中職30年／不只是場務 楊士霈分享激勵球員故事

2019-03-11 12:35 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 黃麗華 ／台北報導



去年台日交流賽，中職聯隊贏球後，楊士霈主動在白板上寫下祝賀語。 圖／楊士霈提供 分享 facebook

楊士霈除了是盡責的場務，事實上他做的更多。 圖／楊士霈提供 分享 facebook

身為職棒聯盟的一員，楊士霈對於中職球隊到日本打比賽， 總會想盡辦法鼓勵球員們拚出好表現。

像是出發前提醒選手的小紙條，「行李箱已寄到各隊指定的地點，整理行李的同時，你是否還在煩惱要帶什麼呢？聯盟很貼心為各位整理到日本比賽的必備物品... 」，除了詳列個人必備品的明細，還附帶了「一顆聰明的腦袋、展現積極的態度、改變台灣棒球的求勝心。」這些話語往往能激發球員的鬥志。

他印象最深的一次是2018年在福岡進行的台日賽，統一獅左投江辰晏排定先發，「前一天我還叫他要早點睡，我怕他輸太多，他還回答我，『士霈哥，你對我沒信心嗎？』 我說日本隊很強，很容易就掉很多分，早點睡養足精神，少失幾分，還有贏球機會，他接著回應， 『明天你就知道。』」

隔天江辰晏先發3局送出3次三振，沒有被擊出安打，楊土霈記得江辰晏退場跑來跟他說，「就跟你說不會失分吧，不要看不起我。」

有楊士霈的鼓勵，江辰晏真的在2018年台日賽對日本繳出好投。 圖／中職提供（資料照） 分享 facebook

江辰晏可說是剋日高手，今年統一獅對西武獅的台日雙獅交流賽首戰先發，也送出四局無失分的好表現，獲得自家教頭黃甘霖與西武教頭辻發彥一致的稱讚。

陳俊秀在2018台日賽也展現信心，首局就打出二壘安打，之後走過來跟楊土霈聊天，要他別擔心，「我們會贏啦！」楊土霈說：「你是中職年度MVP，應該打個全壘打讓日本人見識一下，二壘安打不夠啦，他說沒問題，要打給我看。」

沒想到陳俊秀在第二次和第三次打擊都被三振，第四次上場真的打出全壘打，「回休息室擊掌時，他特別跟我說，『我答應你的事做到了喔！』當場開心到快落淚了。」

還有郭永維在第一次打擊被三振，楊土霈當下有點擔心，是不是無法適應日本隊強度，第二次壘上有人，他適時敲出安打打下第一分，開心極了，「下場後他跟我說，第一次打擊還在觀察與適應，別看不起我們，我們可以的。」

這也讓楊土霈對球員們輸人不輸陣的求勝拚勁深深打動，並且主動在飯店白板上狂賀中職聯隊在台日賽獲勝，真實展現以他們的表現為榮。