議絕非和平的保障，兩岸和平協議不應是吳訪問北京或贏得國民黨總統初選的通關密語。陸委會也表示，中華民國是主權國家，洽商兩岸和平協議需要國內外的高度共識，目前不具備推動條件。

執政黨昨天舉行行政立法協調會討論立院新會期優先法案，決定以「保台」、「強台」、「回應社會期待」為三大主軸，提出四十七案；在「保台」主軸下，政院雙管齊下，針對大陸居住證、兩岸和平協議祭出反制。

政院：政黨不能直接簽協議

行政院發言人Kolas Yotaka表示，政黨不能直接簽兩岸和平協議，必須先經過公投程序，此次修正兩岸人民關係條例修正草案，是希望兩岸在進行任何協議之前，內容必須由台灣二千三百萬人決定，希望協議內容是尊重台灣民意的，而協議內容更必須經過公投程序，來獲得大部分台灣人民支持。

領陸居住證不得參選公職

國家安全部分，針對中國大陸去年九月一日開始受理港澳台居民申辦居住證，政府決定修法「限縮公民權」，除規定領取居住證的台灣人必須向政府報備，且限制參選公職，但不影響投票權。

Kolas表示，領有大陸居住證的國人，除非已放棄一定時間，否則不能參加任何公職選舉，或者擔任軍人、公務員、各級公立學校教師，「機敏機關」如情報機關的限制更嚴格。至於是否針對隱瞞者訂定罰則，Kolas表示，目前草案還在研擬中，可能會朝這個方向討論。