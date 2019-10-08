中職30／話擱心裡30年 趙士強：徐生明沒搶我位置

2019-10-08 10:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃麗華 ／台北報導



味全龍教頭趙士強（右下）與統一獅教頭鄭昆吉（右上）、兄弟象曾紀恩（左）與三商虎陳信彰等四人，成為職棒雜誌試刊號的封面人物。 圖／趙士強提供 分享 facebook

味全龍老戰友難得聚會，趙士強向大家說明擱在心裡30年的話，「當年並不是徐生明搶了自己在味全的教頭位置，我原本就是要請他回來當第一任總教練。」

趙士強說，「外界都誤會了這段過程，好像是徐生明突然空降，阻斷了我的職棒教頭夢，其實在1989年的職棒籌備期，我曾經去南韓兩次，請效力化粧品隊的徐生明能回來擔任味全進軍職棒的第一任總教練，我專心負責行政業務，但徐生明並沒有答應，所以球團才內定我為第一任教頭。」

中華職棒四隊在籌備初期，確定教頭人選的只有兄弟曾紀恩，其他三隊都在尋覓人選。徐生明的太太謝榮瑤回想當時的狀況，表示他們在南韓打球期間，只要放假回台灣，與棒球界都有連繫，包括創建中職的洪騰勝。洪老闆希望徐生明能出任中職總教練，看要去那一隊，似乎以同為文化大學校友為主的味全最為適合，但謝榮瑤一心希望拿到南韓研究所碩士學位的徐生明，能回文化大學任教職，生活比較穩定且有保障。基於尊重老婆的想法，徐生明並沒有答應職棒球團的邀約。

當時味全組軍集行政與技術於一身的趙士強，與兄弟教頭曾紀恩、後續敲定的統一教頭鄭昆吉與三商教頭林信彰一起去日本沖繩中日龍春訓基地見習，還上了職棒雜誌介绍四位教頭的試刊號封面。

只是沒想到趙士強在職棒元年開打前，爆發猛爆性肝炎，必須住院治療與長期休養，逼得味全被迫換教頭。

當時擔任教練兼管理的張適閔表示，「趙總住院後很多事都交代我去處理，味全隊從無到有都是靠趙總打理，我就跟領隊郭榮祺建議，教頭保留給趙總，先讓教練團負責運作，但聯盟無法接受這個模式，只有另覓人選。」最後味全聘請棒球前輩宋宦勳，成為第一任總教頭，趙士強痊癒後，回任球團副領隊，專職行政事務。

只是宋宦勳脫離棒球第一線已有一段時間，與年輕的職棒球員間是有些隔閡，張適閔表示，還好球員都很自動自發，也不太需要去盯，他站在三壘指導區也會協助下達暗號。

只是趙士強覺得這樣不行，就想了一招，讓張適閔把對講機塞進口袋站上三壘指導區，趙士強在場邊遙控下達戰術，結果在比賽中被對手三商虎隊發現，向聯盟投訴味全作弊。

後來宋宦勳希望美濃同鄉的徐生明能幫忙，加上大化大學長彭誠浩力勸徐生明把棒球生涯延續到職棒，如果不適合再回學校教書，這才促成徐生明在職棒元年下半季加盟味全，擔任投手教練，並且在職棒二年接手總教練職位。

趙士強(左)與徐生明(右)。 聯合報系資料照 分享 facebook

反觀趙士強在中職就全心往球團行政體系發展，直到1997年台灣大聯盟開打，出任嘉南勇士教頭，首度扛下職棒教頭職務，單季53勝42敗1和，登上台灣大聯盟第一個季賽王座，之後不時出任救火隊，出任金剛與太陽總教練，都是始料未及的安排，他也自嘲，「最早帶隊戰績不錯，後來多帶幾隊，勝率越來越差了。」