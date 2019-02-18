金豬新氣象 用這幾大指標 替你的多重資產基金做健檢

2019-02-18 00:00 文／ 摩根資產管理



圖／本報系資料庫 提供 分享 facebook

全球金融資產震盪趨勢有增無減，例如2018年全球股市表現失利，但進入2019年，不論成熟或新興股市紛紛一甩頹勢，繳出亮眼的好成績；也因為市場處於多空反覆波動的環境，一次廣納股票、債券、特別股、可轉債、REITs等具有收益性質的 多重資產型基金 ，在靈活操作的優勢之下，近年來大行其道。

圖片提供：本報系資料庫

根據投信投顧公會數據統計，投信發行的跨國型多重資產基金整體規模，在2018年底已來到385.1億元的水準，持續刷新歷史最高金額紀錄，2018年全年度大增271.6億元，可見多重資產型基金儼然成為基金投資新寵兒。

不過，市面上有眾多多重資產型基金可以挑選，該如何從中選出真正優質的基金呢？

1. 團隊操盤經驗

資產管理業者表示，投資人可以從操盤多重資產型基金的團隊經驗、團隊所管理的資產規模、研究團隊投注資源、基金旗下標的檔數、基金規模、績效穩定度、公司得獎紀錄等多向指標，來衡量該基金是否值得成為投資人的長線理財核心資產。

由於多重資產型基金常為長線投資人的核心投資管道，此時，該團隊是否有經歷過多次多空景氣循環的操盤經驗相當重要，配合團隊所投注的研究資源，才能靈活調整旗下標的，以因應市場變化；而團隊所管理的資金金額多寡，則反映出該團隊操作績效是否穩定，可以獲得市場資金與投資人青睞，有助於推升規模持續成長。

2. 基金持股數量

至於多重資產型基金的持股標的多寡，也可能為影響基金報酬是否穩健的指標，通常旗下標的越為分散，績效在各資產間相互影響下，往往能展現比較穩健的走勢。

整體來看，目前台灣可供銷售的資產配置型基金中，以 摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 布局超過2500檔標的最多，有助於達到分散投資目的，而該團隊能一次持有這麼多標的，是由於操盤摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 的摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions Team)，擁有超過80位投資專家、管理超過70種多重資產投資策略，才能深入發崛市場上值得長線投資的標的。

3. 團隊管理資產規模

摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 最新規模達到283億美元(約當8,740億台幣)(資料來源：Bloomberg，資料日期：2018.11.30.)，這個數字在台灣可供銷售的資產配置型基金中規模領先，反映出全球投資人相當認可摩根的多重資產管理能力。如果將範圍擴大至全球來看，摩根多重資產團隊所管理的資金規模，從2008年以來成長超過11倍之多，最新數字超過8.8兆元台幣(約當逾2,900億美元)，此數字已超越台灣境內外基金加總逾6兆元台幣的水準(資料來源：投信投顧公會，資料日期：2018.12.31.)，在全球排名前10(資料來源：摩根資產管理，資料日期：2018.9.30)。

展望2019年全球經濟持續成長的環境，想要長線穩健參與成長列車，不妨交由操盤經驗豐富、投注眾多資源的多重資產團隊，透過各式股債收益資產配置，來替你穩健達成理財目標。

摩根多重資產團隊9大關鍵數字

資料來源：摩根資產管理，資料日期2018.9.30.。*摩根資產管理, 資料日期2018.9.30.。**IPE Research, 資料日期2017.12.31.。***Fortune Magazine, 資料日期2013.6.。****Institutional Investor, 資料日期2014.3.。*****Pensoin & Investment, 資料日期2013.9.。******Morningstar, 資料日期2015.1.。*******Cogent 2016 Institutional Investor Brandscape 分享 facebook

摩根多重資產團隊旗下資產金額變化

資料來源：摩根資產管理，資料日期2018.9.30.。*摩根資產管理, 資料日期2018.9.30.。**IPE Research, 資料日期2017.12.31.。***Fortune Magazine, 資料日期2013.6.。****Institutional Investor, 資料日期2014.3.。*****Pensoin & Investment, 資料日期2013.9.。******Morningstar, 資料日期2015.1.。*******Cogent 2016 Institutional Investor Brandscape 分享 facebook

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