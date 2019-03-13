親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
HBL
JHBL
綜合
路跑

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

運動筆記信心之戰教練，我破PB了！
健行筆記野生HYPERWILD｜羅山林道:六個男人的夜晚[帶時尚進入野外] 小人像風景拍攝
NBA今日十大好球 (3月13日)賽事精華- 拓荒者 vs. 快艇 (3月13日)

中職30年／陪伴顛峰走過低潮 球迷期待下個30年

2019-03-13 19:00中央社 中央社

總是有一群人，不管職棒在低潮期還是顛峰期，都在觀眾席上，為自己心愛的球隊與球員加...
總是有一群人，不管職棒在低潮期還是顛峰期，都在觀眾席上，為自己心愛的球隊與球員加油吶喊。 聯合報系資料照
分享

中華職棒30年來經歷過風風雨雨，曾經有過場上球員比台上球迷還要多的時期，也曾每逢假日就湧進破萬球迷。不過，總是有一群人，不管職棒在低潮期還是顛峰期，都在觀眾席上，為自己心愛的球隊與球員加油吶喊。

青春熱血 翹課搭夜車只為看球

大部分死忠球迷都是從學生時期就開始看棒球，擁有和同學一起翹課、看球的青春記憶。資深獅迷陳先生就表示，高二時中華職棒成立，當時學生可以免費進場在外野看球，但因為要很早就去排隊，下午都會跟同學一起「翻牆」翹課，就是為了看場球賽。

資深象迷劉怡均在以前「全台皆主場」的時代，也跟著兄弟到處跑，他印象最深刻的是，2009年統一對兄弟的總冠軍賽第6場，當時兩隊鏖戰到17局，比賽結束後，他從台南回到台北已經凌晨4時，隔天8時繼續起床上班。

資深猿迷黃先生說，當時因為La New熊主場在高雄，住新竹的他常會跟朋友坐客運去看球，最感動的回憶是2006年熊隊包辦上、下半季及總冠軍，第一次嘗到拋冠軍彩帶的滋味。

以前的三商虎球迷黃先生則說，學生時期沒錢進場看球，還要拚聯考，晚自習時會偷偷把耳機戴上，聽收音機關注比賽。

挺過5次假球案 堅持進場加油

不過，中華職棒從1997年到2009年間，共爆發了5次假球案，也讓這些球迷們灰心不已。

獅迷陳先生說，職棒早期每次去看球，都會把票券留下當紀念，「假球案那時候很多票券、簽名球都丟光了，就是因為很喜歡，所以很生氣，但當然還是忍不住去看，只是都會被同學笑」。

猿迷黃先生說：「那時候我一氣之下，就把很多LaNew的東西丟光光，現在很多東西都買不到了，但還是有在看，畢竟有些人還在，而且看了這麼久，會捨不得。」

象迷劉怡均則說：「失望歸失望，可是我們還是要全力進場去挺，不然中職沒有了，我以後要去哪裡看棒球。」

一路從興農牛、義大犀牛到富邦悍將，始終支持的資深牛迷Jamie表示，以前一年都會去球場看50場比賽，即使發生假球案還是會進場。她說：「曾經有朋友覺得說我們這樣看球很傻，可是沒人支持就這樣倒了，也會覺得不捨，很矛盾，我們還是會很大聲幫球隊加油，因為就只剩我們了。」

棒球陪伴成長 出社會還是愛中職

以前的學生球迷，經過了歲月流逝，已長大成人，很難再有以前的瘋狂，但他們仍無法割捨棒球。Jamie是「阿讓」鄭兆行後援會會長，從鄭兆行球員時期，一直到他退休當教練，Jamie還是會幫他加油。

Jamie表示，喜歡鄭兆行的人從學生時代一路支持過來，雖然有些現在結婚生小孩，很少進球場，但去年8月8日，也有20幾個人到新莊棒球場，慶祝後援會成立15週年。

曾幫陳致遠、張正偉組過後援會的劉怡均，儘管兩名球員已不在兄弟，她現在改幫黃鈞聲成立後援會，為他應援。劉怡均說：「後援會有一個向心力，比起現在大部分都是粉絲團，我成立的後援會是球員年底一定會到聚會，與球迷同樂。」

