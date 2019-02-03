「司法無用！」未婚妻被酒駕撞死 對方擺爛：要錢沒有要命一條

2019-02-03 15:23 聯合新聞網 綜合報導



年節前警方攔檢攔得勤快，卻仍然無法扼止酒駕的惡行。近日酒駕肇事的新聞再加一則，一名酒後駕車的累犯撞死了兩名路人，一名是預計年後結婚的準新娘，另一名是大學生，兩個家庭在過年前破碎。

新聞在PTT上引發酒駕罰則過輕的討論，發文網友自揭十年前論及婚嫁的女友在下班途中被酒駕撞死的心痛往事，表示對方「要錢沒有要命一條」的態度顯示，司法對處理酒駕一點用也沒有。

網友形容目前酒駕「進去關沒多久就可以出來，出來還是酒駕到處趴趴走」，司法根本沒用。酒駕示意圖／本報資料照片 分享 facebook

網友表示，十年前論及婚嫁的女友被酒駕撞死之後，接著而來的就是一條漫長的訴訟之路。酒駕犯的名下沒有財產，在法庭上兩手一攤，擺明了「你要命的話給你，要錢一毛都沒有」。就算判決結果要坐牢「進去關沒多久就可以出來，出來還是酒駕到處趴趴走」，加上近日這個酒駕撞死人的新聞可以看出「司法對他(酒駕犯)根本就沒有用啊」。

他不明白為什麼在台灣「對酒駕就不能像日本跟韓國一樣重罰」，表示日韓對酒駕改革重罰後酒駕率明顯降低，「臺灣每年酒駕撞死幾百人，代表後面幾百個家庭破碎，為什麼臺灣對酒駕就死都不改我都搞不清楚」。

這篇沉重的發文引來網友們的憤慨，「罰錢根本沒用，這些酒駕垃圾要馬很有錢，要馬不繳」、「酒駕者沒有應有的懲罰，所以達不到嚇阻他人不去酒駕的效果」。很多人支持應該以重罰扼止，但也酸言回應「不分藍綠的垃圾政客官員都在酒駕」、「立委諸公很多自己都酒駕」要改重罰似乎很難。

對於最近法務部宣布將對酒駕致死「研擬朝向比照故意殺人之可行性修法」多人表態支持，「關個10年不得假釋我看誰還敢酒駕」，但還是有許多人並不樂觀「說說而已啦，大官酒駕也沒少過，怎麼可能改」。