台積在美設廠／楊應超：產業走向「一球兩制」

台積電宣布美國設廠，讓外資圈熱議。知名半導體分析師陸行之直言，美國有缺乏完整產業鏈、勞動力缺效率、以及台灣技術外流的三大風險；聚芯資本管理合夥人陳慧明則認為，台積電有對美國不得不回應的壓力，做此決策後，將帶動半導體鏈重整，建構美、中兩地供應體系。

異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超大表支持。他說，亞利桑納人力充沛、離亞洲近、土地廣大又便宜。英特爾就落腳鳳凰城多年，台積電設廠是「好事一樁」，宣告半導體「一球兩制」。

陸行之昨天首先提出三風險觀點，坦言美國半導體鏈不完整，台積電花費大增；且美國工人「粗手粗腳」，不看好能有半導體業傳統的高效率，英特爾就有失敗前例；三是擔心將使台灣半導體前景不看好，因為一旦發生事情，美國政府也只會管美國廠。

陸行之的警告成了市場觀察指標，他昨天還補充，台積電只是設「樣板廠」，屆時量產都要在台生產2奈米，沒那麼多挑戰。

陳慧明則分析，台積電要給美國政府面子，背後是美中科技戰龐大的政治壓力。首要意義是，台積電營運高度倚重美國，超過六成的營收靠美國客戶，對美國政府要求，台積電有不得不回應的需要。