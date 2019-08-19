中職30／兄弟早想拆賣轉播 三商老闆反對才作罷

2019-08-19 15:40 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 黃麗華 ／台北報導



兄弟象是中職最具人氣的球隊，很早之前就想拆賣轉播權。 聯合報系資料照 分享 facebook

兄弟象是中職最具人氣的球隊，自然成為電視台想要分開洽談轉播權的首選，洪瑞河表示，「早期確實心動過，只因三商老闆陳河東的一句話而作罷。」

同在台中的俊國熊隊與興農牛隊，過去相繼出現電視轉播權拆開的想法，都在聯盟與球團之間引爆巨大衝突。

1995年俊國隊老闆陳一平與時報鷹隊領隊文念萱要求舉行職棒八至十年電視轉播權公開招標，要幫年代公司爭取優先續約轉播，當年8月緯來以15億4584萬元拿到1997年起共3年電視轉播權；俊國隊隨後發函聯盟取消該隊的電視轉播委託權，與其他球團決裂。

中華職棒當年在聯盟常務理事會針對俊國熊隊董事長陳一平(中)片面「終止委託職棒聯盟代理洽談電視轉播權」一事，作出「停權」、「禁播」兩項決議。 聯合報系資料照 分享 facebook

聯盟在9月召開常務理事會，同意中止俊國隊的委託中止，並且不授權與俊國比賽的電視轉播權；會長陳重光進一步宣布陳一平停權一年。之後其他球團安排俊國的轉賣事宜，讓出55％股權給興農，改為「興農熊隊」，隔年興農企業買下剩下的股權，俊國熊隊正式走入歷史。

興農牛隊則是在2005年因人氣和戰績提升，總裁楊天發提出各球隊單獨賣出電視轉播的權利，且屬意ESPN；但聯盟已委託洪瑞河為談判代表，並與緯來達成口頭協議，轉播權爭議一度在常務理事會爆發衝突，最終在中華職棒聯盟反對之下，牛隊未再堅持，仍由緯來獲得轉播權。

回首這段往事，洪瑞河表示，其實兄弟隊早就有各自談轉播權的想法，因為當年TVBS拿下轉播權，六隊共3000萬元，一隊分到500萬元，後來ESPN找上他，提出一年給兄弟隊2000萬元的費用，他就在常務理事會提出來討論，當場就被陳河東否決了。

三商老闆陳河東(敲鑼者)當年極力反對兄弟拆賣轉播權，甚至烙狠話以解散威脅。 聯合報系資料照 分享 facebook

「當時陳河東說，如果你們兄弟隊要單獨談電視轉播，那我們還要玩什麼，乾脆解散算了。」洪瑞河表示，就是陳河東揚言解散，讓兄弟隊不再堅持，就是維持大家一起與電視台談判的現況。

中職的電視轉播權各自拆開，是在 2014年初聯盟及四球團與MP & Silva達成6年共21.4億元的獨家代理協議生變後 ，首度進入百家爭鳴局面，由各隊與有興趣的電視台協商，也讓中職轉播邁入多頻道與多平台的新時代。