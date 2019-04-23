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中職30／退役後當學生 蔡仲南從木訥變能言善道

2019-04-23 07:00聯合新聞網 記者黃麗華／台北報導

沒有引退儀式，2009年季後蔡仲南默默地離開唯一效力的興農牛，就此告別職棒球員生涯，一度想要開店當老闆，卻遍尋不著適合投資的項目，最後決定報考林口國立體育大學教練研究所，成為棒球生涯下半場的轉捩點。

蔡仲南說，離開球隊後，真的考慮過投資很多的行業，包括單車行、茶飲等，甚至連檳榔店都想過，還差點就與一家連鎖茶飲簽約，卡著不想被抽成太多，最終還是告吹。

想到未來或許有機會去基層帶球隊，蔡仲南決定報考教練研究所，高知名度與參加過亞運是優勢，但他得在面試時勸服老師，不擅言詞表達的他以真誠的態度表達，「就是想來學一些東西，希望以後能回饋到基層棒球界。」這番話打動了老師，讓這位知名大投手重新當學生。

2010年底老東家興農牛聘請蔡仲南擔仼投手教練，發現他從木訥變得能言善道！ 聯合...
2010年底老東家興農牛聘請蔡仲南擔仼投手教練，發現他從木訥變得能言善道！ 聯合報系資料照
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進入研究所的第一年，他就近指導汐止老家的高中棒球隊，2010年底老東家興農牛聘請他擔仼投手教練，並且同意讓他利用比賽間空檔回台北延續學業，就這樣轉換到正式的教練生涯，後來隨著興農轉賣給義大，轉戰義大一軍、二軍到義守大學，直到2014年底結束義大體系的教練工作。

自從「阿甘」以投手教練回鍋興農之後，周遭熟悉的人很快就發現他的改變，從木訥變得能言善道。過去他在球員時期，因個性內向與怕生，鮮少跟別人多囉嗦，即使面對媒體也是省話一哥，沒想到轉換成教練，話變多了，而月表達得很有條理，他說：「當了教練，就得和選手溝通，把自己知道的事，說給選手聽，讓他們聽懂，就得試著多表達。」

離開職棒隊的蔡仲南，在佛光山體系學校找到新的發展，2015年出任高雄普門中學青棒隊的投手教練，隔年擔任嘉義縣南華大學的總教練，今年領軍在大專棒球聯賽打進四強，締造隊史新紀錄。

離開職棒隊的蔡仲南，在大學帶隊闖出一片天！ 聯合報系資料照
離開職棒隊的蔡仲南，在大學帶隊闖出一片天！ 聯合報系資料照
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回顧棒球生涯的轉職，「阿甘」認為一切都是緣份，現在帶學生球隊對自己是全新體驗，而且現在的孩子不像以前，沒有那麼好帶，除了技術的指導，還得加重心理方面的輔導，提升孩子的信心，要求兼顧學業，要做的事情可多了。

回道來時路， 他表示不會去眷戀過去的榮光，「那些都是過去式了，就是把握現在，眼前最重要的任務，就是帶好南華大學的棒球隊。」

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