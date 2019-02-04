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連假深夜急發文 法部撻伐酒駕「接地氣」

2019-02-04 00:07聯合報 記者林孟潔／台北報導

法務部長蔡清祥。 圖／聯合報系資料照片
法務部長蔡清祥。 圖／聯合報系資料照片
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台中酒駕累犯高速逆向撞死兩名無辜民眾，死者父親聲嘶力竭要求將懲罰條款提高，法務部罕見於連假深夜發新聞稿，表示朝「故意殺人」方向修法，「接地氣」味道濃。部長蔡清祥說，及時回應民眾要求，是政府該做的事。

近年酒駕事件頻傳，從九年前英商林克穎撞死送報生、「葉少爺」酒駕撞死三人、金錢豹酒女撞死烘焙師等，酒駕加重刑責議題不斷被反覆討論，也將酒駕致死刑度提高至十年以下，但外界仍嫌不足，朝野立委都有意修法重懲，不少民眾對酒駕深惡痛絕，對酒駕再犯致人於死主張修法為唯一死刑。

前天台中再發生酒駕累犯再度喝酒開車上路，逆向撞死建築系大學生、待嫁的女子，再度引起眾怒，死者父親痛哭嘶吼，要求加重酒駕懲罰條款，也讓酒駕加重刑責的議題重新被討論，立委也紛紛表態支持加重刑度，提出加入無期徒刑、死刑。

正逢春節連假期間，法務部昨天罕見在凌晨近一時發布新聞稿，公布研擬朝「故意殺人」方向修法，只要酒測值超過一定標準，視同有殺人不確定故意；同日上午再加發新聞稿，表態跨部會研擬車輛加裝酒精鎖、檢察官可視酒駕者車輛為犯罪工具，向法院聲請宣告沒收。

法務部的立場獲得交通部、行政院、立委等方支持，也符合「亂世用重典」的民情。蔡清祥表示，「大眾對酒駕同仇敵愾，政府要拿出堅定立場，做對的事情」，傾聽、回應民眾是政府該做的事情，行政院長蘇貞昌也希望部會能及時回應大眾要求，貼近民心。

蔡清祥也說，修法不僅是貼近人民訴求，也希望讓被害者家屬得到撫慰，讓家人不會白白犧牲；適逢春節，透過宣布修法，也讓民眾警惕不要喝酒駕車。

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