台積在美設廠／製程、成本 二大隱憂

台積電昨（15）日突然宣布有意在美國亞利桑那州設廠，公告卻凸顯兩大耐人尋味之處。

首先，蘋果、高通、超微、輝達等美企與台積電生意往來多年，「台灣生產」的運作模式相當順暢，現在台積電卻要到美國亞利桑那州蓋12吋廠，明年才動工，2024年開始量產5奈米製程，是第一個讓外界霧裡看花的關注點。

台積電的先進製程藍圖目前以7奈米為主力，5奈米已開始量產，第2季開始放量。等到美國「新」廠蓋好，導入的卻是四年前的舊製程，落後主流製程至少二至三個世代。美系大客戶們已經開始下單5奈米、甚至3奈米製程，台積電卻蓋一座人工比較貴、製程比較舊、價格可能比台灣生產高，還要負擔折舊壓力的廠。

當然，高通、超微、輝達等美企在2024年時，對5奈米產能仍會有一定的需求，但製程技術愈高，光罩費用也所費不貲，5奈米要價上千萬美元，加上三星、英特爾屆時也會有相對應的產能搶單，高通等美企如果要下單台積電美國廠，台積在成本上遇到三星和中芯等勁敵競爭，美國還阻擋華為等陸企發展，台灣既有產能如何填補成本缺口，是一大問題。

其次，台積電在2016年7月動工的南京廠，不到20個月就建成、量產。但這次新廠預計興建到量產耗時48個月，比南京廠長一倍時間，美國人工昂貴、供應鏈完整度不如亞洲，台積電還願意花大錢、砸更長的時間蓋廠，更是耐人尋味。也難怪外資、外電都直指這是政治考量大於經濟意味。

在美國生產，主要關鍵在於良率、產能利用率、半導體上中下游群益效益及工作效率差異。業界估算，儘管晶圓廠自動化程度高，人力成本仍占約10%至15%，美國科技業工程師年薪約七、八萬美元，軟體工程師可上看12萬美元，相較於台灣工程師年薪約四、五萬美元，美國人力成本高出至少三至五成。