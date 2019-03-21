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中職30年／球迷回籠…兄弟易主 徐生明驟逝

2019-03-21 23:58聯合報 記者陳宛晶／台北報導

徐生明驟逝，未能帶領犀牛奪得總冠軍。 圖／聯合報系資料照片
徐生明驟逝，未能帶領犀牛奪得總冠軍。 圖／聯合報系資料照片
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經歷「黑象事件」重挫後，職棒廿一到廿五年上演著一幕幕如電影般的劇情，兄弟象隊靠著勉強湊成的雜牌軍，拿下隊史第七座、也是最後一座總冠軍；中職在這五年內經歷經典賽、曼尼加盟帶來的高峰，卻也失去了一位傳奇教頭和一支招牌球隊。

兄弟象因假球案失去一名總教練和十七名現役球員，被迫在年底選秀會上選了十九輪，勉強維持隊形，這批由新兵、轉隊球員和四名洋投湊成的雜牌軍不被看好，卻在下半季聯手演出驚奇，進入總冠軍賽後，只用三名洋投搞定系列賽，以四勝○負擊敗興農牛隊。

職棒熱潮回溫之際，也有兩家企業陸續告別，興農牛歷經兩年的全本土政策失敗，戰績和票房全面崩盤，最終宣告求售，由義聯集團接手，結束興農集團十七年職棒經營。

兄弟象也在隔年經典賽熱潮重新帶回球迷時決定放手，這支成軍廿九年、陪伴中職走過廿四個年頭的人氣球隊，至此走入歷史，由中信集團接手，改名中信兄弟

職棒廿四年另一個沉重的失去還有「棒球場上的魔術師」徐生明，八月在天母球場的雙重賽後，他在返家後因心肌梗塞倒地送醫不治，匆匆走完人生的九局下半，留下帶隊戰績兩聯盟合計七一五勝，卻未能帶領這年取得上半季冠軍的義大犀牛走到最後，頓失主帥的義大犀牛，最終於總冠軍賽以直落四遭統一獅橫掃。

職棒廿五迎來史上最大電視轉播權利金合約，僅僅經過半個球季，化為泡影，MP & Silva和博斯體育網以中職違約為由「抽腿」，中華職棒大聯盟會長黃鎮台也因此事下台，各隊自行尋覓轉播夥伴，中華職棒電視轉播也自此邁向多頻道時代。

（系列六之五）

中華職棒中信兄弟義大犀牛徐生明曼尼
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