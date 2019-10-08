中職30／味全OB話當年 難忘埔心牧場練球甘苦

2019-10-08 10:55 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 黃麗華 ／台北報導



味全龍隊創隊元老，30年後首度聚會，笑談當年趣事。 圖／趙士強提供 分享 facebook

中職開打三十年，看似逐步上軌道，球星身價大不同，球迷大概很難想像當年初成軍時，球員還得去公司上班，味全老OB的工作地點是在埔心牧場，就是負責賣票、割草、游泳池清潔與巡視魚池等事務。

身為味全龍隊從業餘到職棒的元老成員之一的張適閔，對於當年事歷歷在目，說到當初組隊，公司在延吉街租了一間七十多坪的公寓，創始球員就是他和張見發、李仲弘，加上一隻沙皮狗；之後林琨瑋與厲行免服兵役養豬計畫的李安熙與陳彥成搬來，因增胖暫時不必去公司上班，隨後進來的是孫昭立、郭建霖與洪正欽。

因球員人數不多，沒練球的時候，白天就到埔心牧場上班，張適閔說，早上七點半先到味全公司門口集合，搭同事的便車來回，工作內容就是賣票、在大門口清點進場人數、腳踏車租借、划船租借、烤肉安排、小木屋租借、開鐵牛車整理牧場、網球場管理、游泳池清潔工作，還有一件很重要的任務，就是巡視魚池，以免有人偷釣魚，因為那些魚都是董事長黃烈火養的寶貝。

趙士強（站立者左）邀集味全龍隊隊元老聚會，現年83歲的前董事長簡進光（站立者右）也出席。 圖／趙士強提供 分享 facebook

擔仼總教練的趙士強憑藉著在棒球圈的好人緣，很快就招攬很多的球員加入，包括輔大畢業的黃煚隆、陳金茂與羅世幸，連在日本打社會隊的林易增、陽介仁、黃平洋、吳復連、蔡生豐、謝長亨與郭進興等人，都口頭答應要加入味全。

張適閔說，大家都想來味全，主要是趙總為人豪爽與熱心，棒球技術觀念先進，整合能力強，還有很多球員的年紀與他相近，有些在學生時期就相處過，彼此都很了解。

另一個原因是兄弟象的以治軍嚴格聞名，上下班要打卡，宿舍還有門禁，而統一獅在台南，天氣炎熱，又是以台電的球員為主，對於想待在北部的球員來說，味全自然成為優先選擇。

只是想來味全的球員不一定都能如願，尤其是在職棒元年開打後才回來的旅日球員，都得依聯盟新規定參加選秀會，所以謝長亨與郭進興才會去了統一獅，吳復連在心不甘情不願情況去了兄弟象，蔡生豐則是成為三商虎將。

球員不僅得去公司上班，連練球都沒有固定的球場，你能想像味全與兄弟球員一起練球嗎？張適閔說，當年兄弟已在龍潭蓋了球場，味全就是到處打游擊，有時就在埔心牧場克難練習，或是借用新竹球場，有時是搭兄弟的遊覽車，我們另開一台埔心牧場的20人座車子，兩隊一起去龍潭練球，原本說要一起練，但怎麼可能，就是在同一個場地各練各的。

30年後老戰友聚會，聊起最懷念的時光，就是當年在埔心牧場工作與訓練的日子。張適閔說，「當年我們大都是待在埔心牧場，加上趙總很忙，大多數時間是在總公司上班，我們算是放牛吃草， 就是該好該做的事，結束練球後，各自去打網球、游泳、烤肉，日子過得很開心。」