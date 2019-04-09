中職30／梁功斌憶過往 最夢幻的全羊隊差點成軍

曾出任那魯灣公司營運企劃部經理與中職秘書長的梁功斌，近日在個人臉書貼出16年前的一段往事，當年差點組成一支最夢幻的「全民黑山羊隊」。 聯合報系資料照 分享 facebook

曾出任那魯灣公司營運企劃部經理與中職秘書長的梁功斌，近日在個人臉書貼出16年前的一段往事，在商界人士的聚會中聊出夢幻中的球隊–「全民黑山羊隊」（簡稱全羊隊）的組軍構想，鎖定出錢的金主，計畫找打過新竹高中棒球校隊的中研院長李遠哲出任球隊董事長兼領隊，總教練是領有棒球教練證的「棒球部長」余政憲，行政部門人選還有公關蕭美琴、後援會沈富雄（兼運動傷害防護室主任）、陳唐山則擔任行銷主管，並請鄭寶清協助等，明星球員則是鎖定旅美的陳金鋒與曹錦輝。

在天馬行空的過程還為球隊做了長遠規畫 ，打算募資十億元，除了初期的虧損、球團自有的球場俱樂部、二軍等基本配置，還要營造大中華區棒球學校、棒球學校多明尼加分校所需。這筆資金剛開始是來自海外的投資團隊，但在網路上消息一散播之後，更受到球迷和小型投資人的青睞，從台幣一萬元為單位起跳認股。

回想當年的組隊構想，梁功斌表示，是以自己的經營人脈去發想，譜出一個理想中的全民職棒球隊，可惜僅止於想法，最終並沒有付諸實行。

梁功斌臉書貼文全文如下

全羊隊成軍

夢幻中的球隊–「全民黑山羊隊」（簡稱全羊隊）在千呼萬喚聲中終於成軍。

叫「全民」的原因是資金來自大眾；叫「黑山羊」的原因是據說要加入中華職棒大聯盟的球隊吉祥物都要是動物，像太陽、金剛（吉祥物造型像機器人）、雷公、勇士（動物？）都不行。至於台灣黑熊，以前有俊國熊、現在有高熊（動物？），全民隊不想再「熊」了；台灣彌猴也曾是考慮之一，不過老實說，除了孫悟空，球隊想不出有什麼特別受到大家喜歡的猴，除了十二年輪一次，大街小巷有人說猴年行大運之外，全民隊可不想其他十一年都在耍猴戲。

最後決定黑山羊，山羊在台灣從南到北很普遍，山羊有堅忍不拔的精神和毅力，吃苦耐勞，不怕環境的惡劣又與人為善（以上是官方文字），至於加個黑，在現在來說是很酷，但全民隊想到的是一黑二黃三花四白，「黑」獨占鰲頭，所以決定吉祥物不只是山羊，還一定要是黑山羊。簡稱「全羊隊」好像不大對，好像應該叫「全民羊」，這樣跟其他的「兄弟象」、「中信鯨」、、才匹配啊？這方面全羊隊很堅持，會持續跟聯盟溝通。「全羊」有凱旋、豐收、熱誠、（任人宰割）的意涵，相信聯盟和各球隊都會接受的，至於球迷，可以用行銷的手法解決，叫久了就會習慣的。而且，全羊隊真的是在羊年成軍的。

全羊隊的資金是最引人津津樂道的。事情的開始純屬偶然，去年的某一個晚宴，有幾位球界人士在為第一金剛隊的去向未明而擔憂。當時就有熱心人士隨口徵詢在座的日本西武隊代表，要不要回去問問老闆把金剛隊買下，只要松井稼頭央的年薪就夠了。「紅豆（日語，真的嗎？）？只要松井的年薪就可以買一支職棒隊？！那只要我們的子公司來買就好了。」曾幾何時，錢淹腳目的台灣竟然沒人願出一億多買球隊？危機就是轉機，逢低正可以買進。於是慧眼獨具的B君（仿日本漫畫的稱謂）決定出面募資把這區區小錢搞定。

募資的第一歩決定要走專業路線，而不是靠傳統的人際關係。B君找上了創投界的第一品牌IWG公司，請他們出面寫企劃案、市場調查和找錢。在市場調查的過程中，給了IWG很大的信心，全台灣自認為是球迷的人有超過千萬人，其中百分之八十在過去十四年到現場看過職棒。即使不是球迷的人也知道職棒，聽過黃平洋、李居明、陳義信、曹錦輝、陳金鋒，正所謂「沒吃過豬肉也看過豬走路！」形勢一片大好，IWG決定將手續費2.5﹪的一半，打破慣例拿出一半率先認股。

