親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
酒駕害命擬修法
台南恐怖分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

上海發生重大車禍1死9傷 驚傳為台灣旅行團

「司法無用！」未婚妻被酒駕撞死 對方擺爛：要錢沒有要命一條

2019-02-03 15:23聯合新聞網 綜合報導

年節前警方攔檢攔得勤快，卻仍然無法扼止酒駕的惡行。近日酒駕肇事的新聞再加一則，一名酒後駕車的累犯撞死了兩名路人，一名是預計年後結婚的準新娘，另一名是大學生，兩個家庭在過年前破碎。

新聞在PTT上引發酒駕罰則過輕的討論，發文網友自揭十年前論及婚嫁的女友在下班途中被酒駕撞死的心痛往事，表示對方「要錢沒有要命一條」的態度顯示，司法對處理酒駕一點用也沒有。

網友形容目前酒駕「進去關沒多久就可以出來，出來還是酒駕到處趴趴走」，司法根本沒用...
網友形容目前酒駕「進去關沒多久就可以出來，出來還是酒駕到處趴趴走」，司法根本沒用。酒駕示意圖／本報資料照片
分享

網友表示，十年前論及婚嫁的女友被酒駕撞死之後，接著而來的就是一條漫長的訴訟之路。酒駕犯的名下沒有財產，在法庭上兩手一攤，擺明了「你要命的話給你，要錢一毛都沒有」。就算判決結果要坐牢「進去關沒多久就可以出來，出來還是酒駕到處趴趴走」，加上近日這個酒駕撞死人的新聞可以看出「司法對他(酒駕犯)根本就沒有用啊」。

他不明白為什麼在台灣「對酒駕就不能像日本跟韓國一樣重罰」，表示日韓對酒駕改革重罰後酒駕率明顯降低，「臺灣每年酒駕撞死幾百人，代表後面幾百個家庭破碎，為什麼臺灣對酒駕就死都不改我都搞不清楚」。

這篇沉重的發文引來網友們的憤慨，「罰錢根本沒用，這些酒駕垃圾要馬很有錢，要馬不繳」、「酒駕者沒有應有的懲罰，所以達不到嚇阻他人不去酒駕的效果」。很多人支持應該以重罰扼止，但也酸言回應「不分藍綠的垃圾政客官員都在酒駕」、「立委諸公很多自己都酒駕」要改重罰似乎很難。

對於最近法務部宣布將對酒駕致死「研擬朝向比照故意殺人之可行性修法」多人表態支持，「關個10年不得假釋我看誰還敢酒駕」，但還是有許多人並不樂觀「說說而已啦，大官酒駕也沒少過，怎麼可能改」。

