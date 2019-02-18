2019年全球主要央行緩升息 資產配置記得這樣做
2019年全球進入升息時代，雖然美國聯準會(Fed)今年還可能升息2碼，但激烈程度已經不似去年激烈，再者，全球也有越來越多主要央行加入升息行列，民眾的資產也應該跟著全球央行動起來，趕緊進行適當調整！摩根投信指出，根據統計，今年不論是全球或新興市場的利率都將逐漸走升，預期全球的基準利率將從目前的2.66%，升至年底的3.16%，新興市場的利率也將從5.36%升至5.44%。
摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理陳若梅指出，有鑑於各國央行相繼吹起升息風，採取緊縮貨幣政策，民眾更應該全面性的檢視手中的資產，因為升息不單只影響房貸利率，對於整體金融市場都會帶來很大的影響。在這樣的大環境中，若能透過廣納股票、債券、特別股、ETF等各式資產的多重資產型基金來投資，不僅更能靈活因應市場的利率變化，當金融市場發生震盪時，多重資產策略因為旗下投資標的相當多元，在股債等標的相關性較低的作用下，能有效降低波動風險，替資產撐起保護傘。
陳若梅表示，目前除了美國之外，還有加拿大、歐元區、英國等成熟國家央行，今年將持續調升利率，市場預期美國聯準會至今年底的基準利率將來到3.5%，至於新興市場則有俄羅斯、巴西等國家採貨幣緊縮政策。
陳若梅進一步說明，即使聯準會於去年底時表示，今年的升息幅度將下調至2碼(一碼為0.25%)，代表貨幣政策正常化過程將更和緩，而且過程會根據市場數據來調整，顯示出其未來方向並非過度激進的調整，但由於市場對於全球經濟成長預期放緩，國際貨幣基金(IMF)最新數據已雙雙下修今、明兩年全球經濟成長率的預測，分別為3.5%、3.6%，在貨幣緊縮與經濟成長進入成熟期的影響下，將使市場震盪有增無減，民眾不妨透過強化資產配置多元化，讓資產調整能更為靈活，以因應利率走升帶來的風險。
2019年全球主要央行利率動向
陳若梅表示，以摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 來說，該基金旗下廣納股票、債券、可轉債、REITs等另類收益標的，持有超過2500檔持股，為在台可供銷售的資產配置型基金中持有標的檔數最多，能達到多元分散之效。目前摩根投資基金 - 多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的各類收益型資產佔比，以債券收益的48.9%最多，其次是股票收益的22.8%，再來是另類收益的16.3%(資料來源：摩根資產管理，資料時間2018.12.31.)。
另外，陳若梅分析，除了標的多元分散，摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 還有波動度穩健的特色，有鑑於今年全球股、債市波動度可能增加，基金將複合收益債券納入投資組合，來降低整體投組波動率，特別是公債、美國抵押證券等高品質債券，與股市相關性往往為負相關，常被視為股市震盪期間的資金避風港，有助於穩定投資人的資產。
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