獅迷陳先生從以前就喜歡鄭百勝、曾智偵，到2005年高志綱進球隊，變成高志綱的死忠球迷，一直看到高志綱退休，深有感觸。他說：「一路走來，統一真的是滿不簡單，願意這樣付出到現在。」陳先生成家立業後，連帶影響到兩個小孩都變成球迷，現在全家一年還是會看30場以上比賽。

至於早在1999年解散的三商虎，虎迷們從早期用「奇摩家族」聯絡，再到現在Facebook，還是會相約一起看球賽。虎迷說：「我們還是會聚會、一起看球，但不會特定看哪一隊。OB賽大家一定都會到，集中坐一區。」

棒球是生活一部分 盼中職有下個30年

棒球在這些球迷心中是什麼樣的地位，讓他們這麼多年來始終不離不棄，獅迷陳先生說：「棒球對我來說，已經完全沒辦法離開，是不可或缺的。」猿迷黃先生則是讓「看棒球」變成一種習慣，他說：「現在大家約一約下班就去看球，已經不會這麼在意輸贏了。」

Jamie表示，「對我們來說，棒球可以凝聚人心，當你真的很熱愛這支球隊，也是生活中可以紓解壓力的方式。棒球這個休閒活動，應該已經占我生活中很大一部分。」

中華職棒今年是30週年，這些資深球迷們都相當有感觸，也不約而同盼望中職環境可以愈來愈好。

身為職業運動，最不可或缺的關鍵要素就是「球迷」，近來隨著制度逐漸健全、選手待遇提升、軟硬體設備升級等，讓環境更好，連帶觀眾回流，甚至有許多新加入的年輕、家庭球迷。

不過，中職仍有許多待改進之處，近幾年觀眾進場人數呈現停滯，如何增加比賽刺激度，炒出更多話題，聯盟和各球團都須努力。只要這些球迷還在，甚至有更多台灣民眾一起關心中職，讓棒球變成生活中的一部分，中職要走到下個30年，絕對不是難事。

棒球中職中華職棒
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

中職30年／從傳統打鼓到電音應援 球迷熱情不變

2019-03-13 18:33

中職30年／制度演變 自由球員和選秀影響深遠

2019-03-13 18:25

中職30年／永遠的人氣王 彭政閔見證聯盟興衰

2019-03-12 19:09

中職30年／不論起落都堅守崗位 比賽的守護者

2019-03-12 19:03

中職30年／汾條伯邊賣邊聽 烤香腸也烤棒球情

2019-03-12 18:59

中職30年／風光中的黑歷史 如果沒有假球案...

2019-03-11 17:52

中職30年／完成7348場比賽 用球數字藏玄機

2019-03-11 17:36

中職30年／球探與名將經驗談 打高投低有原因

2019-03-11 16:36

中職30年／走過分立與黑暗期 下個30年才是挑戰

2019-03-11 15:01

中職30年／職棒之父洪騰勝 讓棒球走入台灣日常

2019-03-11 14:34

中職30年／工讀做到副主任 楊士霈20年場務路

2019-03-11 12:45

中職30年／楊士霈領軍後勤 只想創造贏球氣氛

2019-03-11 12:40

中職30年／不只是場務 楊士霈分享激勵球員故事

2019-03-11 12:35

中職30年／兩聯盟合併後熱身賽對決 獅勝金剛沒漏氣

2019-03-09 19:48

中職30年／歷年熱身賽紀錄 陳金鋒返台首轟最轟動

2019-03-09 19:05

中職30年／官辦熱身賽曾經下鄉 票房反而開紅盤

2019-03-09 17:55

中職30年／熱身賽開打前遭起訴 陳峰民無辜離開職棒

2019-03-09 16:26

中職30年／來台旅遊毛遂自薦 湯瑪仕曾在熱身賽開轟

2019-03-09 15:38

中職30年／1997年爆發假球案 熱身賽差點開天窗

2019-03-09 15:27

中職30年／職棒開打30年 官辦熱身賽不是年年有

2019-03-09 14:38

中職30年／歷代薪一哥 只4人純本土

2019-02-02 23:59

中職30年／黃甘霖月薪25.5萬元 也當過薪水一哥

2019-02-02 18:06

中職30年／郭源治1997年返台 是50萬俱樂部第一人

2019-02-02 17:03

中職30年／洋將歷年月薪高標 從3000美元到無上限

2019-02-02 16:48

中職30年／黃平洋3獲特例調薪 史上20萬俱樂部第2人

2019-02-02 16:25

中職30年／元年最高薪8萬元 標準都是因為...

