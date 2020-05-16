台積電選亞利桑那州設廠 三關鍵原因

台積電選擇亞利桑那州設廠的原因，除了土地取得容易、水電硬體設施完善外，重要工資水準相對便宜，首府鳳凰城更是全美第三大電子工業中心，包括英特爾與IBM均於該州設廠，台積電可就近吸引優秀人才加入，預料如同鴻海赴威斯康辛時州政府給予稅率優惠，台積電於亞利桑那州可獲得優渥工商業優惠稅率條件。

台積電董事長劉德音在第1季法說會上指出，台積電赴美投資三大要件：規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備。就規模經濟而言，台積電約六成營收比重來自美系大客戶，包括蘋果、高通、輝達、英特爾等重要大咖，赴美投資除了政治考量外，大客戶需求也是重要因素之一，尤其美方政府在美中對抗下，將晶片製造拉到國安層級，台積電赴美不得不決定。

亞利桑那州本身也具備吸引企業投資有利條件，因氣候適宜、稅賦低廉、法規簡便、具競爭力之投資優惠措施誘因，首府鳳凰城為全美第三大電子工業中心，包括：有IBM、Ai Research Manufacturing、National Semiconductor（國家半導體）、TEC、Avnet（安富利）、英特爾等均設有總部或廠，半導體供應鏈群聚完善。

該州目前有不少航太及國防工業在此駐點，像是知名波音公司，為全美第三大航太及國防產業之供應來源，以國安層級考量，選擇切中美方議題。