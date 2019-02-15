韓國瑜：台灣鬼混20多年 完全在退步

「政府別一直放大扭曲數字」

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌連日引用農委會數據，稱許農產品外銷創廿年新高，被解讀在暗酸「賣菜郎」高雄市長韓國瑜。韓國瑜反問，如果外銷很好，為何農漁民賺不到錢？聰明的政府應思考中間是否有剝削？民進黨不能繼續活在虛幻中，一直在阿拉伯數字上放大扭曲。

農產外銷創下廿年來新高，高雄市長韓國瑜（左三）昨天反問行政院長蘇貞昌，為何農漁民覺得賺不到錢？ 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

韓國瑜昨在一場產業論壇致詞時也感概以前亞洲四小龍的老大是台灣，「但台灣整整鬼混廿多年，完全在退步，讓人無法接受。」他說，政府一定要重新打拚，就從高雄開始；三六○行最頂端坐著政治人物，管三五九行，容易作威作福，但他當市長「金字塔要倒過來，市府在最下面服務三五九行，盡量做牛做馬。」

「為何農漁民賺不到錢？」

蔡總統前天在臉書宣布，台灣農產品出口總金額去年突破五十四億美元，創廿年新高，賣到中國的農產品同樣破紀錄；蘇貞昌昨天也以「空前的農產外銷量，猶如你在我心的重量」LINE貼圖祝福大家情人節快樂。

韓國瑜昨天回應，蘇貞昌要思考，為什麼支持民進黨的農漁民在去年九合一選舉幾乎全面造反倒戈，「因為收入不好嘛！」很多農漁民說賺不到錢，可是政府說外銷很多，聰明的政府要想這裡面到底發生什麼事？打破剝削是政府責任。

韓國瑜表示，爭吵沒有意義，應好好幫農漁民改善經濟，只要基層過得好，全台灣都會過得好，而不是公布阿拉伯數字，說沒有九二共識也一樣，只是導入政治而已，完全無法對症下藥。

「打個小噴嚏， 陸委會就重感冒」

對於韓國瑜三月中即將登陸進行城市交流，陸委會昨天提醒韓赴陸交流時不能簽訂協議。對此，韓國瑜連說三次「很奇怪」，強調高市府希望兩岸開展，好讓貨出去、人進來，「打個小噴嚏， 陸委會就重感冒」。

此外，韓國瑜日前以「你儂我儂、指腹為婚」等語形容兩岸關係，引發討論。韓國瑜昨天再度闡釋，指「你儂我儂」只是種心靈層面說法，換「白頭偕老」也可以，但要大家別忘了兩岸關係有嚴肅一面，所以才大聲疾呼要認同九二共識。