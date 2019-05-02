中職30／味全龍最後兩冠 致勝一擊都是陳金茂

2019-05-02 07:00 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 黃麗華 ／台北報導



如果說陳金茂是味全龍締造隊史首見三連霸的打擊英雄， 一點也不為過， 因為最後兩冠到手，都是靠他的致勝一擊終結對手。

中職九年味全與興農拚總冠軍賽，拚到第七戰，陳金茂在七局1：2落後情況下，從救援洋投風情手中敲出逆轉的兩分全壘打，味全終場以5：2獲勝封王， 拿下二連霸。

職棒九年總冠軍戰，味全龍就是靠陳金茂打出逆轉2分砲獲勝。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職十年味全與和信拚冠，味全在前三戰全勝，締造史上第一的紀錄，第四戰和信扳回一城，在決勝的第五戰， 陳金茂又跳出來當英雄，在九局下擊出再見逆轉安打，以5：4驚喜封王，完成隊史首見的三連霸。只是經營味全球團的頂新集團在季後宣布解散，人氣球隊在中職除名， 直到20年後的現在，頂新集團決定以新球團身份重返中職 。

陳金茂提到中職九年在台中球場封王的致勝一擊， 他說，前面兩次都沒打好，七局快輪到他上場前，看到教練團在休息室討論，「心想可能要換代打，當時牛隊是派左手洋投風情上場， 我一直在旁邊觀察他與洋捕手神真水的配球模式，心裡已做好準備，只希望教練不要換人。」

最終總教練徐生明仍決定讓陳金茂站上打擊區，「KIMI」說：「我猜他們會用內角球對付我，果如其然，我就稍微往後站， 一棒打出兩分打點安打， 以3：1超前。」

陳金茂還記得徐總在確定封王後，先衝進後面的廁所，「應該是去哭吧，看他眼睛紅紅的走出來，還抱著我慶祝，心裡很感動。」盡管兩人不是麻吉，但都以球隊贏球為榮。

徐生明當年承受很大的壓力，與牛隊激戰陷於2勝3負的劣勢下，打破歷年總冠軍戰傳統，以4勝3負逆轉封王，這一勝對他更是刻骨銘心的勝利；他在職棒二年總冠軍戰第七戰輸給獅隊，今年又在劣勢逆轉，把握住力拚第七戰機會驚險封王，他在賽後說，二連霸的總冠軍才是對自己真正的肯定，也把這次總冠軍獻給新老闆，期望公司能繼續支持球隊，更期盼能再次喚起球迷對職棒的認同。

老龍迷應該都不會忘記，當年味全龍三連霸，就是靠陳金茂打出再見安打。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職十年總冠軍戰開打前，大家一面倒地看好鯨隊，沒想到龍隊搶下三連勝，第四戰遭到鯨隊完封， 第五戰前三局打完以0比4落後，龍隊幾乎要棄守，但龍迷不肯放棄，聲嘶力竭的吶喊，硬是把戰局喚醒，武建州在九局下半先打回追平分，陳金茂敲出再見安打，全場陷入驚喜瘋狂，連球員都感到不可思議。

1999年，味全龍喜迎三連霸，擊出再見安打的陳金茂接受隊友歡呼。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

封王戰的前一天三商虎宣布解散，接著龍隊慶祝封王，帶領龍隊締造三連霸的總教練徐生明語帶哽咽地說，三商虎解散對大家造成重大衝擊，希望老闆不要解散球隊，繼續保持龍隊傳統，可惜事與願違，味全最終在12月跟進三商走到終點，讓龍迷無法接受。