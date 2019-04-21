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中職30／蔡仲南壓垮那魯灣 人生就像指叉起落

2019-04-21 15:07聯合晚報 記者黃麗華／台北報導

蔡仲南的棒球生涯就像招牌指叉球，高高舉起卻急速下墜。 圖／聯合報系資料照片
蔡仲南的棒球生涯就像招牌指叉球，高高舉起卻急速下墜。 圖／聯合報系資料照片
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2002年初中華職棒聯盟與那魯灣台灣大聯盟砸錢爭搶業餘棒壇最夯的投手蔡仲南，最終中華職棒以史上最高且至今無人能敵的600萬元簽約金勝出，這個結果也被喻為壓垮那魯灣的最後一根稻草。

2002年底那魯灣公司同意解散台灣大聯盟， 2003年元月兩聯盟簽署合併協議書，台灣大聯盟四隊精簡成兩隊，納入中華職棒聯盟，那魯灣公司就此走進歷史。

亞錦賽抗松坂大輔 一戰成名

資深棒球迷應該不會忘記在1999年亞錦賽一戰成名的蔡仲南，當時還就讀台北體專的他，對日本隊先發，力抗日職超級新人松坂大輔，他=主投8.2局送出11次三振，卻因隊友守備失誤而退場，最後中華隊被敲出再見安打而落敗，但「阿甘」的精彩表現，已在球迷腦海中留下深刻印象。

接著蔡仲南又於2001年在台灣舉辦的世界盃棒球賽掀起火熱旋風，在8強賽對荷蘭隊主投8局無失分，只被擊出一支安打，送出10次三振，成為中華隊挺進四強的大功臣。

心儀獅鯨 卻成了興農牛

當時蔡仲南一心想要旅外發展，但都等不到明確消息，退伍後於2002年初考慮投身國內職棒，兩個聯盟相繼開價600萬元簽約金，也是台灣職棒史上最高金額。最終他決定加盟中華職棒，並且穿上興農牛球衣，過程中有不少轉折，幕後推手是在中華職棒聯盟工作的許德富。

蔡仲南加入中職第一年就榮膺新人王。圖為當年蔡仲南（左）加盟興農牛隊，許德富（右）...
蔡仲南加入中職第一年就榮膺新人王。圖為當年蔡仲南（左）加盟興農牛隊，許德富（右）扮演幕後推手。 圖／許德富提供
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談起簽約往事，蔡仲南忍不住開玩笑的說：「都是許德富誤了我一生。」

兩人是在2001年世界盃開打前熱身賽認識，卻是一拍即合，後來變成無話不談的好朋友。當時中華職棒除了接受中華隊徵召球員，還組成聯軍與中華隊打對抗賽，許德富是擔仼聯軍管理，中職要爭取蔡仲南加盟，就由許德富打前鋒遊說蔡仲南。

許德富說，當時有客觀地對蔡仲南分析兩個聯盟的現況，雖然「阿甘」比較屬意中華職棒，但不想去擁有第一選秀權的興農牛隊，也建議他先找好退路，如果不去職棒，能否再回業餘的合庫隊；只是當時中華隊以徵召職棒球員為主體，如果蔡仲南續留業餘，恐怕很難再被看到。

蔡仲南（左）與許德富（右）一直維繫好朋友的關係。 記者黃麗華／攝影
蔡仲南（左）與許德富（右）一直維繫好朋友的關係。 記者黃麗華／攝影
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那魯灣公司也很盡力爭取，蔡仲南去拜會時，辦公室攤出四隊的球衣，隨他想去那一隊都行；只是身為這場搶人大戰的唯一主角，蔡仲南陷入「有一好、沒兩好」的扎掙。

蔡仲南說：「當時興農總裁楊天發推行浮動制調薪，每三個月或是半年要依表現調整薪水，感覺很沒有保障，比較想去統一獅或是中信鯨，統一的薪水給的高，中信則是有很多北體的隊友。」

勢在必得的中華職棒，密集的發動人情攻勢，聯盟與球團高層都親自上門拜訪，興農隊友也打電話遊說，蔡仲南直到季前新人選秀會前一天才報名，還是被興農牛隊挑走。

只是從選秀會到正式簽約依舊存在變數，「阿甘」始終不急，都待在汐止老家加強體能，許德富主動找他去興農球場參觀環境，沒想到當場被楊總裁下馬威的言語激怒，倖倖然的離開，一度擔心阿甘可能不會去報到。

深切了解蔡仲南孤僻個性的許德富，盡力扮演類似經紀人的角色，想辦法找幾位與「阿甘」熟悉的牛隊隊友多陪著他，慢慢融入其中，終於在合約上簽字，並且成為第一位附帶旅外條款的中職球員，只是旅外夢最終未能成真。

斡旋多時候，蔡仲南終於點頭加入興農牛，也沒有意外成為當年的選秀狀元！ 聯合報系資...
斡旋多時候，蔡仲南終於點頭加入興農牛，也沒有意外成為當年的選秀狀元！ 聯合報系資料照
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商場大老闆楊天發起初很懷疑阿甘是否值得600萬元簽約金，在2002年球季開打前興農牛對台中體院的熱身賽，看台上湧現大批球迷，就是要看蔡仲南，總裁的想法才稍微改觀。

蔡仲南在新人年為興農牛隊投出14勝，贏得新人王頭銜，只要他先發出賽，就是票房保證，中職受惠2001年世界盃的熱潮，四隊票房都大幅成長，牛隊又有 「阿甘」的超人氣加持，平均觀眾人數成長65%，主場人數更是翻了一倍，高額簽約金早就賺回來了。

在心不甘情不願的情況下穿上興農牛球衣，蔡仲南現在回想起來，還是很感謝球團對他的「有情有義」，因為他從第三年開始因傷所困，戰績直直落，2009年在二軍球季結束確定離隊前的兩年之間，都沒有在一軍出賽紀錄，他說：「如果是在其他球隊，恐怕早就結束球員生涯了。」

他與楊天發在共事初期總是有不愉快的對話經驗，但楊總裁還是很關心他，許德富還記得2003年香港紅星張國榮跳樓身亡後，楊總裁突然叮嚀「阿甘」，「千萬不要像張國榮一樣去跳樓。」

許德富說，或許總裁是擔心「阿甘」在興農牛隊不開心，特別關切吧。

抗日荷蘭中職中華職棒中華隊
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