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中職30／當年張豐緒一句話 促洪家玩真的組職棒

2019-08-19 15:19聯合新聞網 記者黃麗華／台北報導

29年前中職開打，創始發起的兄弟飯店貢獻最為卓著。 聯合報系資料照
29年前中職開打，創始發起的兄弟飯店貢獻最為卓著。 聯合報系資料照
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29年前中職開打，創始發起的兄弟飯店貢獻最為卓著，洪瑞河回想起當年的念頭，全來自張豐緒的一句話。

聊起棒球，早就融入洪家五兄弟的童年生活，排行老四的洪瑞河表示，爸爸在台南開鐵工廠，製造家庭用縫紉機，他很喜歡打棒球，讓員工組隊，還製作隊服，兄弟們從小就接觸棒球，大哥最熱衷，來台北開公司代理打字機業務，帶著員工打球，打球日不必上班；後來籌設兄弟飯店，生意很順利，就提議組業餘球隊，預計每年投入兩千萬元，就這樣成立業餘隊，並且從乙組出發。

因為愛棒球也愛打棒球，洪家成為中華職棒成立最大推手。 聯合報系資料照
因為愛棒球也愛打棒球，洪家成為中華職棒成立最大推手。 聯合報系資料照
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當時為了找尋總教練，洪家兄弟情商虎風教頭曾紀恩推薦適合人選，洪瑞河說：「教官的國語有客家腔，在溝通過程中，我跟大哥不是很清楚他說什麼，後來才知道教官認為自己可以接下這個教頭職位，最後就由他擔仼第一任的總教練，直到進入職棒。」

當時礙於人手不足，教官把昔日的美和子弟兵張永昌與黃廣琪找來，兄弟飯店還創新招以刊登廣告招募球員，在1985年的中正盃乙組比賽中，因正式球員僅10人，若無法贏得前兩名，就無法進軍全國賽，獲得進入甲組的資格，應變方式就是把總教練曾紀恩、哥哥洪瑞麟、弟弟洪杰等人都被登錄為球員，洪瑞河還曾在比賽中接替二壘手守備。

至於洪騰勝後來為何會費心籌組中華職棒，洪瑞河說，「都是當年行政院政務委員張豐緒的一句話。」

洪家組隊後在龍潭買了一塊地，1986年11月改建成棒球場，成為第一支擁有專屬球場的球隊，邀請體育界貴賓前往參觀，時任行政院政務委員的張豐緒看了大為驚訝，認為一支民營的業餘球隊竟然以蓋出這麼好的球場，就跟洪騰勝建議：「你乾脆去組職棒好了。」

當年行政院政務委員張豐緒的一句話，讓洪騰勝開始玩真的，突圍當年中職推動委員會記者...
當年行政院政務委員張豐緒的一句話，讓洪騰勝開始玩真的，突圍當年中職推動委員會記者會。 聯合報系資料照
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就是這句話打動了洪騰勝，決心在台灣籌組職棒，也獲得自家兄弟們的同意，只是過程辛苦，原本相中長榮集團，但張榮發對會長人選有意見而婉拒，後來找上南霸天的統一集團，在缺少球員與教練的前提下，洪騰勝想辦法把教練鄭昆吉找來當總教練，加上台電的業餘混合軍組成，勉強湊成四隊的開打規模。

洪瑞河記得為了整理球場迎接職棒，都是由大哥洪騰勝與飯店這邊先行墊款，還有已拆除的新竹球場計分板，也是兄弟飯店拿錢出來製作，後來球場人員在計分板邊標示是兄弟飯店捐贈，曾經引起他隊的不滿，覺得偏向兄弟隊。

治軍嚴謹的兄弟隊，在職棒三年起締造中職首見三連霸業，老闆的打賞手筆也驚人，洪瑞河說，「當時我們都會私下包紅包給表現好的選手，光是我自己在一年間就付出一、兩百萬元，後來是洋將德伍跟我說不必這麼做，球隊既然有獎金制度，就依規定辦理。」

只是後來涉賭案不時爆發，老闆難免心灰意冷，也不定清楚是誰在搞鬼，球團薪水與組頭外快「兩頭賺」，對球隊的熱情逐漸淡去。

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