聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積在美設廠／楊應超：產業走向「一球兩制」

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台積電宣布美國設廠，讓外資圈熱議。知名半導體分析師陸行之直言，美國有缺乏完整產業鏈、勞動力缺效率、以及台灣技術外流的三大風險；聚芯資本管理合夥人陳慧明則認為，台積電有對美國不得不回應的壓力，做此決策後，將帶動半導體鏈重整，建構美、中兩地供應體系。

異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超大表支持。他說，亞利桑納人力充沛、離亞洲近、土地廣大又便宜。英特爾就落腳鳳凰城多年，台積電設廠是「好事一樁」，宣告半導體「一球兩制」。

陸行之昨天首先提出三風險觀點，坦言美國半導體鏈不完整，台積電花費大增；且美國工人「粗手粗腳」，不看好能有半導體業傳統的高效率，英特爾就有失敗前例；三是擔心將使台灣半導體前景不看好，因為一旦發生事情，美國政府也只會管美國廠。

陸行之的警告成了市場觀察指標，他昨天還補充，台積電只是設「樣板廠」，屆時量產都要在台生產2奈米，沒那麼多挑戰。

陳慧明則分析，台積電要給美國政府面子，背後是美中科技戰龐大的政治壓力。首要意義是，台積電營運高度倚重美國，超過六成的營收靠美國客戶，對美國政府要求，台積電有不得不回應的需要。

台積電

延伸閱讀

台積電擬赴美設5奈米廠 業者：獲利非難事

台積電赴美設廠／楊應超：若選鳳凰城會很好

台積赴美／落腳亞利桑那州 有3大考量

為何台積電落腳美國亞利桑納州？ 最懂鴻海分析師細述重要因素

相關新聞

台積赴美建廠 投資3,600億元

晶圓代工龍頭台積電昨（15）日宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和支持下，有意在美國興建且營運一座先進晶圓廠，採用5奈米製程技術，計畫從2021年到2029年，投入120億美元（約合新台幣3,600億元）。這是台積電歷年來金額最大、製程最先進的海外投資案，預計2021年動工、2024年量產。這座新廠規畫月產能2萬片晶圓，可望直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。

台積這步棋...籌碼還是束縛

台積電宣布在亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，外國媒體普遍認為，這是美國總統川普的一大勝利，台積電也可望獲得更多籌碼。但隨之而來的是美國政府的束縛，例如限制銷售對象，台積電仍將面對高漲的政治壓力。而路透評論則質疑，台積電的這場投資，「與它的晶圓片一樣薄」。

台積在美設廠／楊應超：產業走向「一球兩制」

台積電宣布美國設廠，讓外資圈熱議。知名半導體分析師陸行之直言，美國有缺乏完整產業鏈、勞動力缺效率、以及台灣技術外流的三大風險；聚芯資本管理合夥人陳慧明則認為，台積電有對美國不得不回應的壓力，做此決策後，將帶動半導體鏈重整，建構美、中兩地供應體系。

台積在美設廠／製程、成本 二大隱憂

台積電昨（15）日突然宣布有意在美國亞利桑那州設廠，公告卻凸顯兩大耐人尋味之處。

台積在美設廠／施崇棠：貼近客戶 林百里：必然的事

台積電宣布在美國設廠，華碩董事長施崇棠表示，未來經濟發展將以消費者為中心，未來要做到客製化的話，越貼近客戶將是趨勢；廣達董事長林百里表示，生產標準化、自動化及AI化後，哪邊有效益，就到哪裡生產，台積電在美生產是必然的。

台積電選亞利桑那州設廠 三關鍵原因

台積電選擇亞利桑那州設廠的原因，除了土地取得容易、水電硬體設施完善外，重要工資水準相對便宜，首府鳳凰城更是全美第三大電子工業中心，包括英特爾與IBM均於該州設廠，台積電可就近吸引優秀人才加入，預料如同鴻海赴威斯康辛時州政府給予稅率優惠，台積電於亞利桑那州可獲得優渥工商業優惠稅率條件。

美中戰略競爭 學者：台積電赴美可強化台美互信

晶圓代工廠台積電今天宣布將赴美國亞利桑那州興建營運5奈米製程先進晶圓廠，預計2021年動工。戰略學者指出，台積電被捲入美...

台積電赴美投資 蔡明忠：生產將會分散、甚至碎片化

台積電今（15）日宣布赴美投資，震撼業界。華碩董事長施崇棠對此表示，美中科技戰及新冠肺炎疫情肆虐，都在推動數位轉型，未來...

龐培歐讚台積電赴美設廠 中國：搞脫鉤沒出路

晶圓代工廠台積電宣布，有意在美興建先進晶圓廠。美國國務卿龐培歐指此舉能因應中國試圖稱霸先進科技。中國外交部發言人趙立堅...

台積電擬赴美設5奈米廠 業者：獲利非難事

台積電有意於美國亞利桑那州設5奈米廠，市場多揣測是迫於政治壓力所做的決定，並認為成本高是這座廠營運最大壓力。但業界人士認...

台積電赴美設廠 科技大廠：符合生產趨勢

台積電今天宣布將赴美設五奈米廠，我國科技大廠董事長對此表示，從中美貿易戰到新冠肺炎疫情，生產分散化、全球化供應是未來方向...

台積電赴美設廠 日月光投控：會以成本為最大考量

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）正式宣布赴美國設廠，成為市場焦點，而台積電相關供應鏈，都被外界關注是否會跟進台積電腳步...

熱門新聞

震撼！台積電正式宣布 赴美投資設廠

獨／稱發傳單申請紓困 一查竟擁逾5百萬股票、股息22萬

終止紓困之亂 國民黨團拋全民發6千振興獎勵金

萬元紓困為何亂？ 馬英九：以人廢言「四不一沒有」

台積電考量三大因素赴美 選定亞利桑那州大有學問

彭博新聞：台積電落腳美國亞利桑那州 2023年前動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。