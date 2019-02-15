兩岸論述、農產銷陸 蔡蘇接力嗆韓

蔡總統：沒有指腹為婚這回事

高雄市長韓國瑜預計下個月登陸為高雄找商機，近日接連發表兩岸論述，更批判蔡總統「不知要把國家帶到哪裡去」。蔡英文總統及行政院長蘇貞昌這兩天接力，以農產品銷陸創新高的數據，反駁政府「貨出不去」說法；蔡英文昨更在臉書回應韓，強調「（兩岸）沒有指腹為婚這回事」，陸委會更呼籲各界拒絕大陸這個「恐怖情人」，蔡政府頓時上下聯手「抗韓」。

蔡英文總統（中）昨天上午在基隆市長林右昌（右三）、立委蔡適應（左二）、港務公司高層主管等人陪同下，與港區各界舉行新春團拜。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

蔡英文昨天參加基隆港務分公司新春團拜，台灣港務公司為蔡準備了強調「我們把錢帶進來了、一切唱衰台灣的論調不攻自破」的講稿，也有與韓嗆聲意味，但蔡英文棄之不用，只誇市港合作政績，倒是在自己的臉書上與韓直球對決。

蔡英文昨天在臉書發文說，「 有人問我，要把國家帶去哪裡？ 現在我來回答這一題」。

蔡英文說，她身為總統，這兩年多來每天的工作，就是努力的壯大台灣，強化國安，「我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事」，反駁韓國瑜曾以「指腹為婚」形容兩岸關係的說法。在臉書最後，蔡英文還標示「以為多了好幾位陸委會主委」，反酸韓國瑜。

蔡政府連日在農產外銷、兩岸議題反嗆高雄市長韓國瑜（中），針對外銷部分，韓國瑜昨天反擊民進黨不能繼續活在虛幻，一直在數字上放大扭曲。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

蘇貞昌：農產外銷創新高

這是連二天蔡英文親上火線反嗆韓國瑜。蔡英文前天也透過臉書，宣傳我國農產品去年出口總金額突破五十四億美元，創下廿年新高，「其中，賣到中國的農產品，比前一年大幅成長，來到十二點六億美元，同樣破紀錄！」蘇貞昌則藉昨天是西洋情人節，在LINE上秀出與夫人詹秀齡的放閃圖，並貼上「空前的農產外銷量，猶如你在我心的重量」、「賣得出去農產品，只有你是非賣品！」等「撩妹」文，宣傳政府已達成的「農產外銷史上最高」的政績。

另外，陸委會發言人邱垂正昨在例行記者會上，被問及如何評論韓國瑜以「你儂我儂」形容兩岸關係。邱垂正表示，中共一再以武力恫嚇威脅打壓台灣國際生存空間，推動矮化台灣的「一國兩制」台灣方案，企圖消滅中華民國，「這應該不是兩岸一家親、你儂我儂的做法」。他並強調，「無論是先友後婚，你儂我儂，重點是一定要拒絕恐怖情人」。