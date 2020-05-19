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台積全面清查製程 找突破口

經濟日報 / 記者簡永祥╱台北報導
因應美國對華為新制，台積電昨天表示，將會與美國律師合作進行法務分析，以確保全面檢視，並對美國商務部此相關規定釋義。（歐新社）
因應美國對華為新制，台積電昨天表示，將會與美國律師合作進行法務分析，以確保全面檢視，並對美國商務部此相關規定釋義。（歐新社）

美國商務部出重拳，要求使用美製設備或技術生產的晶片，若要供貨華為，必須先取得美國政府許可，這項禁令也就是半導體界俗稱的「微量原則」，即便美方給予120天過渡期，台積電幾乎不可能改用其他非美系設備來規避這項規範。

據了解，台積電已火速動員美國律師，全面進行各項製程的法務分析，以確保在這項禁令生效前得到評估結果。台積電發言體系昨（18）日表示，面對美國商務部突如其來的新規定，將持續密切注意美國產品出口規定改變。

受美方華為新禁令影響，台積電昨天普通股下跌近2.7%、收290元；18日ADR早盤走勢回穩，漲幅約3%。

台積電強調，半導體產業供應鏈極複雜，廣泛涵蓋眾多的國際供應商，身為全球半導體生態系統中的一員，台積電與世界的設備合作夥伴，包括美國的設備商，皆維持長遠的合作關係，共同攜手精進半導體技術，釋放創新動能。台積電將會與美國律師合作進行法務分析，以確保全面檢視，並對美國商務部此相關規定釋義。

業界分析，台積電指的美國設備商，即應用材料、科林研發及科磊等大廠，其中，應材專精化學研磨設備及材料，同時在化學氣相沉積及磊晶等重要半導體前端製程，執業界牛耳；科林研發在蝕刻設備，則居領先地位；科磊的晶圓缺障檢測設備，也是業界龍頭。

這些美國大廠向來都是台積電主要設備供應商，占比也非常高。尤其愈先進的製程，更需仰賴這些大廠。儘管台積電在先進製程研發已取得全球領先地位，成為全球唯一提供5奈米晶圓代工服務的晶圓廠，明年並預定試產3奈米，但沒有這些美國半導體設備大廠的設備，根本無法進行量產，即使中國大陸放棄在台積電投片，要改用14奈米在中芯投片，同樣也受到美方的管制。

如今，美方祭出微量原則，台積電未來除了向美國提出申請獲准之外，幾乎是無法再幫華為代工，涵蓋的層面除了稍早華為緊急追加的5奈米和7奈米大單外，甚至包括其他16奈米以上的製程，同遭列入美方管制範圍，這對台積電影響相當大。

業界分析，中國大陸也會思考是否會要求協助生產晶圓廠改用非美系設備，但目前有能力供應的廠商就屬日本東京威力等大廠，以日本向來以美國馬首是瞻研判，在這節骨眼，即使日商有能力，也不會貿然接這筆生意。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台積電

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