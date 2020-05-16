台積在美設廠／施崇棠：貼近客戶 林百里：必然的事

台積電宣布在美國設廠，華碩董事長施崇棠表示，未來經濟發展將以消費者為中心，未來要做到客製化的話，越貼近客戶將是趨勢；廣達董事長林百里表示，生產標準化、自動化及AI化後，哪邊有效益，就到哪裡生產，台積電在美生產是必然的。

科技部昨日舉辦AI國家隊三年有成記者會，廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、台灣大哥大董事長蔡明忠合組國家團隊，昨日三人再度同台現身科技部，也對台積電赴美作出回應。

林百里說，對供應鏈而言，哪裡最有經濟效益，就在哪裡投資。例如廣達消費性產品會在低價市場設廠，但是像雲端伺服器或人工智慧（AI）產品因為價格較高，則在全球各地布局，包括美國、歐洲、中國大陸、台灣等地。全球供應是廣達的戰略，當生產變得碎片化，就要找最好的地點、最好的供應模式，台積電因為做美國廠商的生意，在美國生產是必然的。

華碩董事長施崇棠說，未來不管是美中貿易與科技戰，或是新冠肺炎的影響，無形中都推動新的變化，將來兩大陣營趨勢還是跑不掉的，他認為，未來會發展出以消費者為中心的趨勢，在各地區生產，滿足消費者需求，將來是C2B的商業模式。

施崇棠說，台積電赴美設廠可能不是要大家完全壁壘分明，而是在每個地方都要能很快滿足需求，這並不是壞事。

台灣大哥大董事長蔡明忠說，現在大家都在講全球供應鏈的瓦解，過去是生產集中，未來則是接近市場，貼近消費者，生產分散，碎片化，台積電在美國生產，除了有國防機密議題之外，也是符合趨勢。

蔡明忠自嘲「我是這裡最外行，不在這個產業裡」，但他也說，現在大家都在講全球供應鏈瓦解，未來為了要貼近市場和消費者，生產將會分散、甚至碎片化，台積電去美國設廠，除了國防機密外，跟此趨勢是一致的。