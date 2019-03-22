中職30年／紀錄大破、制度大立 熱潮再現

2019-03-22 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北報導



王柏融在中職創下多項打擊紀錄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中職在廿六年起，各隊跟進Lamigo桃猿隊經營「全猿主場」的成功腳步，改造球場和行銷，給了球迷看球新體驗，讓中職邁入新紀元，加上一破再破的紀錄、制度，重新炒熱國內棒球熱度，也刺激職棒環境的成長。

中職廿六年堪稱紀錄年，打擊紀錄不斷被改寫，猿隊林智平在球季開打第二周就締造單場六安的中職紀錄，隊友郭嚴文之後以連卅三場安打改寫高懸十八年的中職連續場次安打紀錄。中信兄弟隊王勝偉、胡金龍則在六天之內先後創下完全打擊。

猿隊林智勝以單季卅一轟、卅次盜壘成功、三成八○打擊率締造中職史無前例的「三三三」大紀錄；義大犀牛隊高國輝以卅九轟樹立中職單季最多轟的「國輝障礙」；林益全在達成千安百轟之餘，還寫下單季一二六分打點的單季紀錄。

當年林智勝拿下年度ＭＶＰ後，行使自由球員權利，隔年一月四日正式轉戰中信兄弟，成為中職自二○一一年實施自由球員制度以來，首位轉隊成功的球員，他獲得三年總值最高四千五百萬元的合約，創中職史上最大合約。

林智勝轉隊後，「台灣巨砲」陳金鋒也在季後引退離開猿隊，二○一六年九月十八日在桃園球場舉行的引退賽，共有二○○五二名球迷擠爆桃園球場，向這名台灣棒壇傳奇球星告別。

「大王」王柏融接棒打出新生代超級強打的價值，當年創中職史無前例的單季二百安、四成一四打擊率，生涯第一個完整球季就抱回年度打擊、安打、金手套、最佳九人，新人王及ＭＶＰ等六大獎。

王柏融去年在季後取得旅外自由球員資格，且成功轉戰日職加入火腿隊，成為中職史上首位透過旅外自由球員制度的第一人。

中職廿九年來另一大紀錄，則是統一獅隊洋投瑞安在去年十月七日對中信兄弟投出史上首場「完全比賽」，且是在九局下靠郭阜林再見轟才完成，寫下驚奇劇本。（系列完）