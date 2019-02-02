台南分屍案 檢察官：確切死因待解剖報告出爐

2019-02-02 19:26 中央社 台南2日電



死者遭同款鋸子分屍成七大塊。 聯合報系記者邵心杰／翻攝 分享 facebook

春節假期首日台南發生分屍命案，42歲張姓女子遭小12歲的吳姓同居男友勒斃，再遭鋸子肢解成7塊，丟棄在東區生產路附近的草叢，警方逮捕吳男並移送台南地檢署偵訊。

不過，有附近鄰居及民眾傳說張女遭分屍案發生的地點，就是1990年轟動台灣日本兩地的日本女大學生井口真理子命案的棄屍地點，有網友驚呼太巧合了。但相關的說法傳聞，警方指出，無法證實。

台南市警局第一分局今天宣布偵破一起分屍案，偵查隊員告訴中央社記者說，張女（42歲）就讀大學的兒子，因為多日未連絡上母親，1月24日向警方報案。

警方昨天在台南市東區找到張女駕駛的白色汽車，汽車已被清洗乾淨，警方判斷張女可能遇害，鎖定張女的吳姓同居男友（30歲）涉有重嫌，昨晚在南區吳男的女性友人住處將他拘提到案。

警方調查，42歲的張女在酒店上班，和在工廠上班的30歲吳男交往，在東區一間公寓同居，1月8日晚間張女想和他人出遊，吳男苦勸阻擋未果，兩人發生爭吵，吳男憤而用雙手勒斃張女。

吳男原想將張女遺體裝進行李箱後棄屍，但因行李箱裝不下，吳男外出購買鋸子，1月9日在同居處浴室肢解吳女遺體，以塑膠袋裝袋，再開著張女的汽車，把屍塊丟棄在東區生產路附近草叢中。

警方發現，吳男將張女分屍裝成3袋棄置後，冷靜地將死者汽車開去汽車廠送洗，還和洗車場員工討論洗車事宜，但洗車場老闆沒想到這輛汽車竟是殺人分屍案件的棄屍車輛。

警方跟監更發現，形象陽光正面的吳男，疑同時和多名女性交往，同時劈腿多人，卻又冷血殺害分屍同居女友，犯案後依舊正常上下班，讓人無法置信。

吳男被拘提後原本否認涉案，後遭警方突破心防，才坦承殺害張女。

台南地檢署檢察官今天下午在台南市立殯儀館相驗及由法醫解剖驗屍；檢方指出，死者生前被勒斃後，再遭鋸子肢解成7大塊，包括雙膝以下、雙手及軀體對半肢解成6大塊，左手再分切兩段，共分為7塊。

檢方表示，裝屍塊的塑膠袋都有破損，大部分內臟都已不見，只剩下膀胱跟子宮，可能是在野外遭到野狗啃食；遺體也出現臘化，應該和棄屍有一段時間及天氣狀況有關。

檢方也同時採集DNA，確認死者就是張女；至於死者體內是否有毒物，有待檢測。

張女的兒子及家人下午也在相驗現場，但從頭到尾不發一語。

南檢發言人柯怡伶今天晚間表示，檢察官正在偵訊此案，張女確切死因，有待解剖報告出爐。