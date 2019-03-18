親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑
運動筆記【2019名古屋女子馬拉松】賴床偷懶不練跑都會夢到我在跑步，但我做夢也想不到我真的可以破四💪無傷站在自已的舞台上、已經戰勝過昨天自已！
健行筆記△ 沒有想像中好走的奇萊南華之行[經驗分享] 野外食材的保鮮與選擇
NBA今日十大好球 (3月17日)賽事精華- 拓荒者 vs. 馬刺 (3月17日)

中職三十咻一下／台棒球新紀元 前5年第一波顛峰

2019-03-18 00:15聯合報 記者婁靖平／台北報導

杜福明是中華職棒首位勝利投手。 圖／聯合報系資料照片
杜福明是中華職棒首位勝利投手。 圖／聯合報系資料照片
分享

中華職棒在一九九○年三月十七日開打，兄弟象、統一獅、味全龍、三商虎隊共八十七位球員，齊力將台灣棒球推進嶄新紀元，前五年創造出第一波顛峰，也製造出不少熱議話題和紀錄。

中華職棒史上首戰在台北市棒球場開打，由兄弟象隊對決統一獅隊，現場湧進近兩萬名球迷，獅隊以四比三獲勝，投手杜福明成為首勝投手，獅隊汪俊良擊出首轟、宋榮泰敲出首安、洋將羅曼送回第一分打點，都在史上留名。

當年六月七日，因為延賽問題引發球迷不滿，中華職棒聯盟雖決定緊急召回象、龍隊球員，但趕回球員不齊，只好讓球迷派代表組隊，和及時趕回的象隊進行「友誼賽」，成為罕見歷史。

中職早期外籍球員，都由聯盟統一尋才，再安排選秀會給四隊挑選，職棒二年因為爆發波斯灣戰爭，十八到卅五歲之間的美國年輕人都可能被徵召參戰，來台打職棒的美國籍球員憂心忡忡，所幸三月三日戰爭落幕，洋將吃下定心丸。

象隊是票房保證，戰績也嚇嚇叫，職棒三年包辦上、下半季冠軍，直接獲得總冠軍，季後再擊敗由獅、虎、龍隊組成的聯軍，拿到空前絕後的「金冠軍」。

一九九二年七月七日，中職通過俊國熊、時報鷹隊加盟案，兩隊繳交四千萬元權利金，隔年球季成為新兵，中職邁入另一個紀元。職棒四年喊出「龍獅虎象─鷹熊會，歡迎新朋友」的年度口號。

象隊在職棒五年再攀顛峰，在日籍總教練山根俊英發出「上半球季不拿冠軍，我就切腹」的豪語率領下，完成三連霸挑戰，再度寫下中職紀錄。（系列六之一）

中華職棒統一7-ELEVEn獅中信兄弟味全龍
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

中職／無敵指叉球竟挨轟？ 蔡仲南至今難忘

2019-03-17 20:02

中職／鐵捕黃金年華 葉君璋：以為會在興農退休

2019-03-17 19:00

中職五年／不拿冠軍就切腹 山根俊英率象3連霸

2019-03-17 14:25

中職四年／熊鷹新球隊加入 也有老球隊想賣掉

2019-03-17 13:20

中職三年／空前絕後金冠軍 創紀錄的兄弟象

2019-03-16 13:40

中職二年／波斯灣戰爭爆發 中職洋將也受影響

2019-03-15 13:30

中職元年／開打熱情紀錄 球迷曾和象隊打友誼賽

2019-03-14 18:30

中職30年／工讀做到副主任 楊士霈20年場務路

2019-03-11 12:45

中職30年／楊士霈領軍後勤 只想創造贏球氣氛

2019-03-11 12:40

中職30年／不只是場務 楊士霈分享激勵球員故事

2019-03-11 12:35

中職30年／兩聯盟合併後熱身賽對決 獅勝金剛沒漏氣

2019-03-09 19:48

中職30年／歷年熱身賽紀錄 陳金鋒返台首轟最轟動

2019-03-09 19:05

中職30年／官辦熱身賽曾經下鄉 票房反而開紅盤

2019-03-09 17:55

中職30年／熱身賽開打前遭起訴 陳峰民無辜離開職棒

2019-03-09 16:26

中職30年／來台旅遊毛遂自薦 湯瑪仕曾在熱身賽開轟

2019-03-09 15:38

中職30年／1997年爆發假球案 熱身賽差點開天窗

2019-03-09 15:27

中職30年／職棒開打30年 官辦熱身賽不是年年有

2019-03-09 14:38

中職30年／職棒之父洪騰勝 讓棒球走入台灣日常

2019-03-09 12:00

中職30年／走過分立與黑暗期 下個30年才是挑戰

2019-03-09 12:00

中職30年／球探與名將經驗談 打高投低有原因

2019-03-09 12:00

中職30年／完成7348場比賽 用球數字藏玄機

2019-03-09 12:00

中職30年／風光中的黑歷史 如果沒有假球案...

