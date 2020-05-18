美封殺華為效應 外資示警：台積營收恐減20％

美國擴大華為限制令，台積電美國存託憑證（ADR）上周五（15日）重挫4.4%，外資示警，台積電若流失華為訂單，年營收減幅恐高達20%；另一方面，MSCI新一季權重調降台股，台積電估遭被動式資金減碼4.6億美元（約新台幣140億元），雙重利空將加劇權王和大盤震盪。

瑞士信貸、摩根大通和野村證券均分析，華為是台積電第二大客戶，營收比重達15%至20%，新禁令無疑增加基本面隱憂。目前外資圈對台積電今年營收預估的平均數為1.24兆元，若扣除華為訂單，最悲觀情境僅0.99兆元，將較去年衰退。

受到市場情緒悲觀，台積電ADR上周五下挫4.4%、收49.8美元。外資法人說，台積電雖然設美國廠，卻絲毫沒減輕美國對華為的顧忌，投資人一天狂喜後，又把籌碼倒出來。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷剛發布贊同台積電設廠的正面評論，隨即示警華為風險比想像更快升溫。據統計，去年台積電營收有14%至15%來自華為，今年原本預期將大幅提升、達20%；哈戈谷認為，美國此刻宣布禁令，加大台積電潛在的衝擊。

哈戈谷表示，華為過去一年積極囤貨，台積電實際的衝擊可能不到兩成，但華為庫存偏高，也增加半導體庫存去化疑慮，可說是兩面刃的威脅。此前摩根大通已下修今年半導體展望，並預估在庫存去化降速，台積電下半年毛利率下探43%。

瑞信證券亞洲半導體主管艾蘭迪認為，台積電思索供貨華為的替代方案，可能尋找聯發科一類的客戶建立解套，但新的架構也涉及新的合作模式和供應鏈重整，不易馬上克服。以目前華為營收比重提高到15%，他較保守看最差情境下，對台積電營收的影響近15%。

另外，MSCI最新權重將在本月29日盤後生效，台股被三大指數調降。滙豐證券估算，台積電可能遭減碼4.67億美元，換算被動式資金須賣超4.69萬張台積電。

目前外資持有台積電比率降到75.68%，相當於2015年股災水準；今年以來，外資累積賣超台積電65萬張，提款2,002億元，占國際資金調節台股總額約32%。