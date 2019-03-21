中職／ELEVEN SPORTS向職棒元年致敬 開幕戰復古鏡面呈現

2019-03-21 17:28 聯合新聞網 即時報導



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中職30年將於本周六開打，ELEVEN SPORTS向職棒元年致敬，轉播鏡面將重現復古風格，繼去年台灣大賽推出雙聲帶「國語 + 台語」的轉播服務後，23日將要帶領球迷回到30年前，一同回顧職棒元年的經典時光。

今年開幕戰將由挑戰三連霸的猿隊對上統一獅隊，ELEVEN SPORTS為開幕戰設計復古鏡面，讓老球迷回味當年，也讓新球迷有全新觀賽新體驗，喚醒更多人對於職棒的熱血與熱情。

ELEVEN SPORTS近期與 WIN TV綜合台策略聯盟，共同合作轉播，包含統一獅隊、猿隊、富邦悍將隊的180場主場賽事。

中職秘書長馮勝賢表示，「中華職棒30周年，邁向一個新的里程，使用復古鏡面是很好的創意，搭配30周年特展無人出局，回顧最初，很感動ELEVEN SPORTS照顧老球迷，讓大家重溫棒球最早的轉播歷史及文化，轉播單位能夠這樣細心的服務，相信一定讓球迷有感，自己支持職棒的價值，也可以重新找回愛棒球的心。」

CPBL中華職棒30週年例行賽轉播時刻表

2019.3.23 (六) 16:00 中華職棒例行賽 [賽前報]

2019.3.23 (六) 17:00 中華職棒例行賽 [統一7-ELEVEn獅 vs Lamigo桃猿隊]

*本場賽事向中職元年致敬, 復古鏡面精采呈現

(轉播頻道 : ELEVEN 體育一台 / ELEVEN SPORTS PLUS)

2019.3.24 (日) 16:45 中華職棒例行賽 [中信兄弟 vs Lamigo桃猿隊]

(轉播頻道 : ELEVEN 體育一台 / ELEVEN SPORTS 體育二台)

2019.3.24 (日) 16:45中華職棒例行賽 [富邦悍將 vs 統一7-ELEVEn獅]

(轉播頻道 : WIN TV綜合台 / ELEVEN SPORTS PLUS / ELEVEN SPORTS PRIME)