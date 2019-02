聽到民眾喊「總統好」 柯韓都「落英文」…

2019-02-17 00:42 聯合報 記者喻文玟、余采瀅、楊濡嘉、 聯合報 記者 洪敬浤 徐如宜 /連線報導



分享 facebook

高雄市長韓國瑜所到之處人氣紅不讓,台北市長柯文哲南下會柯粉也是萬頭攢動,粉絲頻對韓、柯高喊「總統好」,兩人都「落英文」打模糊仗,讓外界費疑猜。

韓國瑜昨繼續到關帝廟發送新春紅包,有人凌晨三點就來「搶頭香」。韓人氣旺,市府人員雖舉出「紅包領取截止」牌,民眾仍在截止線後照排不誤,人龍在廟前廣場盤成「S」型,接著排到廟外數百公尺,個個頂著大太陽排隊。韓粉爸媽走到面前,韓國瑜不忘塞個紅包到已睡著的娃娃懷裡,隊伍中不時冒出「總統好」。

韓國瑜:to be, or not to be

韓國瑜向來避談外界拱他參選總統的事,本報記者昨問韓,若真不參選,何不直接說出來?韓國瑜用英文回應「I do」、「I don’t」,並兩次引用莎翁名劇「哈姆雷特」中的對白「to be, or not to be」,耐人尋味。

至於網路有人拱韓國瑜選總統,由韓妻李佳芬補選高雄市長,韓也說「講童話故事,天方夜譚。」

柯文哲前兩天台中行,外界解讀是為選總統選舉試水溫。柯昨午在「中部粉絲見面會」現身,柯粉爭相捕捉畫面,把柯淹沒在人群中。柯下午參觀花博,民眾看到「阿北」也爭相握手、拍照,還有人大喊「總統好」。前晚在逢甲夜市體驗攤販經濟,柯在街頭當了半小時人形立牌,初估與近千人合照,人氣很旺。

柯文哲:Take it Easy

柯文哲昨被問到台中行的目的,他說「Take it Easy(放輕鬆點)」,他只是來「Lecture(演講)」,台中天氣很好,食物很好吃,未正面回應。

「中部粉絲見面會」有七百多名粉絲自費報名,柯文哲一到場,柯粉如暴動爭相拍照。

餐廳走道容納不下粉絲,讓柯文哲寸步難行,主桌到舞台短短五十公尺,走了近三分鐘。有人高喊「阿北,選總統」,也有柯粉直接喊「總統好」。

柯文哲說,來這裡除了感謝還是感謝,沒有政黨財團支持,但有你們的支持,才能突破藍綠包圍困境,給台灣留下機會。他說,政治很簡單,對的事情做,不對的事情不要做,認真做就可以。

柯粉年齡層從九十多歲老阿嬤到國中生都有,主持人帶著柯文哲逐桌拍照,年輕粉絲開心能和阿北近距離接觸。柯下午與台中市長盧秀燕一起逛花博,盧表示,柯市長人氣很高,也為台中花博「加持」。只要為了台灣好,「沒有政治、沒有藍綠白,只有繽紛」。