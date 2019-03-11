中職30年／走過分立與黑暗期 下個30年才是挑戰

2019-03-11 15:01 中央社 台北11日電



台灣職棒發展有球隊出局、有球隊加入，1997年和信鯨隊加盟，1998年時報鷹隊解散，1999年兩支中職創始球隊味全龍、三商虎隊也先後解散，台灣職棒邁入一段分立而競爭的局面。

聲寶巨人棒球隊從1992年起多次表達欲加盟中職，但不得其門而入，1995年底與年代公司共同組成那魯灣股份有限公司，成立那魯灣台灣職業棒球大聯盟，初期4支球隊分別為台北聲寶太陽隊、台中金剛隊、嘉南勇士隊、高屏雷公隊。台灣進入兩聯盟分立年代。

中職在風雨飄搖中邁向30年，但如何還有下一個30年才是最大挑戰。 聯合報系資料照 分享 facebook

對於台灣大聯盟的存在，在中職官網上一段敘述便可嗅到當初互不友善的競爭關係，「另一聯盟之成立非但未對台灣的棒球界帶來正面的影響，反而斲傷台灣棒球運動之正常推展，在其以商業利益掛帥下為了達成目的，陸續地向中華職棒球團暨業餘棒球隊惡性挖角，其結果不僅整個棒球生態環境受到嚴重的破壞，而台灣的棒球前途亦幾乎毀於一旦」。

兩聯盟分立曾11隊並存 有教練穿過8套球衣

當時最具代表性的抵制就是台灣大聯盟重金挖角12名中華職棒球員，包括洪一中、李居明、吳復連、陳義信、呂明賜、黃平洋、郭建霖等人，中職設下被稱為「叛將條款」的規範，跳槽台灣大聯盟的球員被中職「永不錄用」，若想回中職，須繳交台灣大聯盟付給簽約金的一半當成回饋金。

但許多經歷過兩聯盟分立的教練、球員，對於台灣大聯盟的成立有不同的看法。黃平洋直言，「有競爭才有進步」。黃平洋從球員待遇的層面立論，中華職棒聯盟獨大，對於球員不見得公平，談薪、待遇沒有空間，「職業選手生涯短短幾年，去爭取對自己最好的待遇是合理的」。

蔡榮宗沒有職棒球員資歷，卻以教練身分穿過8件球衣，La New熊隊是他最後一件職棒球衣。 聯合報系資料照 分享 facebook

蔡榮宗沒有職棒球員資歷，卻也算是台灣職棒一名傳奇教頭，細數先後穿過的職棒球隊球衣，包括俊國熊、興農牛、聲寶太陽、台中金剛、勇士、第一金剛、LaNew熊、米迪亞暴龍，總計8套球隊球衣是「空前」，但他希望不要是「絕後」。

他直言，職棒執教生涯的遺憾，除了沒能拿下總冠軍，另一個就是沒能看到台灣職棒兩個聯盟共存並壯大。

蔡榮宗表示，雖然外界對於台灣大聯盟的組成有疑慮也有誤會，但不可否認台灣大聯盟也讓很多球員在棒球領域有所進步，兩個聯盟共存對台灣不見得是壞事，若能都壯大，兩聯盟年度冠軍再打總冠軍，這樣無論是整體性、刺激、對戰組合上，都可能帶來不同的進步。

對於台灣大聯盟的存在，不少經歷過的球員、教練以及具至少20年採訪職棒資歷的媒體人都給出正面的評價，認為台灣大聯盟許多制度、經營策略都走在中職之前，包括啦啦隊、球隊行銷、主場概念等，1997年成立「安全防護小組」，由警政署前署長莊亨岱、多名高階警官負責運作，反黑金、防簽賭概念，整整比中職早了8年。

