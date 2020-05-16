聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積在美設廠／製程、成本 二大隱憂

經濟日報 / 記者李孟珊張家瑋／台北報導

台積電昨（15）日突然宣布有意在美國亞利桑那州設廠，公告卻凸顯兩大耐人尋味之處。

首先，蘋果、高通、超微、輝達等美企與台積電生意往來多年，「台灣生產」的運作模式相當順暢，現在台積電卻要到美國亞利桑那州蓋12吋廠，明年才動工，2024年開始量產5奈米製程，是第一個讓外界霧裡看花的關注點。

台積電的先進製程藍圖目前以7奈米為主力，5奈米已開始量產，第2季開始放量。等到美國「新」廠蓋好，導入的卻是四年前的舊製程，落後主流製程至少二至三個世代。美系大客戶們已經開始下單5奈米、甚至3奈米製程，台積電卻蓋一座人工比較貴、製程比較舊、價格可能比台灣生產高，還要負擔折舊壓力的廠。

當然，高通、超微、輝達等美企在2024年時，對5奈米產能仍會有一定的需求，但製程技術愈高，光罩費用也所費不貲，5奈米要價上千萬美元，加上三星、英特爾屆時也會有相對應的產能搶單，高通等美企如果要下單台積電美國廠，台積在成本上遇到三星和中芯等勁敵競爭，美國還阻擋華為等陸企發展，台灣既有產能如何填補成本缺口，是一大問題。

其次，台積電在2016年7月動工的南京廠，不到20個月就建成、量產。但這次新廠預計興建到量產耗時48個月，比南京廠長一倍時間，美國人工昂貴、供應鏈完整度不如亞洲，台積電還願意花大錢、砸更長的時間蓋廠，更是耐人尋味。也難怪外資、外電都直指這是政治考量大於經濟意味。

在美國生產，主要關鍵在於良率、產能利用率、半導體上中下游群益效益及工作效率差異。業界估算，儘管晶圓廠自動化程度高，人力成本仍占約10%至15%，美國科技業工程師年薪約七、八萬美元，軟體工程師可上看12萬美元，相較於台灣工程師年薪約四、五萬美元，美國人力成本高出至少三至五成。

台積電

延伸閱讀

美中戰略競爭 學者：台積電赴美可強化台美互信

台積電宣布美國設廠 林百里：在美生產已是必然的

龐培歐讚台積電赴美設廠 中國：搞脫鉤沒出路

台積電擬赴美設5奈米廠 業者：獲利非難事

相關新聞

台積赴美建廠 投資3,600億元

晶圓代工龍頭台積電昨（15）日宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和支持下，有意在美國興建且營運一座先進晶圓廠，採用5奈米製程技術，計畫從2021年到2029年，投入120億美元（約合新台幣3,600億元）。這是台積電歷年來金額最大、製程最先進的海外投資案，預計2021年動工、2024年量產。這座新廠規畫月產能2萬片晶圓，可望直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。

台積這步棋...籌碼還是束縛

台積電宣布在亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，外國媒體普遍認為，這是美國總統川普的一大勝利，台積電也可望獲得更多籌碼。但隨之而來的是美國政府的束縛，例如限制銷售對象，台積電仍將面對高漲的政治壓力。而路透評論則質疑，台積電的這場投資，「與它的晶圓片一樣薄」。

台積在美設廠／楊應超：產業走向「一球兩制」

台積電宣布美國設廠，讓外資圈熱議。知名半導體分析師陸行之直言，美國有缺乏完整產業鏈、勞動力缺效率、以及台灣技術外流的三大風險；聚芯資本管理合夥人陳慧明則認為，台積電有對美國不得不回應的壓力，做此決策後，將帶動半導體鏈重整，建構美、中兩地供應體系。

台積在美設廠／製程、成本 二大隱憂

台積電昨（15）日突然宣布有意在美國亞利桑那州設廠，公告卻凸顯兩大耐人尋味之處。

台積在美設廠／施崇棠：貼近客戶 林百里：必然的事

台積電宣布在美國設廠，華碩董事長施崇棠表示，未來經濟發展將以消費者為中心，未來要做到客製化的話，越貼近客戶將是趨勢；廣達董事長林百里表示，生產標準化、自動化及AI化後，哪邊有效益，就到哪裡生產，台積電在美生產是必然的。

台積電選亞利桑那州設廠 三關鍵原因

台積電選擇亞利桑那州設廠的原因，除了土地取得容易、水電硬體設施完善外，重要工資水準相對便宜，首府鳳凰城更是全美第三大電子工業中心，包括英特爾與IBM均於該州設廠，台積電可就近吸引優秀人才加入，預料如同鴻海赴威斯康辛時州政府給予稅率優惠，台積電於亞利桑那州可獲得優渥工商業優惠稅率條件。

美中戰略競爭 學者：台積電赴美可強化台美互信

晶圓代工廠台積電今天宣布將赴美國亞利桑那州興建營運5奈米製程先進晶圓廠，預計2021年動工。戰略學者指出，台積電被捲入美...

台積電赴美投資 蔡明忠：生產將會分散、甚至碎片化

台積電今（15）日宣布赴美投資，震撼業界。華碩董事長施崇棠對此表示，美中科技戰及新冠肺炎疫情肆虐，都在推動數位轉型，未來...

龐培歐讚台積電赴美設廠 中國：搞脫鉤沒出路

晶圓代工廠台積電宣布，有意在美興建先進晶圓廠。美國國務卿龐培歐指此舉能因應中國試圖稱霸先進科技。中國外交部發言人趙立堅...

台積電擬赴美設5奈米廠 業者：獲利非難事

台積電有意於美國亞利桑那州設5奈米廠，市場多揣測是迫於政治壓力所做的決定，並認為成本高是這座廠營運最大壓力。但業界人士認...

台積電赴美設廠 科技大廠：符合生產趨勢

台積電今天宣布將赴美設五奈米廠，我國科技大廠董事長對此表示，從中美貿易戰到新冠肺炎疫情，生產分散化、全球化供應是未來方向...

台積電赴美設廠 日月光投控：會以成本為最大考量

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）正式宣布赴美國設廠，成為市場焦點，而台積電相關供應鏈，都被外界關注是否會跟進台積電腳步...

熱門新聞

震撼！台積電正式宣布 赴美投資設廠

獨／稱發傳單申請紓困 一查竟擁逾5百萬股票、股息22萬

終止紓困之亂 國民黨團拋全民發6千振興獎勵金

萬元紓困為何亂？ 馬英九：以人廢言「四不一沒有」

台積電考量三大因素赴美 選定亞利桑那州大有學問

彭博新聞：台積電落腳美國亞利桑那州 2023年前動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。