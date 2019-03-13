中職30年／制度演變 自由球員和選秀影響深遠

2019-03-13 18:25 中央社 中央社



中華職棒1990年成立以來，許多制度隨著時間推進而演變，其中自由球員制度設立及選秀制度改變，對職棒發展有深遠影響；儘管仍有制度未臻完善，在中職三十而立後，更有待聯盟與球隊共同讓環境更進步。

2009實施自由球員 陽建福、彭政閔開第一槍

2009實施自由球員，由陽建福(圖)與彭政閔首次申請。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒2009年才有自由球員制度，最初規章規定，球員年資從2003年開始計算，凡累積3個球季年資，只要取得原球團同意，即可取得旅外球員資格；累積9個球季年資，則可取得自由球員資格。

在轉隊費規定上，之前球員若於該年12月31日前與其他球隊簽約，新球隊要付選手該年度薪資總額250%，作為轉隊費給原球團；不過若到了隔年1月1日之後才簽約，則是付年薪的125%給原球團，或是75%轉隊費加一名補償球員。

自由球員制度實施之後，率先遞出申請的為2011年興農牛陽建福、兄弟象彭政閔，2013年周思齊、2014年張建銘、2015年陳金鋒等選手，都有行使過自由球員資格，不過最終都留在母球隊。

林智勝成首位轉隊自由球員 促使規章修訂

林智勝是史上首位轉隊成功的自由球員。 聯合報系資料照 分享 facebook

直到2016年初，終於出現首位成功轉隊的自由球員，是從Lamigo桃猿到中信兄弟的林智勝。中信兄弟2016年1月4日召開記者會，宣布林智勝以3年總值新台幣4500萬元加盟，為中華職棒寫下新的里程碑。第2個成功轉隊的球員也於隔週出現，從義大犀牛轉隊至中信兄弟的鄭達鴻，簽下3年合約，總值2016萬元。

當時林智勝曾說：「我希望可以讓小朋友看到，在台灣打球也可以有好待遇，只要你有成績就不用怕，我也相信自由球員制度會愈來愈好。」

有了成功轉隊的案例後，促使聯盟修訂規章，聯盟2016年底召開領隊會議，改變自由球員轉隊費規定。新規定取消12月31日之前轉隊費2倍，統一定額為選手該年度薪資總額的125%，或是年薪75%加一名補償選手。另外增訂大學就讀滿4年以上，年資滿8年後即可取得自由球員資格。

雖然之後僅彭政閔和王勝偉於2016年行使自由球員權利，且都沒有成功轉隊，不過，目前唯一申請過2次的彭政閔表示，「自由球員制度讓我們薪資成長比較快，讓球員有機會、有一個目標去爭取最好待遇，我覺得這是目前為止中職最好的改變」。

旅外球員方面，王柏融與陳韻文去年底首度申請此項資格，最終王柏融成功轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，同樣為中職歷史開了新頁。

不過，目前中職與他國職棒間尚無完整轉隊制度，造成各球隊與國外職棒談的標準不一，未來能否像美日、美韓間有「入札制度」，是可以努力的方向。

選秀方式演變史 2000年才有完整制度

呂明賜當年返國加入中職，促成味全與兄弟做出交易。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒初期尚未有完整選秀制度，聯盟1990至1994年雖然名義上有選秀會，但實際上比較像「分配」。中職曾於1990年12月12日在兄弟飯店舉行「旅日球員選秀」，討論林文城、謝長亨、蔡生豐、吳復連、陽介仁、陳明德的歸屬問題，各隊經過討論之後，才公布球員所屬球隊。

陳義信、呂明賜要回中華職棒時，也都引起各隊激烈的搶人大戰。陳義信1991年初在各方協調下，破天荒參加「外籍球員選秀」，才得以加盟兄弟。呂明賜1992年初要返回中職時，握有優先選擇權的兄弟象，與味全龍經過長時間協商，最終採選秀方式，先由兄弟選呂明賜，味全再用林易增與陳彥成交易換呂明賜。

中華職棒1995至1999年間未舉辦選秀會，而是以特考、測試的方式招攬選手。2000年才恢復辦理，季初選秀狀元是張家浩，季中選秀狀元則是曾翊誠。自選秀會復辦後，出了許多對中職影響深遠的球星，如2001年彭政閔、2002年蔡仲南、2003年潘威倫等，都是當年的狀元。

另外，因中華職棒實施代訓制度，2003至2006年都舉辦代訓選秀會，由中職各球團代為培訓替代役球員，國訓棒球隊也暫時停止運作。透過代訓選秀，也產出非常多知名球星，像是第一屆狀元林智勝，之後還有高志綱、王勝偉等人。

2007年底開始，代訓選秀與一般選秀合併進行，直到體委會2011年取消代訓制度，替代役球員重新回歸國訓棒球隊。

因應兵役政策 開放高中生選秀促年輕化

Lamigo桃猿隊廖健富是賞上首位高中生選秀狀元。 聯合報系資料照 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

因應國家兵役政策改變，民國83年1月1日以後出生的役男，只要接受4個月軍事訓練，也讓中華職棒選秀制度做出重大變革。2013年季中首度舉辦「高中生選秀」，2014年季中則是將高中生與一般選秀合併，這樣的模式延續至今。

開放高中生選秀，讓許多年輕好手得以提早進入職棒，中職各隊平均年齡也不斷下降。申皓瑋與陳琥在2016年同時以高中生身分出現在選秀首輪名單，廖健富於2017年更成為首位高中生狀元，去年狀元戴培峰也是高中應屆畢業生，顯現各隊選秀策略逐漸以培養潛力新秀為主。

雖然自開放高中生選秀以來，不斷有正反兩方意見討論，高中畢業進職棒可以提早適應環境，並增加中職整體競爭力；但有可能因強度落差太大而揠苗助長，在僅4隊的狀況下，也容易造成僧多粥少，壓縮其他球員空間。

不過，各球隊經過幾年摸索後，對於如何培訓高中畢業選手，已更有經驗。也有許多球員經磨練後展現成果，成為球隊主力選手，如江辰晏、陳韻文、林承飛、陳琥等人，在現行選秀制度下，職棒年輕化已成趨勢。