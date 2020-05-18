台積電赴美設廠 可能循「南京模式」
台積電宣布有意願在美國亞利桑納州斥資120億美元（約新台幣3,600億元）設立12吋廠，並於2024年開始生產5奈米製程。供應鏈透露，台積電亞利桑那州廠應會循南京設廠模式，把台灣舊設備搬往美國，降低投資及生產成本。
供應鏈評估，以台積電現有的客戶層及智慧化生產模式，亞利桑那州12吋廠若能順利克服環評、美國政府優惠獎勵及人才募集不易等難關，要在短期內快速達到經濟規模並獲利應不是問題。
就財務面來看，台積電亞利桑那州12吋廠總投資金額達120億美元，將在2021年到2029年共九年完成支出，換算每年資本支出僅13餘億美元，占台積電一整年資本支出不到一成、僅8.6%，對台積電現金流量並不會造成負擔。
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