酒駕假釋
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

酒測值0.15開罰 法官卻認定警「裁量怠惰」撤罰單

2019-02-03 13:52

曾提沒收酒駕肇事者車輛 林佳龍一年前稱「一招見效」

2019-02-03 13:51

9度酒駕被法院沒收車子 男子沒在怕騎車繼續酒駕

2019-02-03 13:29

贊成酒駕最重死刑 沈智慧：酒醉上路車輛就是凶器

2019-02-03 13:02

公開鞭刑 警：嚇阻心存僥倖的酒駕者

2019-02-03 12:58

影╱累犯重罰 家屬：才能遏止酒駕害命

2019-02-03 12:57

酒駕致死比照「故意殺人」修法 交部：非常贊成！

2019-02-03 12:56

影╱朝野提案 酒駕累犯致人於死最重死刑

2019-02-03 12:55

冷眼集／重法 對喝到茫的人有用嗎？

2019-02-03 12:54

酒駕害命 法務部擬朝「故意殺人」修法

2019-02-03 12:54

沈智慧：酒駕致死累犯增死刑 初犯裝車輛酒精控制器

2019-02-03 12:14

【即時短評】修法遏阻酒駕？乾脆唯一死刑不是更好

2019-02-03 11:44

影╱酒駕致死擬視為殺人 男大生父：非常慶幸政府修法

2019-02-03 11:34

酒駕朝殺人修法？ 警：民眾的僥倖心態才是重點

2019-02-03 11:23

酒駕撞死人事件頻傳 法務部：研議車輛加裝酒精鎖

2019-02-03 11:18

酒駕致死視同殺人 立委提案修法最高死刑

2019-02-03 11:09

遏制酒駕擬用重典 蘇嘉全：列立院新會期優先法案

2019-02-03 10:50

台中昨酒駕釀2死 盧秀燕：取締酒駕強度全國最高

2019-02-03 10:29

酒駕致死擬朝故意殺人修法 交通部：非常贊成

2019-02-03 10:00

酒駕害命 法務部：朝視同「故意殺人」方向修法

2019-02-03 00:56

嘆酒駕死者…他才大二 她正要結婚

2019-02-02 23:22

酒駕吊照再酒駕 撞8車害2命

2019-02-02 23:20

杜絕酒駕 立委陳怡潔推車輛加裝酒精鎖立法

2019-02-02 21:38

影／酒駕奪2命女騎士倖存 謝小黃司機讓她看見社會溫暖

2019-02-02 20:53

駕照吊銷又酒駕撞死2人 法院羈押了！

2019-02-02 20:51

駕照吊銷又酒駕撞死2人 檢察官向法院聲請羈押陳嫌

2019-02-02 20:03

子被酒駕撞死父哭斷腸 宅神：無嚇阻力法律只是廢紙

2019-02-02 18:55

又傳酒駕撞死2人 葉毓蘭籲：酒駕一律先行羈押

2019-02-02 16:31
看更多

熱門文章

駕照吊銷又酒駕撞死2人 法院羈押了！

2019-02-02 20:51

影／酒駕奪2命女騎士倖存 謝小黃司機讓她看見社會溫暖

2019-02-02 20:53

劍南路傳火燒山 朝美麗華方向延燒

2019-02-02 17:23

酒駕害命 法務部：朝視同「故意殺人」方向修法

2019-02-03 00:56

婦人罹癌氣切無法說話 意外惹怒上門客人砸店洩憤

2019-02-02 16:12

巡官督勤不見人影 以為員警開小差其實在對街逮毒嫌

2019-02-02 17:15

女友說要墮胎男給3萬 最後生下一子發現非親生

2019-02-03 09:59

庹宗華機上疑酒後騷擾空姐 華航不排除協助提告

2019-02-02 20:35

影╱偷拍街頭藝人裙底還秀給男童看 網友：太沒品

2019-02-03 11:17

蘆洲驚傳民眾墜樓 從10樓落下當場失去生命跡象

2019-02-02 17:16

富哥哥擁2億財產 向窮弟妹討嘸扶養費

2019-02-02 19:33

又傳酒駕撞死2人 葉毓蘭籲：酒駕一律先行羈押

2019-02-02 16:31

杜絕酒駕 立委陳怡潔推車輛加裝酒精鎖立法

2019-02-02 21:38

抱怨過年回夫家祭祖？ 他不爽賞老婆巴掌下場慘了

2019-02-03 09:48

子被酒駕撞死父哭斷腸 宅神：無嚇阻力法律只是廢紙

2019-02-02 18:55

嘆酒駕死者…他才大二 她正要結婚

2019-02-02 23:22

街頭藝人辛酸多…歌手目睹裙底偷拍 自己CD也被「不付錢拿走」

2019-02-03 12:40

東北角馬崗漁港一名釣客被大浪捲走 救起送醫不治

2019-02-02 16:26

殺害同居女友分屍案 凶嫌裁押禁見

2019-02-02 23:25

台南分屍案 凶嫌涉犯殺人、損壞屍體檢方聲押

2019-02-02 19:52

影╱酒駕致死擬視為殺人 男大生父：非常慶幸政府修法

2019-02-03 11:34

影／台中婦失眠5年墜蓄水池 孝兒忍低溫潛水救不回

2019-02-03 02:25

送雞毛撢子算不算賄選？彰化賄選案引熱議一審無罪

2019-02-02 19:11

分屍女友7塊後…繼續劈腿3女

2019-02-02 23:18

曾提沒收酒駕肇事者車輛 林佳龍一年前稱「一招見效」

2019-02-03 13:51

獨╱兩親友接連逝世 她向夫吼「我是第三」墜池亡

2019-02-03 09:03

載病患轉診花蓮 救護車與休旅車擦撞側翻

2019-02-03 12:35

酒測值0.15開罰 法官卻認定警「裁量怠惰」撤罰單

2019-02-03 13:52

遇野狗列陣他獻腿救犬 神探：冤狗宜解不宜結

2019-02-03 11:55

剩11元卻喝20元飲料 超商報警反揭貧婦辛酸際遇

2019-02-03 12:33

駕照吊銷又酒駕撞死2人 檢察官向法院聲請羈押陳嫌

2019-02-02 20:03

影／她吞整包安眠藥搭高鐵 警苦勸阻憾事

2019-02-02 22:47

台中昨酒駕釀2死 盧秀燕：取締酒駕強度全國最高

2019-02-03 10:29

烏龍！台中街頭尋仇砸車 定眼一看「你怎麼在這裡？」

2019-02-03 12:57

釣黑毛為過年加菜 野柳岬落海釣客找到卻是冰冷遺體

2019-02-03 12:54

酒駕致死視同殺人 立委提案修法最高死刑

2019-02-03 11:09

趁夫中風想離婚 法官：應同甘共苦、不准

2019-02-02 15:31

酒駕致死擬朝故意殺人修法 交通部：非常贊成

2019-02-03 10:00

酒駕吊照再酒駕 撞8車害2命

2019-02-02 23:20

失聯妻燒炭亡…為何旁邊有男屍？

2019-02-02 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top