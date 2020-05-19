台積電赴美建廠，助攻川普大選？

原本對赴美設廠的持保留態度的台積電，證實將於美國亞利桑那州設置5奈米晶圓廠。而台積電最後決定興建美國第二座廠，背後有哪些盤算？

台積電究竟是否會赴美國設廠，近日傳得沸沸揚揚，如今，這個傳言已有了答案。台積電今日（5月15日）證實，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和支持下，將有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠。

據悉，台積公司目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何西市皆設有設計中心；此座位於亞利桑那州的廠房將成為台積公司在美國的第二個生產基地。

台積電指出，此座將設立於亞利桑那州的廠房，將採用台積公司的5奈米製程技術生產半導體晶片，規劃月產能為2萬片晶圓。此一晶圓廠預計將會在2021年動工，2024年開始量產。2021～2029年，台積電於此專案上的支出（包括資本支出）大約是120億美元（約台幣360億元）。

不過，先前針對是否將於美國設廠，台積電對外都是三緘其口。董事長劉德音則在今（109）年4月的法說會上提到，台積電會積極評估赴美設廠事宜，但必須先符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈要完善這三大要件，因此尚未有具體投資計畫與定論。

給出善意回應，讓川普招商政績再添一筆

雖是如此，在市場持續傳出美國政府持續加大對台積電施壓力道的情況下，台積電是否會在美國建廠的議題，依然是市場關注焦點；而這個答案，也終於浮上水面。但是，令人好奇的是，台積電最終決定在美國建設新廠，背後的原因為何？

對此，負責晶圓代工產業的分析師認為，台積電此舉除了給予美國善意的回應外，同時也是建立客戶信心。

事實上，從中美貿易戰開打，到新冠肺炎疫情爆發，美國政府開始強化對高科技產業的掌控權，因而希望台積電赴美生產。況且，適逢美國即將大選，對美國總統川普而言，如果台積電真在美設廠，將會是一場屬於他的政治勝利。因為川普不停鼓吹企業赴美生產，更在接受福斯新聞採訪時提到：「我們不該有供應鏈，而是所有東西都應該在美國。」

分析師認為，美國和中國的拉鋸戰，加上疫情爆發，更堅定了美國強化高科技產業掌握權的想法，也陸續祭出一些措施，像是華為禁令、產品出口申請規範等。而這些政策，不免也會影響到想保持中立的台積電，「身為一個中立的供應商，各種情況都要兼顧，要考量到各種政策的影響性。」分析師指出。

鞏固當地客戶信心，減少技術外洩疑慮

其實，與美國的合作，可算是雙方互利。美國可進一步強化高科技產業的掌控權，還可創造更多的就業機會。台積電聲明裡提到，此一晶圓廠預計將直接創造超過1600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。

「美國很想繼續穩固高科技產業的主控權。目前美國還是科技大國，而中國則是極具威脅的競爭者。」分析師說。

至於台積電赴美設廠有何利多？主要是鞏固客戶信心，降低客戶對於技術、產品機密外洩的疑慮。

「如果客戶有更新、更機密的產品想交給台積電代工，一是不用擔心美國政府的規則限制，二是代工廠就在當地，也較不擔心產品技術、機密外流。畢竟，台積電大部分的尖端客戶都位於美國。」分析師認為，這也有助於提升台積電與客戶的合作關係，當鞏固客戶信心後，等同降低他們轉單至其他代工廠的機率。

「另外，在美國設廠，在技術研發上也有好處，因為對產品的掌握度會更高。可大幅縮短於客戶溝通的時間差，不用擔心時差，生產時所遇到的問題可以更快解決。」分析師補充。

簡單來說，台積電最終赴美設廠可說是一個既意外，卻又不太意外的答案，畢竟最終是一個雙方互利的局面。然而，在宣布赴美設廠之後，台積接下來的挑戰也不少，正如劉德音先前提到的，無論是成本、人員管理等，都是日後要解決的問題。

（作者／侯冠州 本文出自2020.05.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）