日經：台積停接華為新單

日經新聞報導，台積電已停止接受來自華為的新訂單，回應美國商務部進一步限制對華為供貨的規定。對此，台積電表示，不對單一客戶進行評論。

知情人士指出，美國公布最新的限售華為命令之後，台積電已停接華為新單，以充分遵守美方最新規定，「但生產中、或是在新禁令公布之前所接訂單，只要能在9月中旬之前出貨，仍將繼續生產、處理。」

美國商務部15日宣布，所有使用美國設備、智慧財產或設計軟體製造的非美國晶片，需申請許可才能對華為出貨。

消息人士說：「華為是台積電第二大客戶，（停接新單）對台積電而言是個艱難的決定，但還是得遵從美國的規定。」

華為是全球最大電信設備製造商、第二大智慧手機生產商，高度倚賴台積電生產的先進晶片，包括用於旗艦款手機的晶片。