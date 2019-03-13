中職30年／從傳統打鼓到電音應援 球迷熱情不變

2019-03-13 18:33 中央社 中央社



中職30年，隨著時代演變，看台上的加油風格也很多變。早期應援偏日式，使用大鼓小號伴奏，以球迷喊聲為主，前統一獅啦啦隊長何信標說，職棒成立時，很多想法都以日本為導向。

這種應援方式，何信標說好處是球迷較易聽到自己的吶喊聲，參與感較多，他說：「因為現場音樂沒這麼大聲，變成彼此之間的指令、球迷的加油吶喊會更清楚一點。」

不過以前設備沒現在好，指揮者只能單靠麥克風擴音，發號施令效率不佳，尤其球迷人數眾多時，對啦啦隊長更是挑戰。何信標回憶，那時主要是用現場鼓聲節奏指揮，他舉例：「說蹦、蹦蹦，球迷就知道要喊嘿，因為現場都是樂隊在演奏，盡量都會簡短有力。」

中信兄弟啦啦隊長高大昌，已在觀眾席上帶領球迷22年。他指出，早期台式應援會有很強的凝聚力，他說：「因為有人味，應援不在於你做了多好聽的音樂，應援的魅力還是在於人。」

早期主客壁壘分明 球迷對抗性強

統一獅隊標哥帶起早期傳統的加油方式。 聯合報系資料照 分享 facebook

由於職棒早期主客場球迷是分坐在一、三壘側，壁壘分明，何信標就認為，那時球迷對抗性較強。他印象最深刻的是，職棒4年有場統一獅和兄弟象在台南的比賽，兄弟相當有名的球迷「江大帥」第一次跑到台南為兄弟加油。

何信標笑說：「我們這邊的球迷就看不慣，就跑過去叫他下來，說這裡是台南、不是台北，你來看球可以，不要在上面給我撒野，他後來就乖乖坐在那裡，之後就不敢來了。」何信標也說，以前不可能出現支持不同隊的球迷還比鄰而坐的景象。

高大昌則回憶，台北棒球場拆了後，兄弟象在新莊棒球場擔任主場居多，因此新莊成為象隊大本營，他笑說：「這對標哥（何信標）很不好意思，雖然那時候一、三壘壁壘分明，但我們人實在太多，尤其是假日，象迷都會滿到對面去。」

高大昌指出，職業運動本來就是兩邊衝擊，才會產生火花，「那種全力投入、捍衛自己球隊的時候，跟捍衛你的家人一樣，但比賽結束，大家激情完後，就各自回家。」

Lamigo桃猿電子應援 全猿主場引領風潮

猿隊是史上首推全內野主場席的球隊，讓其他各隊也紛紛跟進。 聯合報系資料照 分享 facebook

傳統應援方式直到2013年產生變化，2012年底Lamigo桃猿去韓國釜山參加亞洲職棒大賽，領隊劉玠廷對樂天應援團長趙智勳的應援方式印象深刻，於是請桃猿啦啦隊長阿誠（邱信誠）設法瞭解電子應援，緊接著2014年更實施「全猿主場」，澈底改變了職棒原有的加油方式。

阿誠表示，「要從原本的東西跳到新的東西，需要一點時間讓大家接受，剛開始大家也沒有很看好，那時也沒想到能有這麼好的成果。」他指出，最初在前面跳舞帶動球迷時，大家當然會不知道在做什麼，但當時桃猿先用大眾較為熟悉的音樂，例如「內山姑娘要出嫁」，搭配簡單的動作，讓球迷易學好記。

阿誠認為球隊表現也是關鍵，伴隨著安打、全壘打出現時，「大家一歡呼起來，音樂一下，這樣就對了。」他進一步指出，剛開始引進電子應援時，恰好搭上經典賽與大咖洋將曼尼的熱潮，球迷回籠，中職新鮮感增加，因此很幸運地成功推行電子應援。

其他球隊跟進 塑造不同風格

猿隊的Lamigirls也動態風潮，各隊目前都有專屬拉拉隊。 聯合報系資料照 分享 facebook

桃猿引進電子應援後，其他球隊陸續跟進，結果現在中職4隊都採用全主場和電子應援。高大昌坦承，剛開始看桃猿在嘗試時，「會覺得那個東西根本就不是應援，畢竟我們被日本文化薰陶這麼多年，可是如果你認為那是對的事情，堅持去做就會做好」。

雖然中信兄弟也引進電子應援，不過高大昌指出，因為兄弟有很長的文化，必須走出自己的風格，他當初與音樂老師討論時，音樂老師開玩笑說兄弟風格就是「義和團」。不過高大昌也說：「職業運動本來就應該這樣，必須要有很熱情、投入的風格，出去就是要嚇死人的那種，所以音樂會有點搖滾，很有力道的感覺。」

富邦悍將啦啦隊長ANU（王聖杰）則表示，因為他是從2015年才在義大犀牛擔任啦啦隊長，這對他來說也是一種優勢，「大家可能會說，還是比較喜歡傳統打鼓的方式，但我是沒有這種經驗的人，所以無法想像、無法去做跟以前一樣的東西，所以我就是把現在看到、聽到、學到的融合在一起」。

對ANU來說，從義大到富邦最有感的就是擁有全主場，也就是新莊棒球場。他說：「有屬於自己的環繞音響、球場燈光，有自己的歸屬感，球迷也更主動應援了，去年季後挑戰賽好幾次球員音樂播完了，球迷還自己繼續，氣氛很好。」

現在，何信標已退居幕後，獅隊啦啦隊長交棒給達平，不過何信標仍肯定電子應援。他說：「以前的方式比較原汁原味，但電子音樂是有新鮮感的，也更熱鬧，因為音樂一直放，現場球迷都聽得到，會比較活潑。」

時代演進刺激創新 體驗現場氛圍美好

桃猿啦啦隊長阿誠是猿風加油的靈魂。 聯合報系資料照 分享 facebook

阿誠認為，過去是美好回憶，現在則是不一樣的呈現，就像以前只有老三台可選擇，之後出現有線電視，現在更是有許多網路新興平台。「過去有過去的價值和美好，現在的刺激太多了，球迷也需要很多新東西，現在時代會更辛苦一點，要一直不斷創新」。

各隊啦啦隊長一致認為，不論應援方式如何變化，唯一不變的就是現場看球的獨特體驗，阿誠說：「一定要來到球場親自感受，對我來講，希望把大家都看成是第一次來。」ANU也說：「希望能把互動性加強，我會花較多時間去照顧安靜的球迷，每次球賽都會當大家是第一次到球場。」

高大昌則是以2015年用台東民謠、自己填詞的「原味兄弟」為例，「我就想嘗試以這樣的精神、凝聚力，來替球隊做一首歌，看台上有滿滿凝聚力、唱著我們自己的歌。」不論是傳統還是電子應援，高大昌想呈現的都是球迷強大聲勢，這只有進場看球才能體驗。

雖然現在全面改成電子應援與全主場，不過各隊客場在右外野時，仍會攜帶大鼓、小號等樂器，搭配搖旗吶喊，進行傳統式加油，形成全主場中難以忽視的亮點。就像何信標所說，傳統與現代各有利弊、沒有對錯，時代洪流中唯一不變的，就是球迷為球員加油的熱情。