除了市場有強烈需求以外，更重要的是產品，也就是要有優秀專業的團隊。抓重點，籌備團隊把目標瞄準李遠哲，請他出面當董事長兼領隊。李院長是新竹高中的棒球校隊，對運動一直很熱衷，前幾年到球場開球，一試便知當年的實力，何況這幾年也還保持運動，身手依然佼健。當領隊要有熱情，不能屍位素餐，抱著退休前來當一天和尚撞一天鐘的心態，球隊就完了；要專業，選手教練不比一般上班族，找人用人都是學問，和其他領隊開會更是學問；要紀律，不能隨便衝入休息室，說到做到，以身作則。

總教練余政憲。這很出乎大家的意料，但完全合理。一般找總教練著重在帶得動球隊，這要有內容和方法。余政憲當過立委、縣長、部長，帶軍的方法沒有問題（你可以質疑他的風格，但總教練就是要有風格，而且以成敗來驗收。），重要的是內容。這方面余政憲坦言要活到老學到老，最近很努力地多聽多看多學，連過年都準備了很多書和錄影帶在家研習，最後的必殺絕招則是以最佳陣容教練團來彌補。還有一點不足為外人道的，余政憲當總教練，球團完全不會黑影幢幢。球團其他的行政部門主要還包括公關蕭美琴、後援會沈富雄（兼運動傷害防護室主任）、陳唐山則擔任行銷主管，並請鄭寶清協助。

為何都是綠色？IWG面對外界的質疑胸有成足，這完全是就事論事，請不要泛政治。以上這些人的確都是球迷，有熱情會全力投入，又有形象和資源，一舉數得。至於會不會因此而使募資增加困難，基本上這不是要三百億或五千億，也不用送立法院，問題不大。

果然，案子一出，十億資金順利到位。第一金剛隊已經有了新頭家之後，這筆錢轉而成立全羊隊。

案子並不是只靠上面那些大頭賣錢，最重要的還是基本面，也就是球隊的實力。在團隊中，除了管理團隊以外，球迷消費者更要看球員。因此，陳金鋒和曹錦輝成為鎖定目標。陳金鋒，檯面上說簽約金是根據聯盟的默契，250萬，但外界盛傳是美金250萬，這一點列為機密。年薪是新台幣一千萬，全壘打超過三十支每一支再賞二十萬。一千萬是美國大聯盟的起薪，這是對陳金鋒的肯定，也稍稍化解他的遺憾。為了陳金鋒，全羊隊還和大聯盟簽約，陳金鋒可以隨時上大聯盟，但是大聯盟沒登錄的話，就歸全羊隊。而且他現在回來還不受十年條款的約束（總是要防著點）。

曹錦輝的部分，他今年還會上大聯盟，所以全羊隊還要等，但是他也答應余政憲，他以前高苑的老闆，只要回台灣之後身體還有用，他一定投效全羊。全羊也認為，即使不能上大聯盟才回來，根據以前旅日球員的經驗，回來台灣還是有票房。合約全是複數年合約，約滿之後球員擁有選擇離隊的權利。也因此，全羊隊的合約在選手之間傳開以後，雖然遭到聯盟的反對，還是受到球員的熱烈擁護，認為已經尊重選手的基本人權，所以籌組工會一事就暫時擱置，而許多有年輕有潛力的球員也相繼加入，老球員則礙於球團間的挖角默契還動彈不得，需要時間解決。

全羊隊除了組隊所需資金已經充足無虞之外，當初規劃十億元的用途還包括了初期的虧損、球團自有的球場俱樂部、二軍、大中華區棒球學校、棒球學校多明尼加分校所需。這筆資金剛開始是來自海外的投資團隊，但是在網路上消息一散播之後，更受到球迷和小型投資人的青睞，從台幣一萬元為單位起跳認股，絡繹不絕，早已宣告募集成功。

最令人興奮的是，球隊才開始運作就有生意上門。日前宣佈要公開徵求名稱的第二高速公路，已經決定經由「全民黑山羊隊」授權將二高命名為「全民高速公路」，以後所有用路人的繳費當中都有0.5﹪屬全羊隊的權利金，而全羊隊則對中低收入戶子女免費進入棒球作為學校回饋。

萬事俱備，只欠總經理。自認為熱愛棒球無藥可救，有經營長才並願攜手打拼，樂於出差無後顧之憂者，請上「全羊網」報名。