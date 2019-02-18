你有這些投資煩惱嗎？ 入手經典款一次搞定

2019-02-18 00:00 文／ 摩根資產管理



2019年全球股市揮別去年的頹勢，不論是MSCI全球指數或是MSCI新興市場指數，1月份連袂繳出上漲7、8%的好成績。不過，你是不是因為擔心市場震盪，像是英國脫歐進度難料，美國股市忽漲忽跌，或是害怕股債市的變化太過迅速，所以沒有跟上這一波行情？

其實，投資不應該那麼複雜，你是否希望能找到一種能不用猜行情、不用挑進場時點的方式，陪伴你在波動的行情中也能穩收益呢？那麼，多重收益型基金會是很適合你的一種投資管道。

看看投資人憂心的五大煩惱，你也有同感嗎？這些煩惱會讓你對投資怯步嗎？

1. 股債波動攀升

2. 股債市變化快速

3. 公債殖利率走勢向上

4. 美元升貶難料

5. 單一國家政治與經濟風險攀升

此時，一檔「經典款」的多重收益型基金，例如 摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ，因廣納股票、債券、特別股、可轉債、REITs等具有收益性的多重資產策略，能替投資人一次解決五大煩惱。

多重收益型基金 對投資人來說有四大優勢：第一，因為各式資產都有布局，當市場表現大好時，任何的多元機會都不漏接，第二，多重收益型基金透過持有全球各類收益型資產，利用資產間的相關性差異，降低整體投資組合波動風險，第三，多重收益型基金的標的多具有收益性質，例如股息、債息等，當市場震盪時，這些收息能成為另一種保護傘，增加投資人的安全感。第四，若擔心匯率升貶難以預測，多重收益型基金可以做到高度匯率避險，讓投資人單純參與資產表現，降低匯率影響

展望2019年全球經濟依然向上成長的環境，股票、債券等風險性資產還是相當可為，如果想要投資不煩惱，就以多重收益型基金來達成今年的投資理財目標吧。

經典款多重收益型基金一次解決五大投資煩惱

資料來源：摩根資產管理，資料時間2019.1.23 分享 facebook

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