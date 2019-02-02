嘆酒駕死者…他才大二 她正要結婚

2019-02-02 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



陳嫌酒駕還上路，逆向撞毀8車2命。記者林佩均／翻攝 分享 facebook

「酒駕害死人，我就這個寶貝兒子，就被他撞沒了！」遭酒駕累犯撞死的彭姓男大學生的爸爸沉痛表示，酒駕事件層出不窮，害死多少無辜生命，「要把酒駕肇事懲罰條款訂高。」另名死者鄭姓女騎士原已準備結婚，家屬、男友也難以接受。 分享 facebook

被撞死的彭姓男大生，就讀朝陽科技大學建築系二年級，彭父聞訊趕到派出所，哀痛欲絕、哭得不能自己，悲憤直斥「真的是害人精、害死人！」幾度欲衝向陳男，不斷質問肇事陳「為什麼要酒駕？」「怎麼這麼殘忍？」他的兒子還冷冰冰躺在那裡。

彭父說，前晚還帶兒子參加公司的尾牙聚餐，吃完尾牙後，原本想讓兒子多留幾天，因兒子預計隔天要參加打工補習班的餐敘，才騎機車要到霧峰找朋友幫忙做頭髮，沒想到父子倆才分開幾小時，就天人永隔。

鄭姓女騎士的妹妹說，姊姊和男友已論及婚嫁，原本打算今年結婚，因為從事餐飲業，過年前比較忙碌，前晚可能是因工作忙碌比較晚下班，沒想到竟出事；鄭女妹妹說，姊姊原和家人約好，大年初一、初二休假要出遊到南投露營，如今「沒有機會成行了」。

國民黨立法院黨團總召江啟臣透過臉書指出「酒駕不比飆車嚴重嗎？」將提案修法，將酒駕肇事致死的刑度增列死刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康