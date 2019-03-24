中職30／教頭角度看現役球員 草總：多是半成品

2019-03-24 15:01 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 黃麗華 ／台北報導



擔任過統一獅、中信鯨與兄弟象等三支職棒隊總教練，謝長亨看現在的中職球員，和過去職棒的差別，他以一句話說明，就是「半成品與成品的差異。」

謝長亨執教經歷豐富，曾當過3隊職棒隊教頭與帶領中華隊在經典賽打出佳績。 本報資料照 分享 facebook

謝長亨進一步分析，中職開打之初，各隊的大咖球星幾乎都是中華隊主力戰將，而且歷經過國內外大小比賽的磨練，各自練就了一身的本領，幾乎是什麼大場面都見過，球技與年紀都達到成熟期，要面對職棒比賽，在球技上可以很快上手。

相較之下，現在開放高中選秀，球技仍不夠成熟，能馬上到一軍接受挑戰的球員並不多，就像是半成品，還是得去二軍磨練，時間長短就看個人的資質與二軍教練的功力。

當初名列中職「四大天王」，謝長亨(右二)很懷念從業餘時期就開始的競爭。 本報資料照 分享 facebook

當初名列中職「四大天王」，謝長亨很懷念從業餘時期就開始的競爭，「我和黃平洋、陳義信同為陸光隊戰友，大家都擁有不服輸的好勝心，還會偷偷利用休假練球，即使面對挫折，也要想盡辦法克服，並且展現出韌性，就是要在舞台上展現自己。」

當初名列中職「四大天王」，謝長亨(右二)很懷念從業餘時期就開始的競爭。 本報資料照 分享 facebook

當時台灣棒壇人才濟濟，要入選中華隊可能比登天還要難，經歷高張力的壓力，才有機會萃湅出一批又一批的棒球好手，在國內業餘隊的發展受限，相繼往日本職棒或是社會隊發展，也是當年四大天王爭相拚出頭的環境。

雖然身為中職第一位百勝投手，謝長亨則是淡然看待，認為「只是一個過程」；談到最難忘的一場比賽，他在腦海中浮現的不是個人的完封或是勝投，而是一場於下午一時在台南球場的補賽，他與陳義信先發對決，卻能吸引大批球迷進場觀戰， 「不論是誰輸誰贏，那個熱烈的場面，至今難忘。」

談到出仼總教練職位，常是在謝長亨的預期目標之外，他遺憾的是未能為老東家統一獅拿過總冠軍，轉戰中信鯨只想當單純的投手教練，最後被推上教頭位置，竟成為解散前的最後一任教頭。

2010年出任台北縣成棒隊教頭，沒想到在2012年會被指定接下中華隊進軍經典賽的總教練重任，謝長亨表示，經歷每一個教練工作，對自己都是學習的過程，從中獲得成長，很多事是無法一次到位，經過一再的調整來到經典賽，能為國爭光，激發出最好的結果，當然是最開心的事。

在台灣的分組預賽拚進經典賽八強，謝長亨的知名度迅速在全國竄升，「草總」的名號已超越當年在統一的強投「阿草」，進而獲得兄弟隊青睞聘為教頭，開啟另一段經歷。

不只是中謝解散前最後一任教頭，謝長亨也是兄弟轉賣後最後一任教頭。 本報資料照 分享 facebook

現在謝長亨缷下正規教練身份，投入台灣幼兒棒球聯盟協會，致力推廣3至7歲學齡前的幼兒棒球運動，他說，主要是找回初衷，打球不再只是輸贏的比賽，而是透過小孩子接觸棒球，落實在生活與家庭之中，強化親子關係，讓棒球成為台灣真正的國球。