兩聯盟並存時期，最多曾同時有味全龍、三商虎、兄弟象、統一獅、和信鯨、興農牛、時報鷹、台中金剛、年代勇士、生活雷公和聲寶太陽共11隊並存。2003年在前總統陳水扁見證下，簽署兩聯盟合併協議書，台灣大聯盟解散，所屬4支球隊精簡為誠泰太陽隊、第一金剛隊併入中華職棒，台灣職棒又再度從11隊並存回到6隊。

2003年在前總統陳水扁見證下，兩聯盟簽署合併協議書。 聯合報系資料照 分享 facebook

簽賭假球重創 元老球隊僅剩統一

中職在台灣茁壯，成為組頭眼中肥羊，從1996年黑鷹事件開始，陸續爆發黑道挾持球員事件、黑熊（LaNew熊）事件、黑鯨（中信鯨）事件、2008年的黑米（米迪亞暴龍）事件。

黑米事件有球團管理階層、球員、教練涉及職棒賭博，米迪亞暴龍成為中職史上第一個被停權、除名的球隊，也是職棒史上首宗球團管理階層涉案的事件。

簽賭、假球讓職棒風聲鶴唳，2009年黑象事件更是重傷害，兄弟象全隊將近2/3球員涉案，另有La New熊隊等多名球員涉入。

中信鯨、米迪亞暴龍在2008年分別解散、遭除名，中職回到4隊規模，一直維持到現在，而2009年黑象事件也為後來球隊轉賣埋下伏筆。

簽賭、假球案是台灣棒球人心中的痛，對於一手促成中職成立的兄弟飯店董事長洪騰勝來說，更是打擊，他不僅一次提到組頭的力量太大，「我們只有一間飯店，左手從飯店賺的錢，右手就花在球隊上」，兄弟一直都是球迷最多的球隊，最後跟賭扯上關係，不如賣掉。

「黑象事件」讓兄弟飯店董事長洪瑞河(右)心力交瘁，成為轉賣給中信集團的最後一根稻草。 聯合報系資料照 分享 facebook

兄弟象隊2013年底以「不堪虧損」為由，宣布賣給中國信託銀行旗下的華翼育樂公司，球隊改名中信兄弟；中職元年4支元老球隊，僅剩統一獅30年來一直都陪著球迷。

經典賽救了票房 下個30年續築夢

中職1995年整年度吸引164萬6361人看球賽，創下新高，但從1996年首起簽賭案爆發後，票房直直落，最慘為2000年，全年度觀眾人數僅30萬左右。

2013年經典賽，中華隊打出令人感動的精彩戰役，加上曼尼（Manny Ramirez）旋風，中職觀眾回流，整年入場觀眾人次相隔17年，再度回到140萬人次大關。

2013經典賽中華隊打出動人戰役，也帶動該年中職票房。 聯合報系資料照 分享 facebook

2011年La New熊隊更名Lamigo桃猿隊，將主場移至桃園國際棒球場，2012年興農牛隊轉賣給義联集團，更名義大犀牛隊，再於2016年底轉手富邦育樂，更名富邦悍將隊，兄弟象隊2013年轉手，更名中信兄弟隊，3隊與元老球隊統一7-ELEVEn獅隊成為目前中職球隊組合。

中職今年邁入30年，第5隊、第6隊喊了很久，而對戰組合單調、投打刺激少、年年釋出球員年齡下修等等問題，導致越來越多球員對中職觀望，甚至選擇拋下職棒夢，留在業餘社會隊謀求穩定的工作，4隊經營規模已經不符大眾期待。

今年初傳出頂新集團有意重組「味全龍」隊再回中職，再度引起熱議；中職歡慶30週年，喊出口號要邁向下個30年。

台灣業餘青棒木棒組球隊從103學年度開始，參賽隊伍數一直維持在40隊以上；年度黑豹旗全國棒球大賽，木棒、鋁棒加社團球隊將近200支球隊。棒球在台灣受喜愛程度無庸置疑，築一個讓喜愛棒球的台灣球員能立穩發光的殿堂，是中華職棒使命之一。