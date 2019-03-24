中職30／謝長亨夢想當球團老闆 打造台灣特色

2019-03-24 15:21 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 黃麗華 ／台北報導



中職邁進30年，謝長亨期待聯盟與球團要有打開大門的決心，不僅是技術面，包括球團的行政、行銷與管理等人力培養，都得要迎接專業訓練。

謝長亨談中職30年，認為最大問題還是在於人，技術夠但軟實力還不足。 聯合報系資料照 分享 facebook

回首中職開打之初，謝長亨感覺大家就是看熱鬧，包括聯盟、球團與球員都不清楚什麼才是真正的職業運動，「這只是一個過程，並不是最終的結果，沒有所謂的好壞，只是在經營層面上，必須更上一層樓。」

彷日本又學美國 中職走不出自己方向

中職經過29年的摸索，謝長亨表示，球技方面已經有開大門的作法，不僅是聘請美日職棒教練來台灣指導，旅外球員回鍋也帶來了新觀念，加上資訊傳播的發達，即使在台灣，也能很快掌握技術的新趨勢。

但在各球團競相嘗試「西化」的過程，謝長亨並沒有看到屬於台灣棒球的特色，「日本也會學習美國大聯盟的東西，但他們在吸收的過程，會藉由沈澱轉化成自己的東西；反觀台灣向美日職棒取經，衍生出來的棒球不如日本精緻，又比不上美國的豪邁，始終走不出自己的方向。」

「中華職棒的問題在於人，並不完全是制度面的問題，大家在乎的是在表面下功夫，卻看不到真正的軟實力，尤其是人才培訓與管理團隊方面做得還不夠。」謝長亨表示，中職一路走來是有進步，但要看的是到了什麼程度。

未來不設限 夢想當球團老闆實踐理念

揮別教頭生涯，謝長亨現專注於培養幼兒棒球，也積極透過個人粉絲團傳播理念。 聯合報系資料照 分享 facebook

技術與教練經驗豐富的謝長亨，談到未來的路，他表達完全不設限，「只要有機會，我都會勇於嘗試。」他坦言過去常在不自覺中把自己限制在無形的「框架」當中，「現在要走出自己的情懷，以開放的態度去面對。」

最後聊到個人的夢想，他說：「就是當球團老闆，想把自己的理念實現在屬於自己的球隊當中。」

有夢最美，希望相隨，祝福「草總」早日中大樂透，足以買下一支球隊 ，成為真正的球團老闆。