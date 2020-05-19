台積電被捲入美中之爭 左右為難

彭博資訊18日報導，台積電被捲入「美中之爭」，恐波及整個科技產業。報導指出，這家低調的晶片製造商被夾在美中貿易戰之間，成為兩國競相爭奪的的珍貴資產。

美國政府上周開闢一條美中衝突的新戰線，禁止使用美國設備的晶片製造商在未獲華府許可下供貨給華為，這意味著台積電等晶片製造商須切斷對華為的供應，除非獲得美國商務部豁免。另據日經新聞報導，台積電已停止接受華為的新訂單。

此舉可能嚴重破壞為全球消費者和企業生產技術的複雜生態系，美國對華為的攻擊不僅威脅該公司員工及其在生產智慧手機和電信設備的全球領導地位，也威脅數百家供應商。蘋果、波音等依賴中國市場的美國企業，也可能面臨北京報復的威脅。

去年美國已將華為列入黑名單，除非獲得許可，否則美國企業不得供應該公司產品。川普政府這項最新措施更進一步緊縮了限制，防止美國或外國晶片製造商與華為及其晶片設計子公司海思在尖端半導體的合作。

摩根士丹利的分析師認為，美國這項決定傷害的不僅是華為和台積電，可能還有應用材料、科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）等諸多美國公司。這些分析師說，華為的生產受干擾也將傷害包括美光科技、Qorvo、德儀在內的美國客戶。

報導指出，在中美緊張逐漸升高的情況下，台積電要保持中立變得愈加困難。美國國務院負責經濟發展、能源和環境事務的國務次卿克拉奇說， 除非獲得許可，否則台積電也要受新規定限制，沒有任何保證。