2019-02-02 15:52

中職30年／史上最悲情投手？陳明德12局完封不勝

2019-01-08 09:18
看更多

熱門文章

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

NBA／詹皇灌籃秀撂倒公牛 湖人結束5連敗

2019-03-13 10:40

NBA／伊巴卡揮拳代價 禁賽3場損失千萬

2019-03-13 08:59

NBA／對衛少不禮貌 爵士永久禁該球迷進場

2019-03-13 10:00

NBA／威廉斯超越父親紀錄 柯瑞不忘虧老爸

2019-03-13 10:20

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

NBA／續寫不放棄勵志故事 英格倫感謝球迷力挺

2019-03-13 10:40

NBA／杜蘭特右腳踝扭傷 碰火箭免戰

2019-03-13 09:17

NBA／對公牛灌籃秀 詹皇歸功隊友「糟糕」傳球

2019-03-13 16:27

NBA／談威廉森未來 巴克利稱防守是大考驗

2019-03-13 13:20

NBA／聲援衛少 爵士眾球星相挺

2019-03-13 13:32

NBA／德羅展聯手艾德里奇 馬刺克獨行俠奪6連勝

2019-03-13 12:30

日職／監督謹慎對待 王柏融下半身緊繃連休7天

2019-03-13 15:53

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

NBA／又與場邊球迷口角 衛少稱對方種族歧視

2019-03-13 09:50

NBA／感念艾佛森推一把 威廉斯從替補另創新局

2019-03-13 17:05

中職／球速151公里！熱身賽索沙飆暈猿

2019-03-12 23:42

HBL／光明正大踏進小巨蛋 光復要為回憶而戰

2019-03-13 15:49

NBA／安比德率76人退騎士 球迷大喊MVP

2019-03-13 10:37

中職／熱身賽頻戰日韓一軍 洪總：開季才知成效

2019-03-13 10:59

NBA／安戴托昆波領軍飆分 公鹿轟130分擒鵜鶘

2019-03-13 11:45

印地安泉女網／斷謝淑薇連霸夢 詹家姊妹闖4強

2019-03-13 08:27

MLB／黃暐傑下放遊騎兵2A 台將剩3人春訓

2019-03-13 09:01

NBA／騎士痛宰暴龍 伊巴卡上演全武行

2019-03-13 00:18

中職／加入龍隊有變數？趙士強：我自己都不知

2019-03-13 16:39

MLB／4天內5台將遭下放 陳偉殷定位待觀察

2019-03-12 23:37

MLB／打擊率不到一成 水手仍保證一朗打東京賽

2019-03-13 10:56

NBA／金塊單場送40助攻 飆133分勝灰狼

2019-03-13 15:07

MLB／身手未到大聯盟 大都會提波下放再練

2019-03-13 14:06

印地安泉網賽／約克維奇爆冷出局 第三輪落馬

2019-03-13 11:46

中職／索沙優質先發奪勝 猿隊小將邱丹3安猛打

2019-03-12 21:39

MLB／小葛瑞菲攜韓德森赴日 海外賽開球大咖

2019-03-13 09:04

中職／再戰羅德 葉家淇要投出自己的價值

2019-03-13 10:43

日職／關門任務失敗 宋家豪挨轟搞砸戰局

2019-03-13 15:11

MLB／前經紀人變總管難續約？ 狄葛隆依舊樂觀

2019-03-13 10:38

WSBL／台元劉君儀生涯3千分史上首人 感謝嚴凱泰

2019-03-12 21:01

影／貝克漢被整！紀念雕像醜爆 怒喊：不錄了

2019-03-13 17:47

中職30年／永遠的人氣王 彭政閔見證聯盟興衰

2019-03-12 19:09

中職／獅隊上半季主題日 超人力霸王又來了

2019-03-12 20:52

印地安泉女網／前球后哈蕾普出局 大坂直美也輸了

2019-03-13 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top