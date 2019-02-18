你有這些投資煩惱嗎？ 入手經典款一次搞定
2019年全球股市揮別去年的頹勢，不論是MSCI全球指數或是MSCI新興市場指數，1月份連袂繳出上漲7、8%的好成績。不過，你是不是因為擔心市場震盪，像是英國脫歐進度難料，美國股市忽漲忽跌，或是害怕股債市的變化太過迅速，所以沒有跟上這一波行情？
其實，投資不應該那麼複雜，你是否希望能找到一種能不用猜行情、不用挑進場時點的方式，陪伴你在波動的行情中也能穩收益呢？那麼，多重收益型基金會是很適合你的一種投資管道。
看看投資人憂心的五大煩惱，你也有同感嗎？這些煩惱會讓你對投資怯步嗎？
1. 股債波動攀升
2. 股債市變化快速
3. 公債殖利率走勢向上
4. 美元升貶難料
5. 單一國家政治與經濟風險攀升
此時，一檔「經典款」的多重收益型基金，例如摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ，因廣納股票、債券、特別股、可轉債、REITs等具有收益性的多重資產策略，能替投資人一次解決五大煩惱。
多重收益型基金對投資人來說有四大優勢：第一，因為各式資產都有布局，當市場表現大好時，任何的多元機會都不漏接，第二，多重收益型基金透過持有全球各類收益型資產，利用資產間的相關性差異，降低整體投資組合波動風險，第三，多重收益型基金的標的多具有收益性質，例如股息、債息等，當市場震盪時，這些收息能成為另一種保護傘，增加投資人的安全感。第四，若擔心匯率升貶難以預測，多重收益型基金可以做到高度匯率避險，讓投資人單純參與資產表現，降低匯率影響
展望2019年全球經濟依然向上成長的環境，股票、債券等風險性資產還是相當可為，如果想要投資不煩惱，就以多重收益型基金來達成今年的投資理財目標吧。
經典款多重收益型基金一次解決五大投資煩惱
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【摩根投信 獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且不得超過淨資產價值之10%，另投資香港地區紅籌股及H股無限制。投資人亦需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付；任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金淨值可能因市場因素而上下波動。定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松智路1號20樓 電話：02-8726-8686
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