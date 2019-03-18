中職三十咻一下／台棒球新紀元 前5年第一波顛峰

2019-03-18 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／台北報導



杜福明是中華職棒首位勝利投手。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中華職棒在一九九○年三月十七日開打，兄弟象、統一獅、味全龍、三商虎隊共八十七位球員，齊力將台灣棒球推進嶄新紀元，前五年創造出第一波顛峰，也製造出不少熱議話題和紀錄。

中華職棒史上首戰在台北市棒球場開打，由兄弟象隊對決統一獅隊，現場湧進近兩萬名球迷，獅隊以四比三獲勝，投手杜福明成為首勝投手，獅隊汪俊良擊出首轟、宋榮泰敲出首安、洋將羅曼送回第一分打點，都在史上留名。

當年六月七日，因為延賽問題引發球迷不滿，中華職棒聯盟雖決定緊急召回象、龍隊球員，但趕回球員不齊，只好讓球迷派代表組隊，和及時趕回的象隊進行「友誼賽」，成為罕見歷史。

中職早期外籍球員，都由聯盟統一尋才，再安排選秀會給四隊挑選，職棒二年因為爆發波斯灣戰爭，十八到卅五歲之間的美國年輕人都可能被徵召參戰，來台打職棒的美國籍球員憂心忡忡，所幸三月三日戰爭落幕，洋將吃下定心丸。

象隊是票房保證，戰績也嚇嚇叫，職棒三年包辦上、下半季冠軍，直接獲得總冠軍，季後再擊敗由獅、虎、龍隊組成的聯軍，拿到空前絕後的「金冠軍」。

一九九二年七月七日，中職通過俊國熊、時報鷹隊加盟案，兩隊繳交四千萬元權利金，隔年球季成為新兵，中職邁入另一個紀元。職棒四年喊出「龍獅虎象─鷹熊會，歡迎新朋友」的年度口號。

象隊在職棒五年再攀顛峰，在日籍總教練山根俊英發出「上半球季不拿冠軍，我就切腹」的豪語率領下，完成三連霸挑戰，再度寫下中職紀錄。（系列六之一）