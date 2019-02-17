紅包狂潮…韓流不退燒 南下拚場…柯急擁新粉

韓國瑜發紅包大排長龍，民眾在「紅包領取截止」牌後仍是照排不誤。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜在網路聲量超車台北市長柯文哲，年後韓國瑜發紅包行程，每一檔都「燒燙燙」，領紅包、等摸頭的人群總是大排長龍，即使韓春節出國度假，觀光人潮也讓高雄門庭若市。近期柯文哲動作頻頻拚人氣，原以為網路聲量落後，人氣恐退燒，但柯連兩天南下擁粉絲，爆出的人氣也證明「阿北」有夠紅。

韓國瑜 走到哪人氣跟到哪

韓國瑜選後人氣不墜、「韓流」未如預期退燒，讓名嘴和政壇都充滿好奇，有人打算深入研究出書。例如年前韓國瑜就開始發放小紅包，「禿子」紅包、春聯都搶翻天，每一場都大排長龍。

韓國瑜發紅包人潮紅不讓，民眾領到紅包超開心。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

搶拍照 爺奶坐輪椅也要擠

春節已屆尾聲，韓國瑜出國度假回來，把發放小紅包當作選後謝票，預計跑全市四十多家宮廟，如今元宵將屆，從鄉村到都會，韓所到之處都是滿滿人潮，不少人頂著烈日排隊四、五個小時不以為意，就為了領紅包、等摸頭，坐輪椅的阿公、阿嬤也來；昨晚燈會，不少韓粉搶著要與他拍照，韓成了人形立牌，擁擠程度險些「暴動」。

韓粉從「市長好」喊到「 總統好」，似乎視他為黨國救世主。這股「韓流」為何狂燒不退？ 民眾的答案很直白，看到禿子每天為高雄拚、挑戰沒有方向的蔡政府，還有各種不拘小節的親民作風「就是爽」，大家就是要跟著禿子走。有的市民和韓互動後，常脫口而出「足爽、足爽」。

台北市長柯文哲參加「中部粉絲見面會」，人多到「阿北」寸步難行。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

柯文哲 南下趴趴走拚聲量

台北市長柯文哲南下兩天，不僅走訪宮廟，前晚到台中逢甲夜市，展現「阿北」人氣，掀起騷動。昨天對企業演講、見粉絲、參觀花博，再趕回台北燈節逛燈區，外界解讀是挽救被韓國瑜吸走的人氣。

去年底市長選舉，柯文哲陷入苦戰，最後以些微票數「慘勝」，加上「韓流」狂襲，柯的網路聲量下跌，都讓柯團隊充滿危機感，重新整隊南下擁抱柯粉試水溫。果然到了台中逢甲夜市，柯被年輕粉絲包圍，當了半個多小時的拍照人形立牌，柯粉形容險些「暴動」，到大甲鎮瀾宮，也由董事長顏清標親自接待，在粉絲見面會上，從國中生到九十歲阿嬤的柯粉擠爆現場，讓「阿北」再次樂當人形立牌。

破韓流 上傳打卡感受氣氛

柯文哲幕僚表示，柯的支持度很難用民調測出來，這次南下「可以感受一下氣氛」，定點拍照在去年底選舉發揮功效，民眾手機拍完照，大家上傳打卡，網路擴散效果很好，這次逛逢甲夜市反應很成功；柯也不是第一次去鎮瀾宮，卻首次由顏清標接待，「見到地方頭人有特殊意義」。

上海市台辦主任李文輝（左）昨與台北市長柯文哲（中）在上海燈區前碰面，兩人握手致意。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

綠營人士也觀察，柯在逢甲夜市、花博等地都仍高人氣，顯然台北以外的民眾看柯仍像明星、政治網紅，關注度仍很熱。民進黨台中市議員江肇國觀察，柯文哲全國人氣仍居高不下，但在台北市滿意度下滑，柯若要更上層樓，仍要拿出讓人認同的城市治理實力。

台北市政府副發言人柯昱安說，這次南下行程和網路聲量操作無關，主要是和粉絲後援會見面，才會安排其他一連串的行程。