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中職30／近年打高投低 蔡仲南建議放大好球帶

2019-04-23 07:00聯合新聞網 記者黃麗華／台北報導

蔡仲南回首中職近來的發展，他表示，是有看到進步，但可以再往精細方向努力。 聯合報...
蔡仲南回首中職近來的發展，他表示，是有看到進步，但可以再往精細方向努力。 聯合報系資料照
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轉戰學生棒球隊進入第六年的蔡仲南，並沒有完全忘掉中職，他說：「有空還是會看比賽轉播，畢竟自己在帶球隊，還是要了解棒球的作戰方式。」回首中職近來的發展，他表示，是有看到進步，但可以再往精細方向努力。

近年中職出現投低打高的現象，蔡仲南倒是不擔心，認為在旅外回歸潮的帶動下，打者變得很強，這就是進步，「相信投手也得跟上腳步，否則就會被淘汰，這個現象只是循環的一個部份，投手還會再上來的。」

他建議在這個時候，聯盟可以考慮把好球帶放大，讓投手多一點發揮的空間，不像當年自己在中職就得面得好球帶小的困境，保送也變多。他在中職一軍參與九季，共投463.2局，送出253次保送，平均每九局的保送率為4.91，比例不低；他坦言，控球不好是原因之一，但好球帶小也有關係。

好友許德富趁機虧「阿甘」，「印象中你好像沒有出現完封喔？」蔡仲南馬上回應：「有啦！記得有一場，還有兩、三場完投吧。」

「阿甘」的記憶力沒出錯，他在中職生涯的確只有一場完封紀錄，是在進入中職第二年對第一金剛投出九局完封勝，送出8次三振，難得的是僅有一次保送；生涯完投數則是三場。

看到球團厲行主場的認養制度，他認為不要只做表面，得在軟體上再加強，像是比賽場地的平整、看台的舒適度，要多考慮球員的需求，畢竟他們才是比賽的主角。

在提升技術的過程中，他建議得加強運科學方面的運用，添購相關的儀器，不能再以傳統方式去面對充滿競爭力的比賽。

經歷過職棒教練的工作，蔡仲南至今感覺不出球團願意在人才培養方面砸錢，「現在球團還是很習慣讓資深選手退下來直接轉任教練，幾乎沒有相關的磨練與養成，要不就是讓球員想辦法自費出國學習，這個模式不去改變，台灣職棒的教練水準怎能跟著選手一起進步？」

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