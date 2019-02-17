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韓柯人氣紅不讓
2020誰來選總統
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聽到民眾喊「總統好」 柯韓都「落英文」…

2019-02-17 00:42聯合報 記者洪敬浤喻文玟余采瀅楊濡嘉徐如宜／連線報導

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高雄市韓國瑜所到之處人氣紅不讓，台北市長柯文哲南下會柯粉也是萬頭攢動，粉絲頻對韓、柯高喊「總統好」，兩人都「落英文」打模糊仗，讓外界費疑猜。

韓國瑜昨繼續到關帝廟發送新春紅包，有人凌晨三點就來「搶頭香」。韓人氣旺，市府人員雖舉出「紅包領取截止」牌，民眾仍在截止線後照排不誤，人龍在廟前廣場盤成「S」型，接著排到廟外數百公尺，個個頂著大太陽排隊。韓粉爸媽走到面前，韓國瑜不忘塞個紅包到已睡著的娃娃懷裡，隊伍中不時冒出「總統好」。

韓國瑜：to be, or not to be

韓國瑜向來避談外界拱他參選總統的事，本報記者昨問韓，若真不參選，何不直接說出來？韓國瑜用英文回應「I do」、「I don’t」，並兩次引用莎翁名劇「哈姆雷特」中的對白「to be, or not to be」，耐人尋味。

至於網路有人拱韓國瑜選總統，由韓妻李佳芬補選高雄市長，韓也說「講童話故事，天方夜譚。」

柯文哲前兩天台中行，外界解讀是為選總統選舉試水溫。柯昨午在「中部粉絲見面會」現身，柯粉爭相捕捉畫面，把柯淹沒在人群中。柯下午參觀花博，民眾看到「阿北」也爭相握手、拍照，還有人大喊「總統好」。前晚在逢甲夜市體驗攤販經濟，柯在街頭當了半小時人形立牌，初估與近千人合照，人氣很旺。

柯文哲：Take it Easy

柯文哲昨被問到台中行的目的，他說「Take it Easy（放輕鬆點）」，他只是來「Lecture（演講）」，台中天氣很好，食物很好吃，未正面回應。

「中部粉絲見面會」有七百多名粉絲自費報名，柯文哲一到場，柯粉如暴動爭相拍照。

餐廳走道容納不下粉絲，讓柯文哲寸步難行，主桌到舞台短短五十公尺，走了近三分鐘。有人高喊「阿北，選總統」，也有柯粉直接喊「總統好」。

柯文哲說，來這裡除了感謝還是感謝，沒有政黨財團支持，但有你們的支持，才能突破藍綠包圍困境，給台灣留下機會。他說，政治很簡單，對的事情做，不對的事情不要做，認真做就可以。

柯粉年齡層從九十多歲老阿嬤到國中生都有，主持人帶著柯文哲逐桌拍照，年輕粉絲開心能和阿北近距離接觸。柯下午與台中市長盧秀燕一起逛花博，盧表示，柯市長人氣很高，也為台中花博「加持」。只要為了台灣好，「沒有政治、沒有藍綠白，只有繽紛」。

韓國瑜柯文哲花博高雄市哈姆雷特
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