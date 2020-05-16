台積赴美建廠 投資3,600億元

晶圓代工龍頭台積電昨（15）日宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和支持下，有意在美國興建且營運一座先進晶圓廠，採用5奈米製程技術，計畫從2021年到2029年，投入120億美元（約合新台幣3,600億元）。這是台積電歷年來金額最大、製程最先進的海外投資案，預計2021年動工、2024年量產。這座新廠規畫月產能2萬片晶圓，可望直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。 圖／經濟日報提供

受此消息激勵，台積電股價昨天開高震盪，終場收298元，上漲5元，漲幅1.7%，市值增加1,296.52億元，外資轉為買超8,841張，終止連三賣。台積電ADR15日早盤下跌3.3%。

美國商務部長羅斯指出，這項計畫是台積電、亞利桑納州政府與川普政府密切合作的結果，是川普總統讓美國製造業走向復興的另一例證，讓美國成為世界最具吸引力的投資地點，強化美國在先進半導體設計與製造的領導地位。台積電設廠後，美國將迎來直接在國內生產機敏零件，降低國安風險，也重組全球貿易，緩解美國對供應鏈布局的擔憂。

台積電表示，此案對美國半導體生態系統來說，具重要策略性意義，它使具業界領先地位的美國公司能於美國境內生產其最先進的半導體產品，又能受惠於世界級的半導體晶圓製造服務公司及其生態系統的地理鄰近性。

台積電表示，期待與美國當局及亞利桑那州於此專案上繼續維持鞏固的夥伴關係，此案需要大量的資本和技術投資，而美國強健的投資環境及其優秀的人才使得此專案及未來於美國的投資對台積來說極具吸引力。

供應鏈包括帆宣，聖暉與日月光等，對台積電設立第二座美國晶圓廠樂觀其成。帆宣表示，樂見台積電前往美國設廠，若有機會參與蓋廠，對業績有助益。聖暉表示，若有機會參與無塵室工程等標案，對客戶赴美國投資樂觀其成。日月光則指出，美國廠擴充與否，將以成本考量、視市場及客戶需求而定。

台積電赴美設廠案從去年下半年起成為話題，但台積電董事長劉德音1月16日才在法說會提出三條件說，「尚未有具體投資計畫」。時隔四個月，突然宣布有意蓋廠。