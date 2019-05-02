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中職30／陳金茂億當年 難忘徐總與葉君璋起衝突

2019-05-02 07:00聯合新聞網 記者黃麗華／台北報導

對事情很有獨特想法的陳金茂，在味全龍隊一直是「異議份子」， 與總教練徐生明之間多次發生不愉快的磨擦，他說：「徐總有時候情緒容易爆衝，但他的好處是事後會溝通，就是對事不對人，彼此增加更多的了解， 如今倒是很懷念當年兩人的互動模式。」

陳金茂很懷念當年與徐生明教頭的互動模式。 聯合報系資料照
陳金茂很懷念當年與徐生明教頭的互動模式。 聯合報系資料照
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在球場上跟隨徐生明多年，陳金茂表示，「我跟他的想法不一定相同， 但我很喜歡在旁邊默默觀察徐總的一舉一動， 他是我見過最聰明、腦筋動得最快的總教練。」

只是徐總對球員們「愛之深、責之切」的情緒爆衝，也常讓大家難以承受，陳金茂說：「徐總是刀子口，年輕選手常被罵哭。」他還記得職棒十年十月曾經發生葉君璋與徐總在新莊球場對三商虎比賽時發生肢體衝突的意外， 「當時外界在第一時間以為是我與徐總發生衝突，沒想到竟是子弟兵葉君璋。」

對於事件的發生，陳金茂認為事出有因，記得在比賽的前一晚， 葉君璋突然到房間找他，表達想聊一下，「一向不喝酒的君璋，竟然說要開啤酒， 但只喝一、兩口就停住了，平常的話也不多，竟然說個不停，主要是訴苦啦，當下自己只能安慰君璋別想太多。」

葉君璋年輕時，曾因跑壘觀念與徐總起衝突。 聯合報系資料照
葉君璋年輕時，曾因跑壘觀念與徐總起衝突。 聯合報系資料照
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沒想到比賽當天葉君璋與恩師徐生明爆發肢體衝突，葉君璋在五局的跑壘判斷讓徐生明不滿，進而對著場上飆駡，雙方情緒隨之失控， 葉君璋回到休息區，徐總想拉他到後面去談，但葉不肯，隨即發生肢體碰撞，幸好被隊友與教練及時架開，身材壯碩的陳大順趕緊上前抱住葉君璋，才讓衝突止住，只是這件事透過現場球迷向電台叩應，迅速傳播開來，才引起大家的關注。

當時球團領隊任中傑在賽後了解情況後，召集全隊開會，為維持球隊紀律，要求葉君璋當眾向徐生明道歉，除了罰錢之外，並重申以後若有球員對教練團有過激動作，一律開除處分。

葉君璋在業餘時期就曾與徐總合作過，還是免不了被徐總激怒。 聯合報系資料照
葉君璋在業餘時期就曾與徐總合作過，還是免不了被徐總激怒。 聯合報系資料照
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對於這件肢體衝突，徐生明一再以「過去的事就算了」對外說明，他說，每個人都會有情緒反應，在比賽中藉著肢體動作發洩出來也是正常現象，只要大家放輕鬆就沒事了。

只是沒料到味全龍在職棒十年完成三連霸後宣布解散，徐總轉戰台灣大聯盟，陳金茂在中職十一年加盟興農牛，但只打了半季就結束職棒生涯。

陳金茂表示徐總是自己見過反應最快的教頭，當年也向義大推薦徐生明當總教練。 聯合報...
陳金茂表示徐總是自己見過反應最快的教頭，當年也向義大推薦徐生明當總教練。 聯合報系資料照
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如今回想起來，陳金茂還是很懷念與徐總共事的歲月，徐總也是自己見過反應最快的教頭，帶隊經驗也很豐富，記得當年義大要組軍之際，籌備人員也請他推薦教頭人選，「我的答案就是徐總，他是最適合的人選。」

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