2019-03-09 12:00

中職30年／永遠的人氣王 彭政閔見證聯盟興衰

2019-03-09 12:00

中職30年／汾條伯邊賣邊聽 烤香腸也烤棒球情

2019-03-09 12:00

中職30年／不論起落都堅守崗位 比賽的守護者

2019-03-09 12:00

中職30年／制度演變 自由球員和選秀影響深遠

2019-03-09 12:00

中職30年／歷代薪一哥 只4人純本土

2019-02-02 23:59

中職30年／黃甘霖月薪25.5萬元 也當過薪水一哥

2019-02-02 18:06

中職30年／郭源治1997年返台 是50萬俱樂部第一人

2019-02-02 17:03

中職30年／洋將歷年月薪高標 從3000美元到無上限

2019-02-02 16:48

中職30年／黃平洋3獲特例調薪 史上20萬俱樂部第2人

2019-02-02 16:25

中職30年／元年最高薪8萬元 標準都是因為...

2019-02-02 15:52

中職30年／史上最悲情投手？陳明德12局完封不勝

2019-01-08 09:18
看更多

熱門文章

NBA／勇士少KD仍輕取雷霆 搶先晉級季後賽

2019-03-17 11:26

HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

2019-03-17 21:06

NCAA／不為選秀放棄大學 威廉森助杜克奪冠圓夢

2019-03-17 16:48

HBL／陳定杰譜光復驚奇 田本玉：他是我的驕傲

2019-03-17 17:12

HBL／林彥廷、高錦瑋奪個人獎 相約大學再同隊

2019-03-17 22:47

NBA／諾維茨基轟14分 總得分即將超越張伯倫

2019-03-17 17:00

NBA／堅信勇士三連霸 威斯特：球隊能啟動開關

2019-03-17 16:16

世界盃男籃／抽籤結果出爐 衛冕軍美國分在E組

2019-03-16 20:33

HBL／破永仁不敗金身 南山女籃奪隊史第2冠

2019-03-17 18:30

NBA／均衡火力壓倒拓荒者 馬刺勇奪8連勝

2019-03-17 15:16

NBA／表達出征世界盃意願 哈登：算我一份

2019-03-17 17:40

NBA／鵜鶘烏龍暫停 太陽延長賽驚險勝出

2019-03-17 12:40

MLB／塞爾球速慢照飆7K 林子偉小聯盟練手感

2019-03-17 08:05

HBL／愛笑女孩擦乾淚 陳芷英誓言再闖小巨蛋

2019-03-17 15:03

NBA／著自己戰靴強勢復出 厄文讚威廉森表現

2019-03-17 16:25

印地安泉網賽／納達爾退賽 費德勒盼還能對決

2019-03-17 09:03

HBL／永仁只輸冠軍戰 教頭：美好一仗已打完

2019-03-17 20:05

MLB／台將重返開季名單 看陳偉殷、林子偉表現

2019-03-17 10:48

HBL／對手都是全勝之師 南山為老教頭拚雙冠

2019-03-17 09:23

中職／無敵指叉球竟挨轟？ 蔡仲南至今難忘

2019-03-17 20:02

ABL／夢想家、火焰打出火氣 爆發肢體衝突

2019-03-17 21:58

HBL／新人后熱門7記三分彈 普門壓北一收季軍

2019-03-17 14:03

NBA／厄文準大三元 塞爾蒂克險遭老鷹翻盤

2019-03-17 11:08

MLB／賈吉破解四人外野 春訓六轟領先全聯盟

2019-03-17 08:46

HBL／季軍戰師徒對決 高苑壓光復在小巨蛋開胡

2019-03-17 15:57

HBL／南山女籃登頂 教頭淚謝過世老教頭

2019-03-17 19:48

NBA／足底筋膜傷纏身 公鹿波格登休養6至8周

2019-03-17 10:58

中職四年／熊鷹新球隊加入 也有老球隊想賣掉

2019-03-17 13:20

HBL／光復高中首奪殿軍 創校史最佳

2019-03-17 18:00

MLB／水手退日職巨人 一朗無安、陽岱鋼吞2K

2019-03-17 14:08

HBL／執教首冠 能仁教頭自封MVP

2019-03-17 22:24

NBA／米爾賽普致命一擊 金塊晉級季後賽剩M1

2019-03-17 15:22

NBA／互相爭執同判出場 公牛、快艇教頭各執一詞

2019-03-17 10:48

MLB／不介意二刀流條款 大谷：是好事且必須

2019-03-17 11:39

圖／HBL終結光復驚奇之旅 高苑大勝奪季軍

2019-03-17 16:13

日職／巨人戰MLB水手 陽岱鋼打DH先發第7棒

2019-03-17 10:18

NBA／火箭險勝墊底太陽 哈登：要更穩定

2019-03-16 22:58

中職／鐵捕黃金年華 葉君璋：以為會在興農退休

2019-03-17 19:00

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

MLB／春訓低迷能打海外賽 朗神：幸運是日本人

2019-03-17 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top