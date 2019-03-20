中職30年／中職最低迷時 人氣王悄悄誕生

2019-03-20 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台北報導



職棒歲月過得很快，彭政閔今年將邁入個人第十九個球季。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

走過假球、放水醜聞的黑暗低谷，中華職棒在十一到十五年球季看見曙光，二○○一年世界杯、二○○二年釜山亞運的好成績，加上兩聯盟惡鬥終於畫下句點，讓流失的球迷願意再給一次機會，場均觀賽人數回到三千人。

職棒十一、十二年，場均觀眾仍不到兩千人，林易增、謝長亨、林仲秋等球星相繼引退，台北棒球場也響起熄燈號，中華職棒走到最低潮，不過二○○一年底的世界杯，中華隊在天母球場擊敗日本拿下第三，再度掀起棒球熱。

隔年世界杯英雄蔡仲南在兩聯盟之間，選擇以六百萬元的史上最高簽約金加入中華職棒，也間接宣告台灣大聯盟出局，中華職棒與台灣大聯盟纏鬥七年的歷史，終於在中職十四年握手言和。

兩聯盟合併初期雖有磨合，第一金剛、誠泰太陽的戰績、票房都落下風，不過新企業接手後，開始嘗試新作風，La New熊落實主場、聘請專門廚師影響其他球隊日後跟進，誠泰Cobras的日系球衣至今仍是中職球衣設計典範。

低潮中看見未來，中職十二年加盟兄弟象的彭政閔，在總冠軍賽繳出連十二場安打的驚人成績，不僅幫助兄弟象完成第二度三連霸，一直到職棒卅年宣布退休時，都是中職看板人物，陪伴球迷走過黑暗時光。

中職十五年球季中才在一軍初登板的林智勝，為新世代掀起波瀾，連廿二場安打打破新人紀錄，當時與熊隊隊友石志偉的新人王之爭傳為佳話，也成為「暴力熊」年代的不動中心打者。（系列六之三）