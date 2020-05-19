台積電赴美設廠掀四地效應 謝金河：對產業撞擊力非同小可！

美中科技戰持續升溫，牽連範圍和對象甚廣，不只台積電現在要到美國設新廠，華為更宣布關閉在美國的57家子公司，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，「雙方堅壁清野，這個攤牌對整個產業撞擊力恐怕非同小可！」

台積電日前宣布在美國亞利桑那州投資3600億，建設5奈米新廠，影響全球半導體供應鏈布局。該廠預計投入120億美元投資，規畫月產能為2萬片晶圓，最快可以在2023年底開始生產，估計能創造1600多個工作機會。

謝金河以「台積電的後座力」po文，認為台積電的大動作引發市場上各種不同角度的解讀，美，中，台，港四地資本市場也都出現不同效應，與華為連動性高的台灣科技股，包括銅箔基板的聯茂，台燿電，台光電，印刷電路板的欣興、南電、華通、及砷化鎵的穩懋、宏捷科及封測的京元電股價都大幅下跌。

而台積電被夾在美中科技戰之間，被迫選邊站，美國制裁華為力度加大，市場開始擔心華為的未來。與華為連動性高的這些科技廠商股價都慘跌，台廠部分，欣興及南電的ABF為了華為量身打造的新廠更是首當其衝，股價反應也最強烈。

不過，謝金河也觀察到，美國對華為揮出重拳，中國的國家隊立刻增援中芯半導體，兩個大基金投資22.5億美元，看來國家補貼力道不小，但是中芯國際目前技術只到14奈米，繼續往前挺進，還有很多關卡要克服。

針對美國對華為的擴大管制，華為日前也在其微信公眾號，發了一張圖片寫說，「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」。台灣分析師則認為，台積電赴美設廠有「一壞兩好」，一壞是生產成本增加，兩好是可望有土地、稅制、水電優惠等，以及避開美中兩強交鋒的戰火。