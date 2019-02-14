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綠委憂心 5地雷恐傷選情

2019-02-14 00:11聯合報 記者林麒瑋林麗玉／台北報導

挺同、反同是明年大選的一大變數。 圖／聯合報系資料照片
挺同、反同是明年大選的一大變數。 圖／聯合報系資料照片
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立法院明開議，迎戰明年總統、立委選舉，民進黨立委希望蘇閣積極解決民怨，勿再新闢戰場，影響明年總統及立委選情，但包含同婚專法、罷工預告期入法、中選會和促轉會人事案、獨立公投、通保法五大地雷，讓民進黨面臨考驗。

華航機師罷工影響民眾權益，民進黨立委呼籲將罷工預告期入法，不過，勞工團體擔憂，勞資不對等狀況下，罷工預告期是縮減勞工權益，意圖消滅罷工。

愛家三公投去年通過，立法院必須在今年五月廿四日前完成同婚專法，由於愛家公投在中南部獲得很高的支持，多數民進黨立委考量選票壓力，逐漸轉向反同勢力，在挺同、反同兩大勢力拔河下，這將是新會期燙手山芋。

去年引發爭議的中選會和促轉會兩單位，正副主委人事尚未確定，國民黨立法院黨團書記長吳志揚表示，希望蘇揆提出的人選符合社會公正形象，若找明顯偏見與預設立場人選，國民黨團一定杯葛。

另外，喜樂島聯盟力推獨立公投正名制憲，對不支持修法的立委，他們將在二二八紀念日當天公布相關名單，讓民進黨立委在修正公投法時，承受莫大壓力。

有關通保法對於需調取通信紀錄及通信使用者資料等通聯紀錄，要法官核發調取票，法務部研擬刪除這項規定，改回司法警察及檢察官逕行調閱惹議，也讓綠委頭疼。

獨立公投民進黨罷工促轉會同婚
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