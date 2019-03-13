中職30年／陪伴顛峰走過低潮 球迷期待下個30年

2019-03-13 19:00 中央社 中央社



總是有一群人，不管職棒在低潮期還是顛峰期，都在觀眾席上，為自己心愛的球隊與球員加油吶喊。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒30年來經歷過風風雨雨，曾經有過場上球員比台上球迷還要多的時期，也曾每逢假日就湧進破萬球迷。不過，總是有一群人，不管職棒在低潮期還是顛峰期，都在觀眾席上，為自己心愛的球隊與球員加油吶喊。

青春熱血 翹課搭夜車只為看球

大部分死忠球迷都是從學生時期就開始看棒球，擁有和同學一起翹課、看球的青春記憶。資深獅迷陳先生就表示，高二時中華職棒成立，當時學生可以免費進場在外野看球，但因為要很早就去排隊，下午都會跟同學一起「翻牆」翹課，就是為了看場球賽。

資深象迷劉怡均在以前「全台皆主場」的時代，也跟著兄弟到處跑，他印象最深刻的是，2009年統一對兄弟的總冠軍賽第6場，當時兩隊鏖戰到17局，比賽結束後，他從台南回到台北已經凌晨4時，隔天8時繼續起床上班。

資深猿迷黃先生說，當時因為La New熊主場在高雄，住新竹的他常會跟朋友坐客運去看球，最感動的回憶是2006年熊隊包辦上、下半季及總冠軍，第一次嘗到拋冠軍彩帶的滋味。

以前的三商虎球迷黃先生則說，學生時期沒錢進場看球，還要拚聯考，晚自習時會偷偷把耳機戴上，聽收音機關注比賽。

挺過5次假球案 堅持進場加油

不過，中華職棒從1997年到2009年間，共爆發了5次假球案，也讓這些球迷們灰心不已。

獅迷陳先生說，職棒早期每次去看球，都會把票券留下當紀念，「假球案那時候很多票券、簽名球都丟光了，就是因為很喜歡，所以很生氣，但當然還是忍不住去看，只是都會被同學笑」。

猿迷黃先生說：「那時候我一氣之下，就把很多LaNew的東西丟光光，現在很多東西都買不到了，但還是有在看，畢竟有些人還在，而且看了這麼久，會捨不得。」

象迷劉怡均則說：「失望歸失望，可是我們還是要全力進場去挺，不然中職沒有了，我以後要去哪裡看棒球。」

一路從興農牛、義大犀牛到富邦悍將，始終支持的資深牛迷Jamie表示，以前一年都會去球場看50場比賽，即使發生假球案還是會進場。她說：「曾經有朋友覺得說我們這樣看球很傻，可是沒人支持就這樣倒了，也會覺得不捨，很矛盾，我們還是會很大聲幫球隊加油，因為就只剩我們了。」

棒球陪伴成長 出社會還是愛中職

以前的學生球迷，經過了歲月流逝，已長大成人，很難再有以前的瘋狂，但他們仍無法割捨棒球。Jamie是「阿讓」鄭兆行後援會會長，從鄭兆行球員時期，一直到他退休當教練，Jamie還是會幫他加油。

Jamie表示，喜歡鄭兆行的人從學生時代一路支持過來，雖然有些現在結婚生小孩，很少進球場，但去年8月8日，也有20幾個人到新莊棒球場，慶祝後援會成立15週年。

曾幫陳致遠、張正偉組過後援會的劉怡均，儘管兩名球員已不在兄弟，她現在改幫黃鈞聲成立後援會，為他應援。劉怡均說：「後援會有一個向心力，比起現在大部分都是粉絲團，我成立的後援會是球員年底一定會到聚會，與球迷同樂。」

獅迷陳先生從以前就喜歡鄭百勝、曾智偵，到2005年高志綱進球隊，變成高志綱的死忠球迷，一直看到高志綱退休，深有感觸。他說：「一路走來，統一真的是滿不簡單，願意這樣付出到現在。」陳先生成家立業後，連帶影響到兩個小孩都變成球迷，現在全家一年還是會看30場以上比賽。

至於早在1999年解散的三商虎，虎迷們從早期用「奇摩家族」聯絡，再到現在Facebook，還是會相約一起看球賽。虎迷說：「我們還是會聚會、一起看球，但不會特定看哪一隊。OB賽大家一定都會到，集中坐一區。」

棒球是生活一部分 盼中職有下個30年

棒球在這些球迷心中是什麼樣的地位，讓他們這麼多年來始終不離不棄，獅迷陳先生說：「棒球對我來說，已經完全沒辦法離開，是不可或缺的。」猿迷黃先生則是讓「看棒球」變成一種習慣，他說：「現在大家約一約下班就去看球，已經不會這麼在意輸贏了。」

Jamie表示，「對我們來說，棒球可以凝聚人心，當你真的很熱愛這支球隊，也是生活中可以紓解壓力的方式。棒球這個休閒活動，應該已經占我生活中很大一部分。」

中華職棒今年是30週年，這些資深球迷們都相當有感觸，也不約而同盼望中職環境可以愈來愈好。

身為職業運動，最不可或缺的關鍵要素就是「球迷」，近來隨著制度逐漸健全、選手待遇提升、軟硬體設備升級等，讓環境更好，連帶觀眾回流，甚至有許多新加入的年輕、家庭球迷。

不過，中職仍有許多待改進之處，近幾年觀眾進場人數呈現停滯，如何增加比賽刺激度，炒出更多話題，聯盟和各球團都須努力。只要這些球迷還在，甚至有更多台灣民眾一起關心中職，讓棒球變成生活中的一部分，中職要走到下個30年，絕對不是難事。